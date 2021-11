ASTM International acquiert le leader mondial de l'intelligence en matière de fabrication additive Wohlers Associates

« Nous sommes ravis d'accueillir Wohlers Associates dans la famille ASTM », note Katharine Morgan, Présidente d'ASTM International. « Wohlers est une source fiable de renseignements et d'analyses pour la communauté AM depuis plus de 30 ans et je suis impatiente de voir ce que nos deux marques fiables et crédibles peuvent accomplir ensemble pour cette industrie. »

Morgan se réjouit de pouvoir combiner le rapport Wohlers, et le portefeuille complet de produits et services de Wohlers Associates, avec le travail des membres d'ASTM et du Centre d'excellence (CoE) AM. Cet alignement se traduira par de nouvelles possibilités en matière d'intelligence économique, de conseils et de ressources dans la communauté mondiale de l'AM.

À l'avenir, l'entreprise de Fort Collins, dans le Colorado, exercera ses activités sous le nom de Wohlers Associates, soutenu par ASTM International. Terry Wohlers, le consultant principal et président de l'organisation, rejoindra ASTM International et occupera le poste de responsable de l'intelligence du marché de la fabrication additive. De même, Noah Mostow de Wohlers Associates deviendra le nouveau directeur de l'intelligence du marché de la fabrication additive et de l'analyse d'ASTM. Tous deux seront rattachés au CoE AM d'ASTM.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de classe mondiale d'ASTM International », a déclaré M. Wohlers. « Grâce à ASTM, nous pouvons désormais accepter plus de projets que par le passé et notre équipe de services consultatifs est plus importante que jamais. Nous sommes heureux qu'ASTM se soit engagée à publier le rapport pour les années à venir. »

M. Wohlers ajoute qu'il est convaincu qu'ASTM International maintiendra la qualité, la neutralité et la valeur que les clients sont en droit d'attendre du rapport Wohlers, qui est la publication incontestée et leader de l'industrie de l'AM depuis 26 ans.

Cette acquisition s'inscrit dans la vision de croissance d'ASTM et dans son investissement visant à étendre sa présence dans l'industrie de l'AM grâce à des programmes, des services et des offres de produits robustes dans ce domaine. Ces offres comprennent désormais des informations sur le marché et des services de conseil technique et stratégique sur les derniers développements et tendances de l'AM. Elles complètent les programmes et services ASTM existants pour soutenir l'industrialisation des technologies AM. Les futures éditions du rapport Wohlers devraient être intégrées au produit phare d'ASTM, Compass, une plateforme d'abonnement en ligne.

ASTM s'appuiera sur la marque Wohlers existante et tirera parti de son influence sur le marché et de son accès aux principaux décideurs de l'industrie de l'AM dans le monde entier. L'acquisition devrait apporter une nouvelle valeur à de nombreuses industries, permettant ainsi une adoption plus large des produits et services d'AM.

Une conférence de presse sur l'acquisition aura lieu pendant le salon Formnext, le mardi 16 novembre 2021, de 11h15 à 11h45 CET au Portalhaus, dans la salle Prisma au niveau C.

Pour en savoir plus sur les produits et services de Wohlers Associates, soutenus par ASTM International, consultez le site Web wohlersassociates.com.

Formé en 2018, le CoE AM est un partenariat de collaboration entre ASTM International et des représentants de l'industrie, des gouvernements et du monde universitaire, qui mènent une R&D stratégique pour faire progresser les normes dans tous les aspects des technologies AM. Le centre vise à accélérer le développement et l'adoption de technologies robustes qui changent la donne en s'appuyant sur les programmes de formation, la normalisation et les offres liées à la certification.

Pour plus d'informations sur les travaux du CoE AM, y compris des informations supplémentaires sur l'acquisition, consultez le site Web www.amcoe.org.

