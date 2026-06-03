Actian uvádza agentného správcu dát na udržanie sémantickej konzistencie v podnikových systémoch AI
News provided byActian
Jun 03, 2026, 17:59 ET
Nový AI agent integrovaný do platformy Actian Data Intelligence Platform nepretržite udržiava sémantickú konzistenciu pre interné pracovné postupy, nástroje pripojené cez MCP a AI agentov tretích strán
ROUND ROCK, Texas, 3. júna 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Actian, divízia pre dáta a umelú inteligenciu v rámci HCLSoftware, dnes ohlásila Actian Data Steward Agent, nového agenta AI zabudovaného do platformy Actian Data Intelligence Platform, ktorý poskytuje riadenú sémantickú vrstvu a umožňuje zdieľaný obchodný kontext pre podnikové systémy AI, interné pracovné postupy, nástroje pripojené cez MCP a agentov AI tretích strán. Agent automatizuje časovo náročnú prácu na dokumentácii, obohacovaní a správe metadát, čím urýchľuje čas zhodnocovania a znižuje manuálne úsilie potrebné na vybudovanie a údržbu dátových základov pripravených pre AI.
Podľa spoločnosti Gartner® „väčšina lídrov v oblasti dát a analytiky (D&A) stále nedokáže efektívne využívať metadáta, keďže 51 % organizácií sa stále spolieha na pasívne postupy práce s metadátami, čo obmedzuje ich schopnosť odomykať obchodnú hodnotu."1 Údržba a katalogizácia metadát takmer výlučne spočíva na správcoch dát, čo vytvára zbytočné zdržania. Gartner tiež uvádza, že „títo správcovia majú často len malý zlomok času – zvyčajne 5 % až 10 % – vyhradený na úlohy riadenia vrátane katalogizácie."2
Keďže podniky nasadzujú v rámci pracovných postupov stále viac agentov AI, konzistentné metadáta sa stávajú základom, ktorý potrebuje každý agent. Data Steward Agent je priamo integrovaný do pracovných postupov katalógu a neustále aktualizuje metadáta podľa vývoja dátových prostredí.
Agent je zakotvený v distribuovanom znalostnom grafe, sémantickej vrstve, dátových produktoch a dátových zmluvách platformy Actian Data Intelligence Platform. Umožňuje tak interným možnostiam platformy, ako aj externým AI agentom, vrátane systémov tretích strán pripojených prostredníctvom protokolu Model Context Protocol (MCP) a integrácií agent-na-agent (A2A), fungovať v rámci toho istého riadeného obchodného kontextu. Nepretržitou identifikáciou nedostatkov, návrhmi aktualizácií a presadzovaním konzistencie znižuje agent manuálnu prácu, aby sa tímy mohli sústrediť na správu, validáciu a budovanie dát pripravených pre AI vo veľkom meradle.
Ako Data Steward Agent automatizuje správu metadát
Na rozdiel od kopilotov AI, ktorí sa zameriavajú na jednotlivé úlohy, Data Steward Agent aplikuje agentickú AI na pokrytie celého rozsahu úlohy správcu údajov, namiesto automatizácie jej jednotlivých častí. Agent monitoruje dátové prostredie počas jeho vývoja a automatizuje procesy v rámci dátového katalógu:
- Píše a aktualizuje dokumentáciu k aktívam podľa vývoja dátových kanálov.
- Priraďuje vlastníctvo osirelým aktívam a označuje medzery v dokumentácii a vlastníctve.
- Odporúča klasifikácie vrátane PII, úrovne citlivosti a domény.
- Vytvára a spravuje celopodnikový glosár definícií a obchodných termínov.
- Odhaľuje problémy so zosúladením zásad skôr, ako sa dostanú k následným spotrebiteľom.
Prečo sú návrhy Data Steward Agenta presné a pripravené na riadenie
Pomocou spracovania prirodzeného jazyka Data Steward Agent zakladá návrhy na pôvode, vzorcoch používania a existujúcom kontexte katalógu pre lepšiu presnosť. Výstupy sú zosúladené s existujúcimi dátovými produktmi a zmluvami v rámci platformy, aby sa zaistila konzistentnosť a kompatibilita. Správcovia údajov posudzujú a schvaľujú návrhy, pričom sa zameriavajú na overovanie namiesto tvorby, aby zachovali funkčnosť kontrolných mechanizmov.
„Keďže podniky nasadzujú v rámci pracovných postupov prepojených agentov AI, manuálne udržiavanie sémantickej konzistencie sa stáva prevádzkovo nemožným," povedal Guillaume Bodet, produktový riaditeľ spoločnosti Actian. „Data Steward Agent neustále zosúlaďuje metadáta, obchodné definície, pôvod a kontext riadenia, aby mohli systémy AI fungovať na základe spoločného chápania podnikových údajov."
Agent Data Steward je už k dispozícii v rámci platformy Actian Data Intelligence Platform, ktorá poskytuje sémantické pochopenie AI, pôvod, ukazovatele kvality, obchodný kontext a konverzačnú analytiku. Viac informácií nájdete v dokumente „Data Steward Agent: Chýbajúca vrstva medzi AI a kontextom" alebo navštívte stránku https://www.actian.com/data-intelligence/platform/.
Stručný prehľad: Data Steward Agent od Actian
- Produkt: Data Steward Agent od Actian
- Platforma: Actian Data Intelligence Platform
- Čo dokáže: Automatizácia dokumentácie metadát, obohacovanie, klasifikácia a riadenie v podnikovom meradle a udržiavanie sémantickej vrstvy, ktorú všetci agenti AI vyhľadávajú, aby dosiahli konzistentné a dôveryhodné výstupy.
- Kľúčové schopnosti: Dokumentácia aktív, priradenie vlastníctva, klasifikácia osobných údajov a citlivosti, správa obchodného glosára, zosúladenie zásad, integrácia servera MCP, podpora protokolu A2A
- Pre koho je to určené: Správcovia dát, dátoví inžinieri, dátoví analytici, lídri v oblasti podnikových dát a AI
- Dostupnosť: Teraz k dispozícii na platforme Actian Data Intelligence Platform
- Viac informácií: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/
O spoločnosti Actian
Actian umožňuje podnikom s istotou spravovať a riadiť dáta vo veľkom meradle. Riešenia Actian pre správu dát a dátovú inteligenciu pomáhajú zefektívňovať komplexné dátové prostredia a urýchľovať poskytovanie dát pripravených pre AI. Riešenia Actian sú navrhnuté s ohľadom na flexibilitu, plynulo sa integrujú a spoľahlivo fungujú v lokálnych, cloudových aj hybridných prostrediach. Viac informácií o Actian, divízii dát a AI spoločnosti HCLSoftware, nájdete na stránke actian.com.
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Gartner®, "How D&A Leaders Can Use Metadata for Better Business Outcomes," 13. október 2025.
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Gartner®, "What Data Architects Need to Know Before Implementing a Data Catalog," 11. august 2025.
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Kontakty pre médiá:
Jennifer Harbour
PR konzultantka
[email protected]
Danielle Lee
Viceprezidentka – Vzťahy s globálnymi analytikmi a vzťahy s verejnosťou
[email protected]
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