Agentura BloombergNEF zařadila Shanghai Electric Wind Power Group mezi pět nejlepších výrobců větrných turbín v Číně za rok 2021

„Společnost Shanghai Electric Wind Power obstála i v době přetrvávajících následků pandemie COVID-19 či tvrdé konkurence na trhu vyvolané hrozícím ukončením dotací na výrobu větrné energie na moři. Překonali jsme také několik oborových rekordů a získali uznání našich partnerů za výjimečnou efektivitu instalací i kvalitu produktů a služeb. Ocenění v našem oboru nám dodala nový impuls do další transformace čínské větrné energetiky, směřující k urychlenému dosažení vrcholu uhlíkových emisí a následné uhlíkové neutrality," uvádí prohlášení společnosti Shanghai Electric.

V roce 2021 se výkon nově instalovaných větrných elektráren v Číně zvýšil na celkových 55,8 GW, což představuje oproti roku 2020 mírný pokles o 3 %. Již druhý rok v řadě také překročil hranici 50 GW. To vše v době, kdy se čínská větrná energetika potýká s nejistotou na trhu, způsobenou prudkými nárůsty světových cen komodit či narušením dodavatelských řetězců. Intenzita spouštění nových mořských větrných elektráren se v roce 2021 zvýšila o 351 % s přírůstkem výkonu 14,2 GW. Domácí kapacita na pevnině mezitím klesla oproti svému vrcholu v roce 2020 o 23 % na 41,6 GW.

Společnost Shanghai Electric Wind Power byla založena v roce 2006 a nabízí služby zahrnující výrobu větrných turbín, provoz a údržbu (O&M) větrných farem, hodnocení větrných zdrojů, digitalizované investice a rozvoj větrných farem, správu aktiv větrných farem, inteligentní energetiku a další. Portfolio jejích produktů zahrnuje větrné turbíny s výkonem od 1,25 MW do 10 MW.

Během posledních patnácti let se společnost stala největším výrobcem mořských (offshore) větrných turbín v Číně a upevnila tak své vedoucí postavení v globálním sektoru nové energetiky. V květnu 2021 zahájila Shanghai Electric Wind Power primární veřejnou nabídku akcií na burze cenných papírů v Šanghaji (Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board), díky níž může dále rozšiřovat investice do výzkumu a vývoje svých klíčových technologií.

Loni společnost Shanghai Electric Wind Power představila na světovém trhu také svou novou platformu Petrel SEW11.0-208. Tato vlajková turbína s přímým pohonem, která je výhradním duševním vlastnictvím společnosti, nabízí nominální výkon 11 MW - největší svého druhu v Asii - a představuje významný průlom v oblasti inovativních čínských technologií pro výrobu větrné energie na moři.

Společnost, jejíž strategii vévodí vývoj nejmodernějších technologií, usiluje o spolupráci s ostatními špičkovými společnostmi z oblastní větrné energetiky s cílem podpořit společně rozvoj globálního sektoru nové energie. V současné době rozšiřuje Shanghai Electric Wind Power svá partnerství v předcházejících a navazujících odvětvích, přičemž se zaměřuje na digitalizovaný vývoj větrných farem a inteligentní provoz a údržbu a transformuje se tak v poskytovatele služeb v rámci celého cyklu. Aby se stala skutečnou světovou špičkou ve větrné energetice, posiluje své globální zastoupení a přináší své vysoce kvalitní produkty a služby zákazníkům z celého světa.

