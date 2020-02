El sistema Refreshed X11 de Supermicro mejora el rendimiento en un 36%*

"En Supermicro siempre ofrecemos a los clientes acceso a las últimas tecnologías lo antes posible para ayudarles a impulsar el rendimiento y mejorar el costo total de propiedad con mejor rendimiento de servido al mismo nivel de precio", comento Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Con la mayor gama de productos más verde del sector, nuestros diseñadores sacan provecho de los últimos procesadores de 2ª generación Intel Xeon Scalable para ofrecer un rendimiento un 36% mejor al mismo nivel de precio o hasta un 61% de disminución de coste de procesadores para una oferta de rendimiento equivalente teniendo en cuenta las ofertas actuales*".

Su cartera exhaustiva incluye los sistemas Ultra, BigTwin™, SuperBlade® de Supermicro, GPU, áreas de trabajo y otros con nuevas ofertas de múltiples procesadores que ofrecen mejor frecuencia, número de núcleos y/o configuración de caché para mejorar el rendimiento de los clientes y opciones de valor en muchos de sus precios populares. Las plataformas X11 existentes de Supermicro, cuando se equipan con estos nuevos modelos de procesadores, pueden ofrecer mejor rendimiento al mismo precio o inferior que modelos existentes.

"Los sistemas con los últimos procesadores de la 2ª generación Intel Xeon Scalable ofrecen el rendimiento, capacidades e innovaciones que aceleran el rendimiento de aplicaciones y perspectivas de IA en cargas de trabajo de computación, almacenamiento y redes", comentó Lisa Spelman, vicepresidenta corporativa y jefa general del grupo Xeon y Memory de Intel. "Las plataformas de Supermicro ayudarán a los clientes a sacar todo el provecho del mejor rendimiento y valor de nuestros últimos procesadores Xeon Scalable".

Para más información acerca Supermicro y sus productos, visita www.supermicro.com/x11.

Sigue a Supermicro en Facebook y Twitter para consultar las últimas noticias y anuncios.

*Basados en testeo de referencia interno usando las plataformas X11 de Supermicro.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), el innovador líder de tecnología de servidor de alto rendimiento y alta eficacia es el principal proveedor de Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a sus clientes las soluciones de menor consumo y más ecológicas disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logotipo de Intel, Optane y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation y sus filiales.

El resto de marcas, marcas comerciales y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.