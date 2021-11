Společnost ASTM International kupuje globálního lídra v oblasti aditivní výroby, společnost Wohlers Associates

V rámci akvizice společnost ASTM získává také International Wohlers Report, hlavní publikaci v oblasti AM a s ní také zpravodajské informace, specializované zprávy, školení v oblasti designu pro AM a poradenské služby.

„Jsme moc rádi, že můžeme společnost Wohlers Associates přivítat v rodině ASTM," říká Katharine Morgan, prezidentka společnosti ASTM International. „Společnost Wohlers je již více než 30 let důvěryhodným zdrojem informací a analýz pro AM komunitu a velmi se těším na vše, čeho naše dvě zavedené a spolehlivé značky mohou v tomto odvětví společně dosáhnout."

Morgan se těší na propojení publikace Wohlers Report a celého portfolia produktů a služeb společnosti Wohlers Associates s prací členů ASTM a Centra excelence AM (AM CoE). Toto spojení povede k otevření nových možností v oblasti obchodních informací, poradenství a zdrojů v globální komunitě AM.

Společnost Wohlers Associates z Fort Collins v Coloradu bude nadále působit pod názvem Wohlers Associates, powered by ASTM International. Terry Wohlers, hlavní konzultant a prezident této organizace, se připojí k ASTM International a bude působit jako vedoucí oddělení aditivní výroby. Novým manažerem společnosti ASTM pro průzkum a analýzu trhu v oblasti AM se stane Noah Mostow ze společnosti Wohlers Associates. Oba budou působit v rámci AM CoE společnosti ASTM.

„Velmi se těším, až se připojím ke špičkovému týmu společnosti ASTM International," řekl Wohlers. „Díky ASTM můžeme nyní přijímat více projektů než v minulosti a náš tým pro poradenské služby je větší než kdykoli předtím. Jsme rádi, že se společnost ASTM zavázala zveřejňovat naši publikaci i v budoucnu."

Wohlers dodává, že je přesvědčen, že i pod hlavičkou společnosti ASTM International si publikace Wohlers Report zachová kvalitu, neutralitu a hodnotu, kterou od ní zákazníci očekávají, protože platí již 26 let za nezpochybnitelnou autoritu v oboru AM.

Tato akvizice je v souladu s plánem růstu společnosti ASTM a s jejím úmyslem investovat do rozšíření jejího působení v oboru AM pomocí spolehlivých programů, služeb a nabídky produktů. Nově tato nabídka zahrnuje zpravodajství z oboru a technických i strategických poradenských služeb týkajících se nejnovějšího vývoje a trendů v oblasti AM. To vše doplní stávající programy a služby ASTM na podporu industrializace technologií AM. Očekává se, že budoucí vydání publikace Wohlers Report budou zahrnuta do stěžejního produktu společnosti ASTM, placené online platformy Compass.

Společnost ASTM využije stávajícího vlivu značky Wohlers na trhu a bude ho dál rozvíjet, aby získala přístup k nejdůležitějším hráčům v oblasti AM po celém světě. Očekává se, že akvizice přinese nové podněty v mnoha odvětvích a umožní tak širší přijetí produktů a služeb z oblasti AM.

Tisková konference s osobní účastí týkající se akvizice se uskuteční v rámci veletrhu Formnext v úterý 16. listopadu 2021 od 11:15 do 11:45 hodin středoevropského času v Portalhausu, v místnosti Prisma v oddělení C.

Pokud se chcete dozvědět další informace o produktech a službách společnosti Wohlers Associates, powered by ASTM International, navštivte web wohlersassociates.com .

Centrum AM CoE, které vzniklo v roce 2018, představuje partnerství založené na spolupráci společnosti ASTM International s profesionály z oboru, vládami a akademickou obcí na strategickém výzkumu a vývoji s cílem zvyšovat standardy všech aspektů technologií AM. Cílem centra je urychlit vývoj a zavádění spolehlivých technologií, které mění pravidla hry, a to prostřednictvím školicích programů, standardizace a nabídek souvisejících s certifikací.

Další informace o práci AM CoE, včetně doplňujících informací o akvizici, najdete na adrese www.amcoe.org .

O společnosti ASTM International

Společnost ASTM International, která se zavázala sloužit potřebám lidí na celém světě, pozitivně ovlivňuje veřejné zdraví a bezpečnost, důvěru spotřebitelů a celkovou kvalitu jejich života. Integrujeme normy založené na konsenzu - vytvořené ve spolupráci s dobrovolníky z řad mezinárodních technických odborníků - a inovujeme služby, abychom lidem vylepšovali život... Pomáháme celému světu lépe fungovat.

Dotazy pro média: Dan Bergels, tel. +1.610.832.9602; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1688629/astm_wohlers.jpg

Related Links

http://www.astm.org



SOURCE ASTM International