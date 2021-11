ASTM International adquiere Wohlers Associates

Como parte de la adquisición, ASTM International adquiere el Informe Wohlers, la principal publicación para la industria de AM, junto con resúmenes de inteligencia, informes especializados, capacitación en diseño para AM y servicios de consultoría.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Wohlers Associates a la familia de ASTM", señala Katharine Morgan, directora general de ASTM International. "Wohlers ha sido una fuente fiable de inteligencia y análisis para la comunidad de AM durante más de 30 años y estoy emocionado de ver lo que nuestras dos marcas fiables y creíbles pueden lograr juntas para esta industria".

Morgan espera poder combinar el Informe Wohlers y la cartera completa de productos y servicios de Wohlers Associates, con el trabajo de los miembros de ASTM y el Centro de Excelencia AM (CoE). Esta alineación dará como resultado nuevas posibilidades de inteligencia empresarial, asesoramiento y recursos en la comunidad global de AM.

En el futuro, la compañía de Fort Collins, Colorado, operará como Wohlers Associates, impulsada por ASTM International. Terry Wohlers, el consultor principal y presidente de la organización, se unirá a ASTM International y actuará como jefe de inteligencia de mercado de fabricación aditiva. Además, Noah Mostow de Wohlers Associates se convertirá en el nuevo gerente de inteligencia y análisis de mercado de AM de ASTM. Ambos servirán bajo AM CoE de ASTM.

"No podría estar más emocionado de unirme al equipo de clase mundial en ASTM International", dijo Wohlers. "A través de ASTM, ahora podemos aceptar más proyectos que en el pasado y nuestro equipo de servicios de asesoría es ahora más grande que nunca. Estamos contentos de que ASTM se haya comprometido a publicar el informe en los próximos años".

Wohlers añade que confía en que ASTM International mantendrá la calidad, la neutralidad y el valor que los clientes esperan del Informe Wohlers, que ha sido la publicación líder indiscutible en la industria sobre AM durante 26 años.

La adquisición respalda la visión de crecimiento y la inversión de ASTM para expandir su presencia en la industria de AM con sólidos programas, servicios y ofertas de productos de AM. Estas ofertas ahora incluyen inteligencia de mercado y servicios de asesoría técnica y estratégica sobre los últimos desarrollos y tendencias en AM. Complementan los programas y servicios existentes de ASTM para respaldar la industrialización de las tecnologías AM. Se espera que las futuras ediciones del Informe Wohlers se integren en el producto estrella de ASTM, Compass, una plataforma de suscripción en línea.

ASTM aprovechará la marca Wohlers existente y se basará en su influencia en el mercado y el acceso a los principales tomadores de decisiones de la industria de AM en todo el mundo. Se espera que la adquisición aporte un nuevo valor a muchas industrias, permitiendo así una adopción más amplia de productos y servicios de AM.

Se llevará a cabo una conferencia de prensa en persona sobre la adquisición durante Formnext el martes 16 de noviembre de 2021, de 11:15 a 11:45 CET en Portalhaus, en Room Prisma en el Nivel C.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Wohlers Associates, impulsados por ASTM International, visite wohlersassociates.com.

Formado en 2018, el AM CoE es una asociación de colaboración entre ASTM International y representantes de la industria, los gobiernos y el mundo académico, que llevan a cabo I+D estratégico para promover los estándares en todos los aspectos de las tecnologías de AM. El centro tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías sólidas y revolucionarias al aprovechar los programas de capacitación, la estandarización y las ofertas relacionadas con la certificación.

Para obtener más información sobre el trabajo de AM CoE, incluida información complementaria sobre la adquisición, visite www.amcoe.org.

