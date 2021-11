ASTM International adquire líder global em inteligência na fabricação de aditivos Wohlers Associates

Como parte da aquisição, a ASTM International adquire a Wohlers Report, a publicação principal do setor de AM, juntamente com briefs de inteligência, relatórios especializados, treinamento em design para AM e serviços de consultoria.

"Estamos entusiasmados em receber a Wohlers Associates na família ASTM", observou Katharine Morgan, presidente da ASTM International. "A Wohlers é uma fonte confiável de inteligência e análise para a comunidade AM há mais de 30 anos e estou entusiasmada por ver o que nossas duas marcas confiáveis e críveis podem realizar juntas para este setor."

Morgan espera combinar o Wohlers Report, e todo o portfólio de produtos e serviços da Wohlers Associates, com o trabalho dos membros da ASTM e do Centro de Excelência (CoE) de AM. Esse alinhamento resultará em novas possibilidades de inteligência de negócios, orientações e recursos na comunidade global de AM.

Daqui em diante, a empresa de Fort Collins, Colorado, fará negócios como Wohlers Associates, impulsionada pela ASTM International. Terry Wohlers, principal consultor e presidente da organização, se juntará à ASTM International e atuará como diretor de inteligência do mercado de manufatura de aditivos. Além disso, Noah Mostow, da Wohlers Associates, se tornará o novo gerente de inteligência e análise de mercado de AM da ASTM. Ambos atuarão sob o CoE de AM da ASTM.

"Não poderia estar mais animado em me juntar à equipe de classe mundial da ASTM International", disse Wohlers. "Por meio da ASTM, agora podemos aceitar mais projetos do que no passado e nossa equipe de serviços de consultoria agora é maior do que nunca. Estamos felizes que a ASTM tenha se comprometido a publicar o relatório nos próximos anos."

Wohlers acrescentou que está confiante que a ASTM International manterá a qualidade, a neutralidade e o valor que os clientes passaram a esperar do Wohlers Report, que tem sido a publicação indiscutível e líder do setor de AM há 26 anos.

A aquisição apoia a visão de crescimento e o investimento da ASTM para expandir sua presença no setor de AM com programas, serviços e ofertas robustas de produtos AM. Essas ofertas agora incluem inteligência de mercado e serviços técnicos e estratégicos de consultoria sobre os últimos desenvolvimentos e tendências em AM. Eles complementam programas e serviços da ASTM existentes para apoiar a industrialização das tecnologias de AM. Espera-se que as futuras edições da Wohlers Report sejam integradas ao Compass, o produto principal da ASTM, que é uma plataforma de assinatura on-line.

A ASTM alavancará a marca Wohlers existente e desenvolverá sua influência de mercado e acesso aos principais tomadores de decisão do setor de AM em todo o mundo. Espera-se que a aquisição traga novo valor para muitos setores, permitindo, assim, a adoção mais ampla de produtos e serviços de AM.

Uma coletiva de imprensa presencial sobre a aquisição será realizada durante a Formnext na terça-feira, 16 de novembro de 2021, de 11:15 a 11:45 CET em Portalhaus, na sala Prisma, no nível C.

Para saber mais sobre os produtos e serviços da Wohlers Associates, impulsionada pela ASTM International, acesse wohlersassociates.com.

Formada em 2018, o AM CoE é uma parceria colaborativa entre a ASTM International e representantes do setor, governos e academia, que conduzem P&D estratégicos para promover padrões em todos os aspectos das tecnologias de AM. O centro tem como objetivo acelerar o desenvolvimento e adoção de tecnologias robustas e revolucionárias, aproveitando programas de treinamento, padronização e ofertas relacionadas à certificação.

Para mais informações sobre o trabalho do AM CoE, incluindo informações complementares sobre a aquisição, acesse www.amcoe.org.

Sobre a ASTM International

Comprometida em atender às necessidades sociais globais, a ASTM International exerce impacto positivo sobre a saúde pública e a segurança, a confiança do consumidor e a qualidade de vida geral. Integramos padrões de consenso – desenvolvidos com nossa participação internacional de especialistas técnicos voluntários – e inovamos os serviços para melhorar vidas… ajudando nosso mundo a trabalhar melhor.

Consultas da imprensa: Dan Bergels, tel +1.610.832.9602; [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1688629/astm_wohlers.jpg

FONTE ASTM International

Related Links

http://www.astm.org



SOURCE ASTM International