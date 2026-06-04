Actian запускает Agentic Data Steward для поддержания семантической согласованности в корпоративных системах ИИ

Новый агент искусственного интеллекта, встроенный в платформу Actian Data Intelligence Platform, обеспечивает непрерывное поддержание семантической согласованности для внутренних рабочих процессов, инструментов, подключенных через MCP, и сторонних ИИ-агентов

РАУНД-РОК, штат Техас, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Actian, подразделение HCL Software, занимающееся данными и искусственным интеллектом, сегодня объявила о выпуске Actian Data Steward Agent — нового агента искусственного интеллекта, встроенного в платформу Actian Data Intelligence Platform с целью формирования управляемого семантического слоя и обеспечения единого бизнес-контекста для корпоративных систем искусственного интеллекта, внутренних рабочих процессов, инструментов с поддержкой Model Context Protocol (MCP) и сторонних ИИ-агентов. Новый агент автоматизирует трудоемкие задачи по документированию, обогащению и управлению метаданными, ускоряя получение практической отдачи и сокращая объем ручного труда, необходимого для создания и поддержки инфраструктуры данных, готовой к использованию ИИ.

Согласно выводам компании Gartner®, «большинство лидеров в сфере данных и аналитики (D&A) по-прежнему не используют потенциал метаданных в полной мере: 51% организаций продолжают применять пассивные методы управления метаданными, что ограничивает их способность извлекать из них ценность для бизнеса».1 Задачи по ведению каталогов и поддержке метаданных практически полностью ложатся на плечи распорядителей данных (data stewards), создавая «узкие места». Gartner также отмечает, что «такие специалисты зачастую могут выделять на задачи по управлению данными, включая каталогизацию, лишь толику — обычно от 5% до 10% — своего рабочего времени».2

По мере того как компании внедряют все больше ИИ-агентов в различные бизнес-процессы, именно согласованные метаданные становятся основой, на которую опирается каждый агент. Инструмент Data Steward Agent интегрирован непосредственно в процессы управления каталогом данных и непрерывно обновляет метаданные по мере изменения информационной среды предприятия.

Работа агента опирается на федеративный граф знаний, семантический слой, продукты данных и контракты данных платформы Actian Data Intelligence Platform. Это позволяет как внутренним компонентам платформы, так и внешним ИИ-агентам, включая сторонние системы, подключенные через Model Context Protocol (MCP) и интеграции по схеме межагентного (A2A) взаимодействия, функционировать в рамках единого управляемого бизнес-контекста. Постоянно выявляя пробелы, предлагая обновления и обеспечивая согласованность данных, агент снижает объем ручной работы, позволяя специалистам сосредоточиться на вопросах управления данными, проверки качества и масштабного формирования наборов данных, готовых к использованию ИИ.

Как Data Steward Agent автоматизирует управление метаданными

В отличие от ИИ-помощников (copilots), ориентированных на выполнение отдельных задач, Data Steward Agent использует агентный ИИ для автоматизации всего спектра обязанностей распорядителя данных, а не только отдельных его функций. Агент отслеживает изменения в информационном ландшафте и автоматизирует работу с каталогом данных, включая:

создание и обновление документации по активам по мере развития конвейеров обработки данных;

назначение владельцев активам, оставшимся без управляющего, а также выявление пробелов в документации и определении ответственности;

выдача рекомендаций по классификации данных, включая персональные данные (PII), уровень чувствительности и предметную область;

создание и сопровождение корпоративного бизнес-глоссария и терминологии;

выявление несоответствий политикам управления до того, как они затронут конечных пользователей данных.

Почему рекомендации Data Steward Agent точны и готовы к использованию в системе управления данными

Используя технологии обработки естественного языка (NLP), Data Steward Agent формирует рекомендации на основе информации о происхождении данных (lineage), моделей использования и существующего контекста каталога, что обеспечивает повышенную точность. Результаты работы согласуются с существующими продуктами данных и контрактами данных платформы, гарантируя совместимость и единообразие. Распорядители данных рассматривают и утверждают предлагаемые изменения, сосредотачивая свои усилия на проверке и контроле, а не на ручном создании метаданных.

«По мере внедрения взаимосвязанных ИИ-агентов в различные рабочие процессы поддержание семантической согласованности вручную становится практически невозможным, — отметил Гийом Боде (Guillaume Bodet), директор по продукции компании Actian. — Data Steward Agent непрерывно синхронизирует метаданные, бизнес-определения, происхождение данных и контекст управления, обеспечивая работу ИИ-системы на основе единого толкования корпоративных данных».

Data Steward Agent уже доступен в составе платформы Actian Data Intelligence, которая предоставляет средства семантического понимания данных для ИИ, анализа происхождения данных, оценки качества данных, формирования бизнес-контекста и разговорной аналитики. Дополнительную информацию можно получить в блоге «Data Steward Agent: The Missing Layer Between AI and Context» или на веб-сайте https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.

Краткая справка: Actian Data Steward Agent

Продукт: Actian Data Steward Agent

Actian Data Steward Agent Платформа: Платформа Actian Data Intelligence

Платформа Actian Data Intelligence Назначение: автоматизация документирования, обогащения, классификации и управления метаданными в масштабе предприятия, а также поддержание семантического слоя, который используется всеми агентами ИИ для формирования согласованных и достоверных результатов.

автоматизация документирования, обогащения, классификации и управления метаданными в масштабе предприятия, а также поддержание семантического слоя, который используется всеми агентами ИИ для формирования согласованных и достоверных результатов. Ключевые возможности: документирование активов данных, назначение владельцев активов, классификация персональных данных (PII) и чувствительной информации, управление бизнес-глоссарием, контроль соответствия политикам управления данными, интеграция с MCP-серверами, поддержка протокола A2A.

документирование активов данных, назначение владельцев активов, классификация персональных данных (PII) и чувствительной информации, управление бизнес-глоссарием, контроль соответствия политикам управления данными, интеграция с MCP-серверами, поддержка протокола A2A. Целевая аудитория: распорядители данных (data stewards), инженеры данных, аналитики данных, руководители направлений данных и искусственного интеллекта.

распорядители данных (data stewards), инженеры данных, аналитики данных, руководители направлений данных и искусственного интеллекта. Доступность: продукт доступен уже сейчас в составе Actian Data Intelligence Platform.

продукт доступен уже сейчас в составе Actian Data Intelligence Platform. Более подробная информация: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/

О компании Actian

Actian помогает предприятиям уверенно управлять данными и обеспечивать их надлежащее регулирование в масштабе всей организации. Решения Actian в области управления данными и информационного обеспечения помогают оптимизировать сложные информационные среды и ускорить подготовку данных для использования в проектах искусственного интеллекта. Гибкая архитектура решений Actian обеспечивает их бесшовную интеграцию и надежную работу в локальных, облачных и гибридных средах. Подробнее о компании Actian — подразделении HCL Software, занимающемся данными и искусственным интеллектом, — можно узнать на веб-сайте actian.com.

1 Gartner®, «How D&A Leaders Can Use Metadata for Better Business Outcomes», 13 октября 2025 г. 2 Gartner®, «What Data Architects Need to Know Before Implementing a Data Catalog», 11 августа 2025 г.



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