Argon Medical Devices, Inc. nabywa spółkę Matrex Mold and Tool, Inc.

FRISCO, Teksas, 15 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Argon Medical Devices, Inc., czołowy światowy producent urządzeń medycznych stosowanych przy wykonywaniu zabiegów interwencyjnych, poinformowało o nabyciu spółki Matrex Mold and Tool, Inc. z siedzibą w Wisconsin, producenta niestandardowych form wtryskowych. Spółka Matrex od 1985 r. produkuje metalowe i prototypowe wtryskowe formy urządzeń medycznych, wyrobów branży mieszkalnictwa i samochodowej. Firma Argon była klientem spółki Matrex przez 25 lat poprzedzających nabycie.

Krok ten stanowi postęp w dążeniach firmy Argon do pionowego zintegrowania procesów tworzenia i produkowania nowych wyrobów. Wewnętrzne zdolności firmy Argon do produkowania form wtryskowych pomogą firmie w prowadzeniu kontroli i utrzymaniu jakości najpopularniejszych wyrobów. Wewnętrznie prowadzona produkcja form prototypowych umożliwi skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Ponadto firma Argon będzie mogła nadał zaspokajać potrzeby obecnych klientów firmy Matrex, a także zaproponować swoje wyroby nowym klientom w ramach prowadzonej przez firmę działalności z zakresu niestandardowych rozwiązań produktowych.

„Nasza strategia pionowej integracji produkcji prowadzonej w Stanach Zjednoczonych miała kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej firmy w czasie pandemii, ponieważ pozwoliła nam na nieprzerwane dostarczanie naszych produktów pomimo ogólnych braków materiałowych i opóźnień w dostawach - powiedział George Leondis, prezes i firmy Argon. - Spółka Matrex jest naszym niezawodnym partnerem od lat. Połączenie jej zdolności z naszą działalnością pozwala nam w tych bezprecedensowych czasach na pogłębienie naszej więzi z klientami".

„Cieszymy się z tego, że dołączyliśmy do firmy Argon i możemy wspierać jej misję poprawy jakości życia pacjentów i opiekunów dzięki produkowaniu i dostarczaniu urządzeń medycznych najlepszych w swojej klasie - powiedział John Matson, prezes spółki Matrex. - Z firmą Argon od wielu lat wiążą nas doskonałe stosunki, z niecierpliwością czekamy zatem na nowy rozdział współpracy".

Argon planuje utrzymać zakład spółki Matrex mieszczący się w Portage w stanie Wisconsin i kontynuować obsługę klientów z różnych branż.

Argon Medical Devices, Inc.

Firma Argon Medical Devices, Inc. produkuje, sprzedaje i dystrybuuje jednorazowe urządzenia medyczne wykorzystywane podczas zabiegów z zakresu radiologii i onkologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Marka Argon z siedzibą we Frisco w stanie Teksas cieszy się na świecie opinią producenta najlepszych wyrobów w swojej klasie i dostawcy usług przyczyniających się do skutecznego leczenia pacjentów. Firma Argon powstała w 1972 r., a w 2022 r. będzie obchodzić 50 rocznicę działalności.

