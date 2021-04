AM General livre le Bastion au ministère de la Défense du Kosovo

SOUTH BEND, Indiana, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- AM General, principal fournisseur de véhicules tactiques de type militaire et de systèmes de mobilité, a participé aujourd'hui à une cérémonie de livraison de trois véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) Bastion au ministère de l'Intérieur (MOI) du Kosovo pour les forces spéciales de la police. Cette livraison renforce davantage le partenariat de longue date que AM General entretient avec le Kosovo, ayant notamment livré près de 200 véhicules HUMVEE au cours des trois dernières années pour soutenir les efforts déployés par le pays dans le domaine de la sécurité. La cérémonie a également marqué la première commande complète issue d'un accord de partenariat conclu avec Arquus, un fournisseur mondial de solutions de mobilité militaire.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par les services de police du Kosovo pour fournir une solution de mobilité essentielle au soutien de leur mission de maintien de l'ordre, perpétuant ainsi la relation que nous entretenons de longue date avec la région », a déclaré Nguyen Trinh, vice-président exécutif de la défense internationale chez AM General. « Cette livraison illustre l'importance de notre partenariat stratégique avec Arquus pour satisfaire aux exigences de nos clients internationaux. »

Mis au point par Arquus, le Bastion est un véhicule de transport de troupes 4x4 de 12 tonnes qui allie performances tactiques, robustesse, large volume interne, charge utile élevée et maintenance simplifiée. Il est doté d'une coque blindée qui assure une protection contre les agressions balistiques, les mines et les Engins Explosifs Improvisés (EEI). AM General a reconnu la valeur stratégique qu'un véhicule comme Bastion peut avoir pour la région et a facilité la vente du véhicule au ministère de l'Intérieur du Kosovo. AM General entretient des relations solides avec la région grâce à la vente de ses propres véhicules éprouvés au combat, et le partenariat avec Arquus a permis aux clients mondiaux de l'entreprise d'accéder à une gamme encore plus large de produits de défense.

Le Bastion continuera à renforcer les initiatives de protection stratégique du ministère de l'Intérieur du Kosovo, et s'ajoutera aux divers véhicules HUMVEE® robustes et de haute qualité livrés au cours des trois dernières années, notamment les HUMVEE 2-CT™ (M1152, camion cargo à deux portières), 4-CT™ (M1165, camion cargo à quatre portières) et 4-CT™ Fastback (M1151). Ces véhicules sont dotés de différents niveaux de blindage pour soutenir différentes missions de l'armée et de la police.

