Argon Medical Devices, Inc. приобретает Matrex Mold and Tool, Inc.

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Argon Medical Devices, Inc.

Dec 15, 2021, 11:48 ET

ФРИСКО (шт. Техас), 15 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Argon Medical Devices, Inc., являющаяся одним из ведущих производителей медицинского оборудования для проведения инвазивных операций, объявила о приобретении компании-производителя пластикового литья Matrex Mold and Tool, Inc., штаб-квартира которой находится в Висконсине. Matrex выполняет металлические литье и производит пробные формы для медицинского оборудования, жилых домов и автомобильной промышленности с 1985 года. Компания Argon являлась клиентом компании Matrex более 25 лет до ее приобретения.

Этот шаг способствует усилиям Argon по вертикальной интеграции в процесс разработки и производства новой продукции. Органическая способность производить производственные формы поможет Argon поддерживать контроль и качество продукции для основного производства по мере расширения компании. Органическое производство пробных форм сократит время выхода на рынок новых продуктов, находящихся в стадии разработки. Argon способен удовлетворять потребности клиентов компании Matrex, предлагая производство форм новым клиентам в рамках деятельности компании Argon по разработке индивидуальных бизнес-решений.

«Наша стратегия вертикальной интеграции производства в Соединенных Штатах имела жизненно важное значение для нашего роста на протяжении всего периода пандемии, поскольку она позволила нам продолжать поставки нашей продукции несмотря на массовую нехватку материалов и задержки с транспортировкой, — заявил президент и генеральный директор компании Argon Джордж Леондис (George Leondis). — На протяжении многих лет компания Matrex является надежным партнером нашей компании. Расширение наших возможностей позволяет нам быть еще более надежными для наших клиентов в эти беспрецедентные времена».

«Мы с радостью присоединяемся к компании Argon и поддерживаем ее миссию по улучшению жизни пациентов и ухаживающих за ними лиц за счет производства и доставки лучшего в своем классе медицинского оборудования, — заявил президент компании Matrex Джон Мэтсон (John Matson ). — Мы поддерживаем прекрасные отношения с Argon на протяжении многих лет и с нетерпением ждем этого шага».

Компания Argon планирует оставить Matrex в Портидже (шт. Висконсин) и продолжить обслуживание клиентов в различных отраслях.

О компании Argon Medical Devices, Inc.
Компания Argon Medical Devices, Inc. занимается производством и реализацией одноразовых медицинских приборов для проведения инвазивной радиологии, инвазивной онкологии и сосудистой хирургии. Бренд компании Argon, штаб-квартира которого находится в Фриско (шт. Техас), пользуется признанием по всему миру за лучшую в своем классе продукцию и услуги, способствующие улучшению результатов лечения. Компания Argon была основана в 1972 году, а в 2022 году празднует 50-летие своей деятельности.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/319111/argon_medical_devices_inc_logo.jpg

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SOURCE Argon Medical Devices, Inc.

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