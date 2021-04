AM General Delivers Bastion to Kosovo Ministry of Defense

AM General entrega el Bastion al Ministerio de Defensa de Kosovo

SOUTH BEND, Ind., 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- AM General, proveedor líder de vehículos tácticos y sistemas de movilidad de grado militar, participó hoy en una ceremonia de entrega de tres vehículos blindados de transporte de personal (APC) Bastion al Ministerio del Interior de Kosovo (MOI) para su uso con sus fuerzas especiales de policía. Esta entrega refuerza aún más la larga asociación que AM General tiene con Kosovo, incluido el haber entregado casi 200 vehículos HUMVEE en los últimos tres años en apoyo de los esfuerzos de seguridad del país. La ceremonia también marcó el primer pedido completado derivado de un acuerdo de asociación con Arquus, un fabricante global de defensa de soluciones de movilidad militar.

"Nos sentimos orgullosos de haber sido seleccionados por el Servicio de Policía de Kosovo para proporcionar una solución de movilidad crítica en apoyo de su misión de aplicación de la ley, continuando nuestra relación de larga data con la región", dijo Nguyen Trinh, vicepresidente ejecutivo general de Defensa Internacional de AM. "Esta entrega sirve como un ejemplo de la importancia de nuestra asociación estratégica con Arquus para cubrir las demandas de nuestros clientes internacionales".

Desarrollado por Arquus, el Bastion es un transporte de personal 4x4 de 12 toneladas que combina rendimiento táctico, capacidad robusta, gran espacio interno y carga útil y mantenimiento simplificado. Cuenta con un casco blindado que brinda protección contra amenazas balísticas, minas y artefactos explosivos improvisados. AM General reconoció el valor estratégico que un vehículo como el Bastion puede tener en la región y facilitó la venta del vehículo al Ministerio del Interior de Kosovo. Al tener relaciones sólidas en la región a través de la venta de sus propios vehículos probados en batalla, la asociación con Arquus ha brindado a los clientes globales de AM General acceso a una gama aún más amplia de productos de defensa.

El Bastion continuará aumentando las iniciativas de protección estratégica del Ministerio del Interior de Kosovo, añadiendo a los diversos vehículos HUMVEE® robustos y de alta calidad entregados durante los últimos tres años, incluido el HUMVEE 2-CT™ (M1152, camión de carga de 2 puertas), 4 CT™ (M1165, camiones de carga de 4 puertas) y 4-CT™ Fastback (M1151). Los vehículos tienen varios niveles de blindaje para soportar diferentes misiones del ejército y la policía.

