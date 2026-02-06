Agility: Globale Logistik-Führungskräfte prognostizieren ein volatiles Jahr 2026

Industrie setzt auf KI, Kostenkontrolle und Umstrukturierung der Lieferkette als Instrumente zur Bewältigung des Problems

ABU DHABI, VAE, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem Agility Emerging Markets Index 2026 stellen sich Führungskräfte in der Logistik auf ein Jahr der Volatilität im Handel, in der Geopolitik und in der Weltwirtschaft ein und bewältigen die Unsicherheit, indem sie sich der KI zuwenden, die Kosten überprüfen und ihre Lieferketten neu konfigurieren.

In einer Umfrage unter 503 Fachleuten aus der Branche gaben 86 % an, dass sie für 2026 eine erhöhte Volatilität erwarten oder handelstechnische, politische und wirtschaftliche Turbulenzen als „neue Normalität" betrachten.

Logistics executives expect a volatile 2026 and are turning to AI, cost discipline, and supply‑chain redesign, according to the 2026 Agility Emerging Markets Index.

Die Agility-Umfrage zeigt, dass KI in der Logistikbranche nahezu flächendeckend eingesetzt wird. Achtundneunzig Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, um einen Teil ihrer Lieferkette oder ihrer Abläufe zu verwalten. Die Umfrage deutet auch darauf hin, dass die Verschiebungen in der globalen Produktion und Beschaffung – die zunächst durch COVID, dann durch die Reibereien zwischen den USA und China und im letzten Jahr durch eine Welle von Zollerhöhungen ausgelöst wurden – auch heute noch anhalten, während die Unternehmen ihre Lieferketten umstrukturieren und optimieren.

„Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft und Regierung wissen, dass es keine Komfortzone und keine Zeit zum Ausruhen gibt. Sie sind auf der Suche nach dauerhaften Wachstumspfaden in einer Zeit außergewöhnlicher Unsicherheit", sagt Tarek Sultan, Vorsitzender von Agility. „Sie sehen in der KI sowohl einen Beitrag zur Volatilität als auch ein Instrument zu deren Bewältigung. Sie sehen sich in Echtzeit mit neuen Handelsschranken konfrontiert. Sie treiben die Energiewende voran und navigieren durch Konflikte zwischen Wirtschaftspartnern."

Die Umfrage und der Index sind die 17. jährliche Momentaufnahme der Branchenstimmung von Agility und bewerten die 50 weltweit führenden Schwellenländer. Der Index bewertet die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern insgesamt auf Basis der nationalen und internationalen Logistikstärke, des Geschäftsklimas und der digitalen Reife – Faktoren, die sie für Logistikdienstleister, Spediteure, Luft- und Seefrachtunternehmen, Händler und Investoren attraktiv machen.

Der Index 2026 enthält eine eingehende Analyse der Volkswirtschaften der arabischen Golfstaaten. Einzeln und als Gruppe positionieren sich die sechs Golfstaaten als globale Transit- und Logistikzentren und investieren massiv in KI, Energiewende und Talentförderung. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) ist ein „florierender" Handelsknotenpunkt, der durch die rasche Einführung und Skalierung von KI und seine Fähigkeit, gute Beziehungen zu den USA und China zu pflegen, gestärkt wird. „Die Volatilität wird den Ehrgeiz der Golfstaaten nicht bremsen", heißt es im Index.

An der Spitze der Rangliste der 50 Länder des Index steht Stabilität. China, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Malaysia, Indonesien, Katar, Mexiko, Thailand und Brasilien belegen die Plätze 1 bis 10 im Index 2026.

Die sechs Golfstaaten gehören alle zu den 12 Ländern mit den besten Geschäftsbedingungen, während China, Malaysia, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien am besten auf die Digitalisierung vorbereitet sind.

Bei den internationalen Logistikmöglichkeiten stehen China, Indien, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien an erster Stelle. In der Inlandslogistik sind China, Indien, Indonesien, Katar und Saudi-Arabien führend.

Highlights des Index 2026

Lieferketten - Die Diversifizierung und Neukonfiguration der Lieferketten globaler Unternehmen ist heute unaufhaltsam. Siebenundneunzig Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass ihre Unternehmen einen Teil der Produktion und der Beschaffung verlagert haben oder bald verlagern werden.

