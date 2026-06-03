Actian lanza Agentic Data Steward para mantener la coherencia semántica en los sistemas de IA empresariales

-Actian lanza Agentic Data Steward para ayudar a mantener la coherencia semántica en los sistemas de IA empresariales

Un nuevo agente de IA integrado en la Actian Data Intelligence Platform mantiene continuamente la coherencia semántica para los flujos de trabajo internos, las herramientas conectadas a MCP y los agentes de IA de terceros.

ROUND ROCK, Texas, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Actian, la división de datos e IA de HCLSoftware, anunció hoy el Actian Data Steward Agent, un nuevo agente de IA integrado en la Actian Data Intelligence Platform para proporcionar una capa semántica controlada y habilitar un contexto empresarial compartido para sistemas de IA empresariales, flujos de trabajo internos, herramientas conectadas a MCP y agentes de IA de terceros. El agente automatiza el trabajo laborioso de documentación, enriquecimiento y gobernanza de metadatos, acelerando la obtención de valor y reduciendo el esfuerzo manual necesario para crear y mantener bases de datos preparadas para la IA.

Según Gartner®, "la mayoría de los líderes de datos y análisis (D&A) aún no aprovechan los metadatos de forma eficaz, ya que el 51 % de las organizaciones todavía dependen de prácticas pasivas de metadatos, lo que limita su capacidad para generar valor empresarial".¹ El mantenimiento y la catalogación de los metadatos recaen casi por completo en los responsables de datos, lo que crea un cuello de botella. Gartner también informa que "estos responsables suelen dedicar solo una pequeña fracción de su tiempo —normalmente entre el 5 % y el 10 %— a tareas de gobernanza, incluida la catalogación".²

A medida que las empresas implementan más agentes de IA en los flujos de trabajo, la coherencia de los metadatos se convierte en la base fundamental de cada agente. El Data Steward Agent está integrado directamente en los flujos de trabajo de catalogación y actualiza continuamente los metadatos a medida que evolucionan los entornos de datos.

El agente se basa en el grafo de conocimiento federado, la capa semántica, los productos de datos y los contratos de datos de la Actian Data Intelligence Platform. Permite que tanto las capacidades internas de la plataforma como los agentes de IA externos, incluidos los sistemas de terceros conectados mediante el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) y las integraciones agente a agente (A2A), operen dentro del mismo contexto empresarial gobernado. Al identificar continuamente las brechas, sugerir actualizaciones y garantizar la coherencia, el agente reduce el trabajo manual para que los equipos puedan centrarse en la gobernanza, la validación y la creación de datos preparados para la IA a gran escala.

Cómo el Data Steward Agent automatiza la gestión de metadatos

A diferencia de los copilotos de IA que se centran en tareas individuales, el Data Steward Agent aplica IA de agente para cubrir el alcance completo del rol de gestor de datos, en lugar de automatizar partes aisladas del mismo. El agente supervisa el panorama de datos a medida que evoluciona y automatiza en todo el catálogo de datos:

Redacta y actualiza la documentación de los activos a medida que evolucionan los flujos de datos.

Asigna la propiedad a los activos huérfanos e identifica deficiencias en la documentación y la titularidad.

Recomienda clasificaciones, incluyendo información de identificación personal (PII), nivel de confidencialidad y dominio.

Crea y mantiene definiciones de glosario y términos comerciales para toda la empresa.

Detecta problemas de alineación de políticas antes de que afecten a los usuarios finales.

Por qué las sugerencias del Data Steward Agent son precisas y están listas para la gobernanza

Mediante el procesamiento del lenguaje natural, el Data Steward Agent fundamenta las sugerencias en el origen, los patrones de uso y el contexto del catálogo existente para una mayor precisión. Los resultados se alinean con los productos de datos y contratos existentes en la plataforma para garantizar la coherencia y la compatibilidad. Los gestores de datos revisan y aprueban las sugerencias, centrándose en la validación en lugar de la creación para mantener los controles.

"A medida que las empresas implementan agentes de IA interconectados en sus flujos de trabajo, mantener la coherencia semántica manualmente se vuelve operativamente imposible", afirmó Guillaume Bodet, director de producto de Actian. "El Data Steward Agent alinea continuamente los metadatos, las definiciones de negocio, el origen y el contexto de gobernanza para que los sistemas de IA puedan operar a partir de una comprensión compartida de los datos empresariales".

El Data Steward Agent ya está disponible como parte de la Actian Data Intelligence Platform, que proporciona comprensión semántica de IA, linaje, indicadores de calidad, contexto empresarial y análisis conversacional. Para obtener más información, lea el blog "Data Steward Agent: The Missing Layer Between AI and Context" o visite https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.

Referencia rápida: Actian Data Steward Agent

Producto: Actian Data Steward Agent

Actian Data Steward Agent Plataforma: Actian Data Intelligence Platform

Actian Data Intelligence Platform Qué hace: Automatiza la documentación, el enriquecimiento, la clasificación y la gobernanza de metadatos a escala empresarial y mantiene la capa semántica que todos los agentes de IA consultan para obtener resultados consistentes y confiables.

Automatiza la documentación, el enriquecimiento, la clasificación y la gobernanza de metadatos a escala empresarial y mantiene la capa semántica que todos los agentes de IA consultan para obtener resultados consistentes y confiables. Funcionalidades clave: Documentación de activos, asignación de propiedad, clasificación de PII y confidencialidad, gestión de glosario empresarial, alineación de políticas, integración con el servidor MCP, compatibilidad con el protocolo A2A

Documentación de activos, asignación de propiedad, clasificación de PII y confidencialidad, gestión de glosario empresarial, alineación de políticas, integración con el servidor MCP, compatibilidad con el protocolo A2A A quién va dirigido: Administradores de datos, ingenieros de datos, analistas de datos, líderes de datos empresariales e IA

Administradores de datos, ingenieros de datos, analistas de datos, líderes de datos empresariales e IA Disponibilidad: Disponible ahora en la Actian Data Intelligence Platform

Disponible ahora en la Actian Data Intelligence Platform Más información: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/

Acerca de Actian

Actian permite a las empresas gestionar y gobernar datos a escala con confianza. Las soluciones de inteligencia de datos y gestión de datos de Actian ayudan a optimizar entornos de datos complejos y acelerar la entrega de datos listos para IA. Diseñadas para ser flexibles, las soluciones Actian se integran perfectamente y funcionan de manera confiable en entornos locales, de nube e híbridos. Obtenga más información sobre Actian, la división de datos e IA de HCLSoftware, en actian.com.

1 Gartner®, "How D&A Leaders Can Use Metadata for Better Business Outcomes," 13 de octubre de 2025. 2 Gartner®, "What Data Architects Need to Know Before Implementing a Data Catalog," 11 de agosto de 2025.



Gartner es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Contactos para medios:

Jennifer Harbour

Consultora de RR.PP.

[email protected]

Danielle Lee

Vicepresidenta – Relaciones con analistas globales y relaciones públicas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2614140/Actian_Logo.jpg