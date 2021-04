AM General poskytne Bastion kosovskému ministerstvu obrany

SOUTH BEND, Indiana, 23. dubna 2021 /PRNewswire/ -- AM General, přední poskytovatel taktických vozidel a přepravních systémů vojenského stupně, se dnes zúčastnil slavnostního předávání tří obrněných transportérů (APC) Bastion určených pro speciální policejní jednotky kosovskému ministerstvu vnitra (MOI). Tato dodávka dále posiluje dlouhodobé partnerství mezi AM General a Kosovem – za poslední tři roky na podporu bezpečnostního úsilí dodala společnost zemi téměř 200 vozidel HUMVEE. Ceremoniál je také první dokončenou objednávkou, která vzešla z dohody o partnerství se společností Arquus, globálním výrobcem vojenských řešení mobility pro bezpečnostní složky.

„Je nám ctí, že jsme byli vybráni kosovskou policejní službou, abychom poskytli řešení kritické mobility na podporu jejich mise, kterou je prosazování práva a pokračovali tak v našem dlouhodobém vztahu s regionem," uvedl Nguyen Trinh, generální výkonný viceprezident mezinárodní obrany v AM. „Tato dodávka slouží jako příklad důležitosti našeho strategického partnerství s Arquus, které nám umožňuje splňovat požadavky našich mezinárodních zákazníků."

Bastion, vyvinutý společností Arquus, je dvanáctitunový osobní přepravník s pohonem 4x4, který kombinuje taktický výkon, robustní schopnosti, prostorný interiér, vysoké užitečné zatížení a zjednodušenou údržbu. Je vybaven pancéřovaným trupem, který poskytuje ochranu proti balistickým hrozbám, minám a improvizovaným výbušným zařízením. Společnost AM General uznala strategickou hodnotu, kterou může mít vozidlo typu Bastion v regionu a zajistila jeho prodej kosovskému MOI. Díky silným vztahům v regionu, které Arquus vybudoval skrze prodej svých v akci osvědčených bojových vozidel, zajistilo partnerství se společností Arquus globálním zákazníkům AM General přístup k ještě širší škále obranných produktů.

Bastion posílí iniciativy kosovského ministerstva obrany v oblasti strategické ochrany a bude doplňovat různá vysoce kvalitní, robustní vozidla HUMVEE® dodávaná v posledních třech letech včetně HUMVEE 2-CT™ (M1152, 2dveřový nákladní vůz), 4-CT™ (M1165, 4dveřový nákladní vůz) a 4-CT™ Fastback (M1151). Vozidla mají různé úrovně pancéřování na podporu různých armádních a policejních misí.

O AM General

AM General navrhuje, konstruuje, vyrábí, dodává a podporuje specializované vozy pro vojenské a komerční zákazníky po celém světě. Skrze své vojenské podnikání je společnost široce uznávána jako světový lídr v oblasti designu, inženýrství, výroby a logistické podpory vojenských taktických vozidel. Společnost vyrobila a udržela více než 300 000 vozidel ve více než 70 zemích. AM General má rozsáhlé zkušenosti s uspokojováním měnících se potřeb obranného a automobilového průmyslu, podporované zaměstnanci v hlavních zařízeních v Indianě, Michiganu a Ohio a silnou dodavatelskou základnu, která se táhne napříč 43 státy. Další informace o AM General naleznete na www.amgeneral.com.