- Die Diversifizierung und Neukonfiguration der Lieferketten globaler Unternehmen ist heute unaufhaltsam. Siebenundneunzig Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass ihre Unternehmen einen Teil der Produktion und der Beschaffung verlagert haben oder bald verlagern werden. Risiken - Unternehmen sehen Zölle und Handelsprotektionismus als das Risiko an, auf das sie am wenigsten vorbereitet sind. Die wichtigsten Instrumente, die sie zur Bewältigung der Turbulenzen im Handel einsetzen: Diversifizierung der Lieferanten, Frachtkonsolidierung und strategische Lagerhaltung.

- Unternehmen sehen Zölle und Handelsprotektionismus als das Risiko an, auf das sie am wenigsten vorbereitet sind. Die wichtigsten Instrumente, die sie zur Bewältigung der Turbulenzen im Handel einsetzen: Diversifizierung der Lieferanten, Frachtkonsolidierung und strategische Lagerhaltung. Nachhaltigkeit - Ein signifikanter Prozentsatz – 48 % – gibt an, dass ihre Unternehmen bei der Nachhaltigkeit eine Pause einlegen oder langsamer werden. Die am häufigsten angeführten Gründe: Kostensenkungen, sich ändernde Geschäftsprioritäten und Schwierigkeiten, die Rentabilität einer Investition nachzuweisen.

Transport Intelligence (Ti), ein führendes Analyse- und Forschungsunternehmen für die Logistikbranche, hat den Index seit seiner Einführung im Jahr 2009 erstellt.

John Manners-Bell, Geschäftsführer von Ti, sagte: „Ein Begriff, der in unserer Untersuchung immer wieder auftauchte, war die ‚strukturelle Unsicherheit' – verursacht durch geopolitische Fragmentierung, handelspolitische Volatilität und ungleichmäßige wirtschaftliche Dynamik. Der Index bestätigt, dass sich Unternehmen der Lieferkette angesichts dieser Unsicherheit nicht zurückziehen, sondern stattdessen Lösungen entwickeln, um sie zu bewältigen. Wenn wir uns die Schwellenländer ansehen, stellen wir fest, dass in einigen Ländern fortschrittliche digitale Hilfsmittel eingesetzt werden, während in anderen Ländern die Fähigkeiten, die Infrastruktur und der Zugang zu Kapital ein Hindernis darstellen. Seit seiner Einführung ermöglicht es der Agility Emerging Markets Index den Anlegern, zwischen den Ländern zu unterscheiden, die die Chancen voll genutzt haben, und denen, die hinterherhinken."

Agility Emerging Markets Logistics Index 2026: agility.com/2026index

Informationen zu Agility

Agility ist ein Multi-Business-Betreiber und langfristiger Investor in globale und regionale Unternehmen. Zu seinem Portfolio an diversifizierten internationalen Vermögenswerten gehören das weltweit größte Luftfahrtdienstleistungsunternehmen (Menzies Aviation), ein globales Kraftstofflogistikunternehmen (Tristar), ein führender Entwickler und Betreiber von Logistikparks im Nahen Osten, Afrika und Südasien (Agility Logistics Parks) sowie weitere Unternehmen in den Bereichen digitale Logistik, E-Commerce-Logistik, standortferne Dienstleistungen und Logistik für den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen hält Minderheitsbeteiligungen an DSV, dem weltweit größten Spediteur, an Reem Mall, einem Mega-Einkaufszentrum in Abu Dhabi, an Gewerbeimmobilien- und Lieferkettenunternehmen in den GCC-Staaten sowie an aufstrebenden Technologieunternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energiewende, digitale Lieferketten und mehr. Agility Global ist weltweit auf sechs Kontinenten und in mehr als 80 Ländern vertreten und beschäftigt 68.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert.

Weitere Informationen über Agility finden Sie unter:

Website: www.agility.com

Twitter: x.com/agility

LinkedIn: linkedin.com/company/agility

Instagram: instagram.com/agility

YouTube: youtube.com/user/agilitycorp

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874897/Agility_Cover.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2874989/Agility_Logo.jpg