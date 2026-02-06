Agility : les cadres dirigeants de la logistique mondiale prévoient une année 2026 volatile

L'industrie se tourne vers l'IA, le contrôle des coûts et la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement pour faire face à la situation

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Les cadres dirigeants de la logistique se préparent à une année de volatilité dans le commerce, la géopolitique et l'économie mondiale, et gèrent l'incertitude en se tournant vers l'IA, en examinant les coûts et en reconfigurant leurs chaînes d'approvisionnement, selon l'indice Agility Emerging Markets Index 2026.

Dans une enquête menée auprès de 503 professionnels du secteur, 86 % d'entre eux déclarent s'attendre à une volatilité accrue en 2026 ou considèrent les turbulences commerciales, politiques et économiques comme la « nouvelle normalité ».

L'enquête d'Agility montre une adoption quasi universelle de l'IA dans le secteur de la logistique. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des personnes interrogées déclarent que leur entreprise utilise l'intelligence artificielle pour gérer une partie de sa chaîne d'approvisionnement ou de ses opérations. L'enquête suggère également que les changements dans la production et l'approvisionnement au niveau mondial - suscités d'abord par le COVID, puis par les frictions entre les États-Unis et la Chine et, l'année dernière, par une vague de hausses des droits de douane - se poursuivent aujourd'hui alors que les entreprises restructurent et ajustent leurs chaînes d'approvisionnement.

« Les chefs d'entreprises et de gouvernements savent qu'il n'y a pas de zone de confort, pas de temps pour se reposer. Ils recherchent des voies de croissance durables dans une période d'incertitude extraordinaire », a déclaré Tarek Sultan, président d'Agility. « Ils considèrent l'IA à la fois comme un facteur de volatilité et comme un outil pour la gérer. Ils sont confrontés à de nouvelles barrières commerciales en temps réel. Ils encouragent la transition énergétique et gèrent les conflits entre les partenaires économiques. »

L'enquête et l'indice constituent le 17ᵉ instantané annuel d'Agility sur le sentiment de l'industrie et classement des 50 principaux marchés émergents du monde. L'indice classe les pays en fonction de leur compétitivité globale, sur la base de leurs forces logistiques nationales et internationales, de leurs climats commerciaux et de leur préparation au numérique - des facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.

L'indice 2026 présente une analyse approfondie des économies du Golfe persique. Individuellement et collectivement, les six pays du Golfe se positionnent comme des centres mondiaux de transit et de logistique, investissant massivement dans l'IA, la transition énergétique et le développement des talents. La région du CCG est « florissante » en tant que carrefour commercial, renforcée par l'adoption et l'expansion rapides de l'IA et par sa capacité à rester en bons termes avec les États-Unis et la Chine. Selon l'indice, « la volatilité ne fera pas dérailler les ambitions des pays du Golfe ».

La stabilité a prévalu en tête du classement de l'indice des 50 pays. La Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Malaisie, l'Indonésie, le Qatar, le Mexique, la Thaïlande et le Brésil figurent dans le top 10 de l'indice 2026.

Les six pays du Golfe figurent tous dans le top 12 des meilleures conditions pour les entreprises, tandis que les pays les plus prêts sur le plan numérique sont la Chine, la Malaisie, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

En ce qui concerne les opportunités logistiques internationales, la Chine, l'Inde, le Mexique, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite occupent les premières places. Dans le domaine de la logistique intérieure, les leaders sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Qatar et l'Arabie saoudite.

Points marquants de l'indice 2026

Chaînes d'approvisionnement - La diversification et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement par les entreprises mondiales sont aujourd'hui continues. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des cadres interrogés déclarent que leur entreprise a réorienté ou réorientera bientôt une partie de la production et de l'approvisionnement.

- La diversification et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement par les entreprises mondiales sont aujourd'hui continues. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des cadres interrogés déclarent que leur entreprise a réorienté ou réorientera bientôt une partie de la production et de l'approvisionnement. Risques - Les entreprises considèrent les droits de douane et la protection commerciale comme le risque auquel elles sont le moins préparées. Les principaux outils qu'elles utilisent pour faire face aux turbulences commerciales sont la diversification des fournisseurs, la consolidation du fret et l'entreposage stratégique.

- Les entreprises considèrent les droits de douane et la protection commerciale comme le risque auquel elles sont le moins préparées. Les principaux outils qu'elles utilisent pour faire face aux turbulences commerciales sont la diversification des fournisseurs, la consolidation du fret et l'entreposage stratégique. Développement durable - Une part significative des entreprises (48 %) déclarent que leur développement durable est suspendu ou ralenti. Les raisons les plus fréquemment citées sont la réduction des coûts, l'évolution des priorités de l'entreprise et la difficulté à démontrer le retour sur investissement.

Transport Intelligence (Ti), une société d'analyse et de recherche de premier plan pour l'industrie de la logistique, a compilé l'indice depuis son lancement en 2009.

John Manners-Bell, directeur général de Ti, a déclaré : « Une expression qui est revenue à maintes reprises tout au long de notre étude est " incertitude structurelle ", causée par la fragmentation géopolitique, la volatilité des politiques commerciales et l'inégalité de la dynamique économique. L'indice confirme que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement ne reculent pas devant cette incertitude, mais qu'elles s'efforcent au contraire de la contourner. Si l'on considère les marchés émergents, l'on constate que des outils numériques avancés sont intégrés dans certains d'entre eux, tandis que d'autres sont limités par les compétences, l'infrastructure et l'accès au capital. Depuis sa création, l'Agility Emerging Markets Index a permis aux investisseurs de faire la différence entre les pays qui ont pleinement saisi les opportunités et ceux qui sont à la traîne ».

