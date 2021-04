AM General dostarcza transportery opancerzone Bastion dla kosowskiego Ministerstwa Obrony

SOUTH BEND, Indiana, 22 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- AM General, czołowy dostawca wojskowych wozów taktycznych i systemów mobilności, uczestniczył dzisiaj w ceremonii dostarczenia trzech transporterów opancerzonych Bastion (APC) dla kosowskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MOI) przeznaczonych dla tamtejszych oddziałów specjalnych policji. Dostawa dodatkowo umacnia wieloletnie partnerstwo AM General z Kosowem, w ramach której w ciągu ostatnich trzech lat firma dostarczyła prawie 200 pojazdów HUMVEE w ramach wsparcia działań kraju na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Ceremonia to również okazja do uczczenia pierwszego zrealizowanego zamówienia w ramach umowy o współpracy z Arquus, globalnym producentem z sektora obronnego zapewniającym rozwiązania z zakresu mobilności wojskowej.

„To dla nas zaszczyt, że Służby Policji w Kosowie wybrały naszą firmę na dostawcę kluczowych rozwiązań z zakresu mobilności w ramach wsparcia misji organów ścigania, co stanowi kontynuację naszej długotrwałej współpracy z regionem – powiedział Nguyen Trinh, wiceprezes wykonawczy AM General ds. obrony międzynarodowej. - Ta dostawa wskazuje na znaczenie partnerstwa strategicznego z Arquus, aby spełnić wymagania naszych klientów międzynarodowych".

Zaprojektowany wspólnie z Arquus Bastion jest 12-tonowym transporterem opancerzonym z napędem na cztery koła, który łączy w sobie skuteczność taktyczną, solidne możliwości, wnętrze o dużej wysokości i ładowności oraz uproszczoną obsługą. Pojazd posiada on opancerzony kadłub, który zapewnia ochronę przed zagrożeniami balistycznymi, minami i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. AM General dostrzegło strategiczną wartość, jaką pojazd taki jak Bastion może mieć dla regionu, i ułatwiło sprzedaż pojazdu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Kosowa. Dzięki silnym relacjom w regionie opartym na sprzedaży własnych, sprawdzonych w działaniach wojskowych pojazdów, partnerstwo z Arquus dało globalnym klientom AM General dostęp do jeszcze szerszej gamy produktów obronnych.

Bastion będzie nadal elementem wspomagającym strategiczne inicjatywy ochrony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kosowa, dołączając do różnych wytrzymałych pojazdów wysokiej jakości HUMVEE® dostarczonych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym HUMVEE 2-CT™ (M1152, Cargo Truck, 2-drzwiowa), 4-CT™ (M1165, Cargo Truck 4-drzwiowa) i 4-CT™ Fastback (M1151). Pojazdy te mają różne poziomy opancerzenia, aby wspierać różne misje wojskowe i policyjne.

AM General projektuje, konstruuje, produkuje, dostarcza i zapewnia wsparcie pojazdów specjalistycznych dla klientów wojskowych i komercyjnych na całym świecie. Poprzez swoją działalność wojskową firma jest powszechnie uznawana za światowego lidera w projektowaniu, inżynierii, produkcji i wsparciu logistycznym wojskowych pojazdów taktycznych, który wyprodukował i zapewnił wsparcie dla ponad 300000 pojazdów w ponad 70 krajach. Firma AM General posiada bogate doświadczenie w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb przemysłu obronnego i motoryzacyjnego oraz dysponuje wsparciem swoich pracowników w głównych zakładach w Indianie, Michigan i Ohio oraz silną bazą dostawców, która obejmuje 43 stany. Więcej informacji o AM General można znaleźć na stronie www.amgeneral.com .

Deborah Reyes, dyrektor ds. marketingu i komunikacji globalnej AM General

e-mail: [email protected]

