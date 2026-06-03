Actian lance Agentic Data Steward pour maintenir la cohérence sémantique dans les systèmes d'IA de l'entreprise

Le nouvel agent d'intelligence artificielle intégré à la plate-forme Actian Data Intelligence Platform maintient en permanence la cohérence sémantique des flux de travail internes, des outils connectés à MCP et des agents d'intelligence artificielle tiers

ROUND ROCK, Texas, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Actian, la division des données et de l'IA de HCLSoftware, a présenté aujourd'hui l'Actian Data Steward Agent, un nouvel agent d'IA intégré à l'Actian Data Intelligence Platform pour fournir une couche sémantique gouvernée et permettre un contexte commercial partagé pour les systèmes d'IA d'entreprise, les flux de travail internes, les outils connectés à MCP et les agents d'IA tiers. L'agent automatise le travail fastidieux de documentation, d'enrichissement et de gouvernance des métadonnées, accélère le délai de rentabilisation et réduit les efforts manuels nécessaires pour construire et maintenir des bases de données prêtes pour l'IA.

Selon Gartner®, « la plupart des responsables des données et de l'analyse ne parviennent toujours pas à exploiter efficacement les métadonnées, puisque 51 % des organisations s'appuient encore sur des pratiques passives en matière de métadonnées, ce qui limite leur capacité à dégager de la valeur commerciale ».1 La maintenance et le catalogage des métadonnées incombent presque entièrement aux responsables des données, ce qui crée un goulet d'étranglement. Gartner indique également que « ces responsables ne peuvent souvent que consacrer 5 à 10 % aux tâches de gouvernance, y compris le catalogage ».2

Alors que les entreprises déploient davantage d'agents d'intelligence artificielle dans les flux de travail, les métadonnées cohérentes deviennent la base dont dépend chaque agent. L'agent Data Steward est intégré directement dans les flux de travail du catalogue et actualise continuellement les métadonnées au fur et à mesure de l'évolution des environnements de données.

L'agent est ancré dans le graphe de connaissances fédéré, la couche sémantique et les produits et contrats de données de l'Actian Data Intelligence Platform. Il permet aux capacités de la plateforme interne et aux agents d'IA externes, y compris les systèmes tiers connectés via le protocole de contexte de modèle (MCP) et les intégrations d'agent à agent (A2A), d'opérer dans le même contexte commercial. En identifiant constamment les lacunes, en suggérant des mises à jour et en renforçant la cohérence, l'agent réduit le travail manuel et les équipes peuvent se concentrer sur la gouvernance, la validation et la création de données prêtes pour l'IA à grande échelle.

Comment l'agent Data Steward automatise la gestion des métadonnées

Contrairement aux copilotes d'IA qui se concentrent sur des tâches individuelles, l'agent Data Steward applique l'IA agentique pour couvrir l'ensemble du rôle de responsable des données, plutôt que d'en automatiser des parties isolées. L'agent surveille le paysage de données au gré de son évolution et automatise dans le catalogue de données :

Rédige et met à jour la documentation sur les actifs au fur et à mesure de l'évolution des pipelines de données.

Attribue la propriété des biens orphelins et pointe les lacunes en matière de documentation et de propriété.

Recommande des classifications comprenant les informations personnellement identifiables, le niveau de sensibilité et le domaine.

Crée et tient à jour des glossaires de définitions et de termes commerciaux à l'échelle de l'entreprise.

Met en évidence les problèmes d'alignement des politiques avant qu'ils n'affectent les consommateurs en aval.

Pourquoi les suggestions de l'agent Data Steward sont-elles précises et adaptées à la gouvernance ?

En utilisant le traitement du langage naturel, l'agent Data Steward base les suggestions sur le lignage, les modèles d'utilisation et le contexte du catalogue existant pour arriver à une meilleure précision. Les résultats sont alignés sur les produits de données et les contrats existants dans la plateforme afin de maintenir la cohérence et la compatibilité. Les responsables des données examinent et approuvent les suggestions, en privilégiant la validation plutôt que la création, afin de maintenir les contrôles en place.

« Alors que les entreprises déploient des agents d'IA interconnectés dans les flux de travail, le maintien de la cohérence sémantique manuellement devient impossible d'un point de vue opérationnel », explique Guillaume Bodet, chef de produit d'Actian. « L'agent Data Steward aligne en permanence les métadonnées, les définitions métier, le lignage et le contexte de gouvernance afin que les systèmes d'IA puissent fonctionner à partir d'une compréhension partagée des données de l'entreprise. »

L'agent Data Steward est disponible dès maintenant dans la plateforme Actian Data Intelligence, qui offre une compréhension sémantique de l'IA, un lignage, des indicateurs de qualité, un contexte commercial et des analyses conversationnelles. Pour plus d'informations, lisez le blogue « Data Steward Agent : The Missing Layer Between AI and Context » ou consultez https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.

Référence rapide : Agent Actian Data Steward

Nom du produit : agent Actian Data Steward

agent Actian Data Steward Plateforme : Actian Data Intelligence Platform

Actian Data Intelligence Platform Sa mission : automatise la documentation, l'enrichissement, la classification et la gouvernance des métadonnées à l'échelle de l'entreprise et maintient la couche sémantique que tous les agents d'intelligence artificielle interrogent afin d'obtenir des résultats cohérents et fiables.

automatise la documentation, l'enrichissement, la classification et la gouvernance des métadonnées à l'échelle de l'entreprise et maintient la couche sémantique que tous les agents d'intelligence artificielle interrogent afin d'obtenir des résultats cohérents et fiables. Ses capacités clés : documentation des actifs, attribution de la propriété, classification des informations confidentielles et de la sensibilité, gestion des glossaires commerciaux, alignement des politiques, intégration des serveurs MCP, prise en charge du protocole A2A.

documentation des actifs, attribution de la propriété, classification des informations confidentielles et de la sensibilité, gestion des glossaires commerciaux, alignement des politiques, intégration des serveurs MCP, prise en charge du protocole A2A. Ses utilisateurs : responsables des données, ingénieurs de données, analystes de données, responsables des données d'entreprise et de l'IA.

responsables des données, ingénieurs de données, analystes de données, responsables des données d'entreprise et de l'IA. Disponibilité : disponible dès maintenant dans la plateforme Actian Data Intelligence Platform

disponible dès maintenant dans la plateforme Actian Data Intelligence Platform Informations supplémentaires : https://www.actian.com/data-intelligence/platform/

À propos d'Actian

Actian permet aux entreprises de gérer et de gouverner leurs données en toute confiance et à grande échelle. Les solutions de gestion et d'intelligence des données d'Actian permettent de rationaliser les environnements de données complexes et d'accélérer la fourniture de données prêtes pour l'IA. Conçues pour être flexibles, les solutions Actian s'intègrent de manière transparente et fonctionnent de manière fiable dans des environnements sur site, en nuage et hybrides. Pour en savoir plus sur Actian, la division données et intelligence artificielle de HCLSoftware, visitez actian.com.

1 Gartner®, « How D&A Leaders Can Use Metadata for Better Business Outcomes », 13 octobre 2025. 2 Gartner®, « What Data Architects Need to Know Before Implementing a Data Catalog », 11 août 2025.



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