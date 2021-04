Spoločnosť AM General dodáva Bastion kosovskému ministerstvu obrany

SOUTH BEND, Ind., 23. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AM General, popredný poskytovateľ taktických vozidiel a systémov mobility na vojenskej úrovni, sa dnes zúčastnila dodávacieho ceremoniálu pre tri obrnené transportéry Bastion (APC) pre kosovské ministerstvo vnútra (MOI), ktoré je určené na použitie špeciálnymi policajnými silami. Táto dodávka ďalej posilňuje dlhé partnerstvo, ktoré má AM General s Kosovom, vrátane dodania takmer 200 vozidiel HUMVEE za posledné tri roky na podporu bezpečnostných snáh krajiny. Ceremoniál tiež predstavuje prvú dokončenú objednávku vyplývajúcu z partnerskej dohody so spoločnosťou Arquus, globálnym výrobcom riešení pre vojenskú mobilitu v oblasti obrany.

„Je nám cťou, že sme si vybrali kosovskú policajnú službu, aby sme poskytli riešenie kritickej mobility na podporu ich misie v oblasti presadzovania práva a pokračovali v našom dlhoročnom vzťahu s týmto regiónom," uviedol Nguyen Trinh, generálny výkonný viceprezident pre medzinárodnú obranu. „Táto dodávka slúži ako príklad dôležitosti nášho strategického partnerstva so spoločnosťou Arquus pre splnenie požiadaviek našich medzinárodných zákazníkov."

Bastion, vyvinutý spoločnosťou Arquus, je nákladný automobil s objemom 12 ton a pohonom 4 x 4, ktorý kombinuje taktický výkon, robustné schopnosti, vysoký vnútorný priestor a užitočné zaťaženie a zjednodušenú údržbu. Vyznačuje sa obrneným trupom, ktorý poskytuje ochranu pred balistickými hrozbami, mínami a IED. Spoločnosť AM General uznala strategickú hodnotu, ktorú môže mať vozidlo ako Bastion pre tento región, a uľahčila predaj vozidla kosovskému ministerstvu vnútra. Vďaka silným vzťahom v regióne prostredníctvom predaja vlastných vozidiel osvedčených v bojoch umožnilo partnerstvo so spoločnosťou Arquus globálnym zákazníkom spoločnosti AM General prístup k ešte širšej škále obranných produktov.

Bastion bude pokračovať v rozširovaní iniciatív strategickej ochrany kosovského ministerstva obrany a je prídavkom k rôznym vysokokvalitným a robustným vozidlám HUMVEE® dodávaným za posledné tri roky vrátane modelu HUMVEE 2-CT™ (M1152, 2-dverový nákladný automobil), 4- CT™ (M1165, 4-dverové nákladné vozidlo) a 4-CT™ Fastback (M1151). Vozidlá majú rôzne úrovne pancierovania na podporu rôznych armádnych a policajných misií.

