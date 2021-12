Argon Medical Devices, Inc. získava spoločnosť Matrex Mold and Tool, Inc.

FRISCO, Texas, 15. decembra 2021 /PRNewswire/-- Argon Medical Devices, Inc., popredný výrobca zdravotníckych pomôcok pre intervenčné postupy, oznámila akvizíciu spoločnosti Matrex Mold and Tool, Inc. so sídlom vo Wisconsine, výrobcu foriem na vstrekovanie plastov. Spoločnosť Matrex vyrába kovové vstrekovacie formy a formy prototypov pre zdravotnícke pomôcky, rezidenčný a automobilový sektor, a to od roku 1985. Spoločnosť Argon bola pred akvizíciou zákazníkom spoločnosti Matrex viac ako 25 rokov.

Tento krok posúva úsilie spoločnosti Argon o vertikálnu integráciu v rámci vývoja a výroby nových produktov. Organická schopnosť vyrábať výrobné formy pomôže spoločnosti Argon udržať kontrolu a kvalitu produktov pre bežnú výrobu, keď sa spoločnosť rozrastá. Organická výroba foriem prototypov skráti čas uvedenia nových produktov na trh. Ďalej môže spoločnosť Argon pokračovať v podpore potrieb súčasných zákazníkov spoločnosti Matrex a v súčasnosti ponúka výrobu foriem pre nových zákazníkov ako súčasť zákazkového riešenia produktov spoločnosti Argon.

„Naša stratégia vertikálnej integrácie výroby v rámci USA bola životne dôležitá pre náš rast počas pandémie, pretože nám umožnila pokračovať v dodávkach našich produktov napriek rozsiahlemu nedostatku materiálu a oneskoreniam v doprave," povedal George Leondis, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Argon. „Spoločnosť Matrex je už roky naším spoľahlivým partnerom. Pridanie ich schopností do našich činností nám umožňuje byť ešte spoľahlivejším partnerom pre našich zákazníkov v týchto bezprecedentných časoch."

„Sme nadšení, že sa môžeme pripojiť k spoločnosti Argon a podporiť poslanie spoločnosti zlepšovať životy pacientov a opatrovateľov prostredníctvom výroby a dodávky najlepších zdravotníckych pomôcok vo svojej triede," povedal John Matson, prezident spoločnosti Matrex. „So spoločnosťou Argon máme skvelý vzťah už mnoho rokov a tešíme sa na tento ďalší krok."

Spoločnosť Argon plánuje udržať spoločnosť Matrex v ich zariadení v Portage vo Wisconsine a pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom v rôznych odvetviach.

O Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. vyrába, predáva a distribuuje jednorazové zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú rádiológiu, intervenčnú onkológiu a cievne chirurgické zákroky. Značka Argon, so sídlom vo Frisco v Texase, je uznávaná po celom svete pre najlepšie produkty a služby vo svojej triede, ktoré zlepšujú výsledky pacientov. Spoločnosť Argon bola založená v roku 1972 a v roku 2022 oslavuje 50. rokov svojej činnosti.

