ASTM International приобретает Wohlers Associates

В рамках данной сделки компания ASTM International приобретает отчет Wohlers Report, являющийся главным изданием для индустрии AM, а также аналитические сводки, специализированные отчеты, обучение проектированию для AM и консультационные услуги.

«Мы очень рады приветствовать компанию Wohlers Associates в семье ASTM, — отмечает президент ASTM International Кэтрин Морган (Katharine Morgan). — Компания Wohlers уже более 30 лет является надежным источником интеллектуальных и аналитических данных для сообщества AM, и я с радостью наблюдаю за тем, чего могут достичь наши два надежных и авторитетных бренда в этой отрасли».

Морган с нетерпением ожидает возможности объединить отчет Wohlers Report и полный ассортимент продуктов и услуг от Wohlers Associates с работой членов ASTM и центра передового опыта AM Center of Excellence (CoE). Этот тандем откроет новые возможности для бизнес-аналитики, консультирования и ресурсов в глобальном сообществе AM.

В перспективе компания Fort Collins в Колорадо будет работать аналогично Wohlers Associates при поддержке ASTM International. Главный консультант и президент компании Терри Вулерс (Terry Wohlers) присоединится к компании ASTM International и возглавит отдел маркетинговой аналитики для аддитивного производства. Кроме того, Ноа Мостоу (Noah Mostow) из компании Wohlers Associates станет новым менеджером компании ASTM по маркетинговой аналитике. Они будут работать под управлением центра AM CoE компании ASTM.

«Я чрезвычайно рад вступлению в команду мирового класса компании ASTM International, — заявил г-н Вулерс. — Благодаря ASTM мы можем принимать больше проектов, и наша группа консультативного обслуживания теперь стала больше, чем когда-либо. Мы рады, что ASTM взяла на себя обязательство публиковать отчет в течение многих лет».

Вулерс добавляет, что он уверен в том, что ASTM International сохранит качество, нейтральность и ценность, которых ожидают клиенты от отчета Wohlers Report, являющегося бесспорным и ведущим в отрасли изданием об AM на протяжении 26 лет.

Это приобретение поддерживает концепцию развития ASTM и инвестиции в расширение ее присутствия в отрасли AM за счет надежных программ, услуг и ассортимента продукции AM. В настоящее время эти предложения включают в себя анализ информации о состоянии рынка, а также оказание технических и стратегических консультативных услуг по последним разработкам и тенденциям в сфере AM. Они дополняют существующие программы и услуги ASTM для поддержки индустриализации технологий AM. Ожидается, что будущие версии отчета Wohlers Report будут интегрированы в флагманскую абонентскую онлайн-платформу Compass компании ASTM.

ASTM будет эффективно использовать существующий бренд Wohlers и развивать свое влияние на рынок и доступ к ведущим организациям, ответственным за принятие решений в отрасли AM по всему миру. Предполагается, что это приобретение будет полезно многим отраслям, что позволит обеспечить более широкое внедрение продуктов и услуг AM.

Во вторник, 16 ноября 2021 года, с 11:15 до 11:45 в рамках форума Formnext в Portalhaus, Room Prisma на уровне C состоится пресс-конференция, посвященная этому событию.

Более подробная информация о продуктах и услугах, предлагаемых компанией Wohlers Associates при поддержке ASTM International, представлена на сайте wohlersassociates.com.

Центр передового опыта AM (CoE), основанный в 2018 году, является партнером компании ASTM International и представителей отрасли, правительств и научных кругов, проводящих стратегические исследования и разработки в целях продвижения стандартов по всем аспектам технологий AM. Целью центра является ускорение разработки и внедрения надежных, революционных технологий за счет использования учебных программ, стандартизации и сертификационных предложений.

Более подробная информация о работе центра AM CoE, включая дополнительные сведения о приобретении, представлена на сайте www.amcoe.org.

Информация о компании ASTM International

Компания ASTM International, приверженная удовлетворению потребностей общества во всем мире, положительно влияет на здоровье и безопасность населения, доверие потребителей и общее качество жизни. Мы применяем согласованные стандарты, разработанные совместно с нашими международными экспертами-волонтерами, и внедряем инновационные услуги для улучшения качества жизни, помогая всему миру работать лучше.

Контакты для прессы: Dan Bergels (Дэн Бергельс), тел.: +1.610.832.9602; [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1688629/astm_wohlers.jpg

Related Links

http://www.astm.org



SOURCE ASTM International