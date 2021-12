Společnost Argon Medical Devices, Inc. oznamuje akvizici společnosti Matrex Mold and Tool, Inc.

FRISCO, Texas, 15. prosince 2021 (PRNewswire) – Společnost Argon Medical Devices, Inc., přední výrobce zdravotnické techniky pro intervenční zákroky, oznámila akvizici společnosti Matrex Mold and Tool, Inc. se sídlem ve Wisconsinu, která vyrábí zakázkové formy pro vstřikování plastů. Společnost Matrex produkuje výrobní formy pro vstřikování kovů a prototypy pro zdravotnické přístroje, bytový a automobilový průmysl, a to již od roku 1985. Společnost Argon byla zákazníkem společnosti Matrex více než 25 let před touto akvizicí.

Tento krok podporuje snahu společnosti Argon o vertikální integraci vývoje a výroby nových produktů. Organická schopnost produkce výrobních forem umožní společnosti Argon udržovat kontrolu a kvalitu produktů pro běžnou výrobu během dalšího rozšiřování. Efektivní výroba prototypových forem zkrátí dobu uvedení nově vyvíjených produktů na trh. Kromě toho může společnost Argon nadále podporovat potřeby stávajících zákazníků společnosti Matrex a nabízí nyní v rámci divize Custom Product Solutions výrobu forem také novým zákazníkům.

„Naše strategie vertikální integrace výroby ve Spojených státech měla zásadní význam pro náš růst v průběhu pandemie, protože nám umožnila pokračovat v dodávkách našich výrobků navzdory rozsáhlému nedostatku materiálu a zpožděním v dopravě," konstatoval George Leondis, prezident a generální ředitel společnosti Argon. „Společnost Matrex je již léta naším spolehlivým partnerem. Začleněním jejích výrobních možností do našeho provozu nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům v této bezprecedentní době ještě vyšší míru spolehlivosti."

„Jsme nadšeni z možnosti připojit se ke společnosti Argon a podpořit její poslání zlepšovat životy pacientů a ošetřovatelů výrobou a dodávkami nejlepší zdravotnické techniky ve své třídě," prohlásil John Matson, prezident společnosti Matrex. „Se společností Argon máme již mnoho let skvělé vztahy a těšíme se na tento další krok."

Společnost Argon plánuje zachovat sídlo společnosti Matrex v jejím provozním areálu v Portage ve státě Wisconsin a nadále poskytovat služby zákazníkům z různých průmyslových odvětví.

O společnosti Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices, Inc. vyrábí, prodává a distribuuje jednorázovou zdravotnickou techniku pro intervenční radiologii, intervenční onkologii a cévní chirurgii. Značka Argon, která sídlí v texaském městě Frisco, je celosvětově uznávaná pro své produkty a služby, které patří mezi špičku ve své třídě a zlepšují výsledky péče o pacienty. Společnost Argon byla založena v roce 1972 a v roce 2022 oslaví 50. výročí své existence.

