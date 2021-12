Argon Medical Devices, Inc. fait l'acquisition de Matrex Mold and Tool, Inc.

FRISCO, Texas, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc., un important fabricant de dispositifs médicaux destinés aux procédures interventionnelles, a annoncé l'acquisition de Matrex Mold and Tool, Inc., un fabricant de moules sur mesure pour le moulage par injection de plastique, basé au Wisconsin. Depuis 1985, Matrex produit des moules de production et prototypes destinés au moulage par injection de métal pour les secteurs des dispositifs médicaux, du bâtiment résidentiel et de l'automobile. Argon faisait partie des clients de Matrex depuis plus de 25 ans avant l'acquisition.

Ce changement fait progresser les efforts d'Argon visant à s'intégrer verticalement dans le développement et la production de nouveaux produits. La capacité de produire des moules de production en interne permettra à Argon de maintenir le contrôle et la qualité des produits destinés à la fabrication de produits grand public à l'échelle de l'entreprise. La production de moules prototypes en interne réduira le délai de commercialisation des nouveaux produits en cours de développement. De plus, Argon est en mesure de continuer à répondre aux besoins des clients actuels de Matrex, et de proposer désormais la production de moules à de nouveaux clients dans le cadre de ses activités de solutions de produits personnalisés.

Selon George Leondis, président et PDG d'Aragon, « notre stratégie visant à intégrer verticalement notre fabrication aux États-Unis a été essentielle à notre croissance tout au long de la pandémie, car elle nous a permis de continuer à fournir nos produits malgré des pénuries généralisées de matériaux et des retards de transport. Matrex est un partenaire fiable depuis des années. L'ajout de leurs capacités à nos opérations nous permet d'être encore plus fiables pour nos clients durant cette période sans précédent ».

« Nous sommes ravis de nous joindre à Argon et de soutenir la mission de l'entreprise visant à améliorer la vie des patients et des soignants grâce à la fabrication et à la livraison de dispositifs médicaux de pointe, a déclaré John Matson, président de Matrex. Nous entretenons d'excellentes relations avec Argon depuis de nombreuses années, et nous attendons avec impatience cette prochaine étape. »

Argon prévoit que Matrex reste à son installation de Portage, dans l'État du Wisconsin, et continuera à servir ses clients provenant de divers secteurs.

À propos d'Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. fabrique, vend et distribue des dispositifs médicaux jetables pour les procédures de radiologie interventionnelle, d'oncologie interventionnelle et de chirurgie vasculaire. Basée à Frisco, au Texas, la marque Argon est reconnue dans le monde entier pour ses produits de pointe qui améliorent les résultats pour les patients. Argon a été fondée en 1972 et l'année 2022 marquera le 50e anniversaire de l'entreprise.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/319111/argon_medical_devices_inc_logo.jpg

Related Links

http://www.argonmedical.com



SOURCE Argon Medical Devices, Inc.