Argon Medical Devices, Inc. adquiere Matrex Mold and Tool, Inc.

FRISCO, Texas, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc, fabricante líder de dispositivos médicos para procedimientos intervencionistas, ha anunciado la adquisición de Matrex Mold and Tool, Inc, con sede en Wisconsin, un fabricante de moldes a medida para el moldeo por inyección de plástico. Matrex produce moldes de producción y prototipos de inyección de metal para las industrias de dispositivos médicos, residenciales y de automoción, y lo ha hecho desde 1985. Argon fue cliente de Matrex durante más de 25 años antes de la adquisición.

Este movimiento avanza en los esfuerzos de Argon por integrarse verticalmente en el desarrollo y la producción de nuevos productos. Una capacidad orgánica para producir moldes de producción ayudará a Argon a mantener el control y la calidad del producto para la fabricación general a medida que la empresa se amplía. La producción orgánica de moldes prototipo reducirá el tiempo de comercialización de los nuevos productos en desarrollo. Además, Argon puede seguir apoyando las necesidades de los clientes actuales de Matrex, y ahora ofrecer la producción de moldes a nuevos clientes como parte del negocio de soluciones de productos personalizados de Argon.

"Nuestra estrategia de integrar verticalmente nuestra fabricación dentro de los Estados Unidos fue vital para nuestro crecimiento a lo largo de la pandemia, ya que nos permitió seguir suministrando nuestros productos a pesar de la escasez generalizada de materiales y los retrasos en el transporte", dijo George Leondis, presidente y consejero delegado de Argon. "Matrex ha sido un socio fiable para nosotros durante años. Añadir sus capacidades a nuestras operaciones nos permite ser aún más fiables para nuestros clientes en estos tiempos sin precedentes."

"Estamos muy contentos de unirnos a Argon y apoyar la misión de la compañía de mejorar la vida de los pacientes y cuidadores a través de la fabricación y entrega de los mejores dispositivos médicos de su clase", dijo John Matson, presidente de Matrex. "Hemos tenido una gran relación con Argon durante muchos años, y esperamos este próximo paso".

Argon tiene previsto mantener la sede de Matrex en sus instalaciones de Portage, Wisconsin, y seguir prestando servicios a clientes de diversos sectores.

Acerca de Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. fabrica, vende y distribuye dispositivos médicos desechables para procedimientos de radiología intervencionista, oncología intervencionista y cirugía vascular. Con sede en Frisco, TX, la marca Argon es reconocida en todo el mundo por sus productos y servicios de primera clase que mejoran los resultados de los pacientes. Argon se fundó en 1972 y en 2022 se celebra el 50 aniversario de actividad de la empresa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319111/argon_medical_devices_inc_logo.jpg

SOURCE Argon Medical Devices, Inc.