Actian wprowadza autonomicznego Agenta Zarządzania Danymi, który pomaga utrzymać spójność semantyczną w korporacyjnych systemach AI

Nowy agent AI osadzony w platformie Actian Data Intelligence Platform stale utrzymuje spójność semantyczną na potrzeby wewnętrznych procesów, narzędzi połączonych za pomocą protokołu MCP oraz zewnętrznych agentów AI.

ROUND ROCK (Teksas), 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ – Actian, dział danych i sztucznej inteligencji firmy HCLSoftware, ogłosił dziś wprowadzenie rozwiązania Actian Data Steward Agent - nowego agenta AI osadzonego w platformie Actian Data Intelligence Platform, którego zadaniem jest zapewnienie nadzorowanej warstwy semantycznej oraz wspólnego kontekstu biznesowego dla korporacyjnych systemów AI, procesów wewnętrznych, narzędzi połączonych za pomocą protokołu Model Context Protocol (MCP) oraz zewnętrznych agentów AI. Agent automatyzuje czasochłonne zadania związane z dokumentowaniem, wzbogacaniem i nadzorem nad metadanymi, przyspieszając uzyskanie wartości biznesowej i ograniczając nakład pracy ręcznej niezbędnej do budowy i utrzymania fundamentów danych gotowych do wykorzystania przez sztuczną inteligencję.

Według Gartner® „większość liderów ds. danych i analityki (D&A) nadal nie wykorzystuje skutecznie metadanych, ponieważ 51% organizacji wciąż opiera się na pasywnych praktykach zarządzania metadanymi, co ogranicza ich zdolność do generowania wartości biznesowej" [1]. Utrzymywanie i katalogowanie metadanych spoczywa niemal wyłącznie na specjalistach ds. zarządzania danymi (data stewards), co tworzy istotne ograniczenie. Gartner podaje również, że „specjaliści ci mogą zwykle przeznaczyć na zadania związane z nadzorem nad danymi, w tym katalogowaniem, jedynie niewielką część swojego czasu - zazwyczaj od 5% do 10%" [2].

W miarę jak przedsiębiorstwa wdrażają coraz większą liczbę agentów AI w różnych procesach operacyjnych, spójne metadane stają się fundamentem, od którego zależy działanie każdego z nich. Agent Data Steward jest bezpośrednio osadzony w procesach katalogowania danych i na bieżąco aktualizuje metadane wraz ze zmianami zachodzącymi w środowiskach danych.

Agent opiera się na grafie wiedzy trenującym model na wielu urządzeniach, warstwie semantycznej, produktach i kontraktach w zakresie danych dostępnych w platformie Actian Data Intelligence Platform. Umożliwia to zarówno wewnętrznym funkcjom platformy, jak i zewnętrznym agentom AI - w tym systemom innych producentów połączonym za pośrednictwem Model Context Protocol (MCP) oraz integracji agent-to-agent (A2A) - działanie w ramach tego samego, nadzorowanego kontekstu biznesowego. Dzięki ciągłemu wskazywaniu braków, proponowaniu aktualizacji i egzekwowaniu spójności agent ogranicza ilość pracy wykonywanej ręcznie, pozwalając zespołom skupić się na nadzorze, walidacji oraz budowie danych gotowych do zastosowań AI na dużą skalę.

Jak Agent Data Steward automatyzuje zarządzanie metadanymi

W przeciwieństwie do asystentów AI, którzy koncentrują się na pojedynczych zadaniach, Agent Data Steward wykorzystuje agentową sztuczną inteligencję, aby objąć pełen zakres obowiązków specjalisty ds. zarządzania danymi, zamiast automatyzować jedynie wybrane elementy jego pracy. Agent monitoruje zmieniający się krajobraz danych i automatyzuje działania w całym katalogu danych:

- tworzy i aktualizuje dokumentację zasobów danych wraz z rozwojem źródeł danych;

- przypisuje właścicieli do oddzielonych zasobów danych oraz wskazuje braki w dokumentacji i przypisaniu własności;

- rekomenduje klasyfikacje, w tym dane osobowe (PII), poziomy wrażliwości oraz domeny biznesowe;

- tworzy i utrzymuje definicje słownika pojęć oraz terminów biznesowych obowiązujących w całym przedsiębiorstwie;

- wskazuje problemy związane ze zgodnością z politykami jeszcze zanim dotrą one do odbiorców końcowych.

Dlaczego sugestie Agenta Data Steward są trafne i gotowe do wykorzystania w procesach nadzorczych

Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego (NLP), Agent Data Steward opiera swoje rekomendacje na analizie pochodzenia danych, wzorców ich wykorzystania oraz istniejącego kontekstu katalogowego, co zwiększa dokładność proponowanych działań. Wyniki są zgodne z istniejącymi produktami i kontraktami w zakresie danych w platformie, zapewniając spójność i kompatybilność. Specjaliści ds. zarządzania danymi przeglądają i zatwierdzają sugestie agenta, koncentrując się na ich weryfikacji zamiast tworzeniu od podstaw, dzięki czemu zachowane zostają odpowiednie mechanizmy kontroli.

„Gdy przedsiębiorstwa wdrażają wzajemnie połączonych agentów AI w różnych procesach operacyjnych, ręczne utrzymywanie spójności semantycznej staje się operacyjnie niemożliwe - powiedział Guillaume Bodet, dyrektor ds. produktu w Actian. - Agent Data Steward nieustannie synchronizuje metadane, definicje biznesowe, informacje o pochodzeniu danych oraz kontekst nadzorczy, dzięki czemu systemy AI mogą działać w oparciu o wspólną wizję danych przedsiębiorstwa".

Agent Data Steward jest już dostępny jako element platformy Actian Data Intelligence Platform, która zapewnia semantyczne rozumienie danych przez AI, analizę pochodzenia danych, wskaźniki jakości, kontekst biznesowy oraz analitykę konwersacyjną. Więcej informacji można znaleźć na blogu „Data Steward Agent: The Missing Layer Between AI and Context (Agent Zarządzania Danymi: Brakujący element między AI a kontekstem)" lub na stronie poświęconej platformie Actian Data Intelligence Platform.

Krótkie informacje o rozwiązaniu Actian Data Steward Agent

- Produkt: Actian Data Steward Agent

- Platforma: Actian Data Intelligence Platform

•- Funkcjonalność: automatyzuje dokumentowanie, wzbogacanie, klasyfikację i nadzór nad metadanymi w skali całego przedsiębiorstwa oraz utrzymuje warstwę semantyczną, z której korzystają wszystkie agenty AI w celu generowania spójnych i wiarygodnych wyników

- Kluczowe funkcje: dokumentowanie zasobów danych, przypisywanie własności, klasyfikacja danych osobowych (PII) i poziomu wrażliwości, zarządzanie słownikiem biznesowym, kontrola zgodności z politykami, integracja z serwerami MCP, obsługa protokołu A2A

- Docelowi użytkownicy: specjaliści ds. zarządzania danymi, inżynierowie danych, analitycy danych oraz osoby odpowiedzialne za dane i sztuczną inteligencję w przedsiębiorstwach

- Dostępność: dostępny już teraz w ramach platformy Actian Data Intelligence Platform

Więcej informacji: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/

Actian

Actian umożliwia przedsiębiorstwom pewne zarządzanie danymi i sprawowanie nad nimi nadzoru na dużą skalę. Rozwiązania Actian z zakresu zarządzania danymi i analizy danych pomagają upraszczać złożone środowiska danych oraz przyspieszać dostarczanie danych gotowych do wykorzystania przez sztuczną inteligencję. Zaprojektowane z myślą o elastyczności rozwiązania Actian bezproblemowo integrują się z istniejącą infrastrukturą i zapewniają niezawodne działanie w środowiskach lokalnych, w chmurze oraz hybrydowych. Więcej informacji o Actian, dziale danych i sztucznej inteligencji firmy HCLSoftware, można znaleźć na stronie actian.com.

[1] Gartner®, „How D&A Leaders Can Use Metadata for Better Business Outcomes" („Jak liderzy działów danych i analityki mogą wykorzystywać metadane do osiągania lepszych wyników biznesowych"), 13 października 2025 r.

[2] Gartner®, „What Data Architects Need to Know Before Implementing a Data Catalog" („Co architekci danych powinni wiedzieć przed wdrożeniem katalogu danych"), 11 sierpnia 2025 r.

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Wiceprezes ds. globalnych relacji z analitykami i public relations

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