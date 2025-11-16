AUTOMOBILITY LA ABRE LOS ANGELES AUTO SHOW 2025 CON UNA PLAZA DE INNOVACIÓN AMPLIADA Y UN ENFOQUE GLOBAL DE LA INDUSTRIA

Anteriormente Gilbert Lindsay Plaza, el renovado centro de actividades al aire libre vuelve a ser el escenario central de anuncios para los medios de comunicación, lanzamientos de vehículos y pruebas prácticas de manejo.

LOS ÁNGELES, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AutoMobility LA®, la principal reunión de prensa e industria para Los Angeles Auto Show®, regresa al Centro de Convenciones de Los Ángeles el 20 de noviembre con Innovation Plaza como centro principal al aire libre.

Los asistentes de medios de comunicación y de la industria vivirán una emocionante serie de demostraciones de vehículos, entrevistas ejecutivas y oportunidades de prueba de manejo en el mundo real.

Tensor, el primer Robocar personal de nivel 4 del mundo, especialmente diseñado para uso privado y flotas de lujo. (PRNewsfoto/Los Angeles Auto Show)

Entre los expositores principales en Innovation Plaza se encuentran una serie de innovadores en movilidad que muestran productos desde aviones personales hasta tecnología autónoma y barcos eléctricos. Entre los expositores destacados:

Pivotal: presenta Helix, un avión personal totalmente eléctrico con capacidad de inclinación de ala fija y despegue y aterrizaje vertical diseñado para llevar la movilidad aérea de cercanías de corto alcance tanto a los casos de uso comercial como de consumo.

ARC Boats: presenta el Arc Sport, un barco a estela totalmente eléctrico y de alto rendimiento construido sobre una arquitectura de batería de próxima generación. Diseñado con ingeniería de grado aeroespacial para una eficiencia de planificación superior, el barco Arc Sport ofrece 500 hp de torque instantáneo, tiempo de funcionamiento prolongado y cero emisiones.

Tensor AI: muestra el primer Robocar personal de nivel 4 del mundo, especialmente diseñado para operaciones de propiedad privada y flotas de lujo. Diseñado desde cero para la autonomía del mundo real, el Tensor Robocar integra a la perfección la avanzada IA y la tecnología de automatización de la empresa para ofrecer una verdadera conducción autónoma, autodiagnóstico y automantenimiento de nivel 4. Es el primer vehículo agéntico de IA del mundo, construido sobre un marco agéntico impulsado por un modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) multimodal. Esta IA agéntica permite que el vehículo perciba, razone y actúe, lo que posibilita niveles de autosuficiencia sin precedentes. El resultado es un vehículo totalmente independiente y listo para el consumidor que redefine el futuro de la movilidad personal.

Coulson Aviation: destaca la innovación de la marca en rendimiento, seguridad y diseño listo para la misión con dos vehículos Coulson personalizados junto a un helicóptero Sikorsky S-61 que luchó activamente contra los incendios forestales de 2025.

AutoMobility LA también ampliará la programación de categorías comerciales y de flotas con la muestra de innovación de flotas. Las organizaciones participantes presentarán vehículos de flota de cero emisiones, innovación de hidrógeno, plataformas de reparto comercial y servicios de flota integrados, que incluyen:

Voltera: enfocado en resolver las barreras de tierra, energía y capital para el despliegue a gran escala de la infraestructura de carga de flotas de vehículos eléctricos.

Rivian: presenta camionetas comerciales de próxima generación y herramientas de servicio electrificadas diseñadas para operaciones de flotas de alta utilización.

Honda: presenta el CR-V e:FCEV de producción, el primer vehículo eléctrico de célula de combustible de hidrógeno enchufable fabricado en Estados Unidos.

Fastport: ofrece la primera experiencia de conducción pública en Estados Unidos del prototipo Fastport eQuad. El cuadriciclo compacto de pedaleo asistido está construido para operaciones de entrega de última milla, utiliza baterías intercambiables, se adapta al ancho del carril para bicicletas y está diseñado para transportar hasta 650 libras.

GM Envolve: muestra una plataforma tecnológica integrada para operadores de flotas que incorpora vehículos eléctricos, telemática y soporte de servicios.

Volkswagen: presenta el ID Buzz en un contexto comercial para resaltar su caso práctico multipropósito para operaciones de flotas urbanas flexibles.

Lithia Motors: ofrece soluciones de flota de Ford Pro y Mercedes Benz Sprinter que destacan las aplicaciones de vehículos comerciales y las soluciones de servicio conectado compatibles a través de su red de concesionarios del sur de California.

Nafa Pacific Southwest: celebra una cumbre de flotas con múltiples sesiones y un área organizada en la plaza donde los gerentes de flotas pueden reunirse con los representantes de operaciones de flotas de: Hyundai Motor América Tom's Truck Center Slate TigerTough GeoTab Agile Fleet Ford Pro



También en Innovation Plaza se encuentra el escenario principal de AutoMobility LA, presentado por Cox Automotive. Durante todo el día, el escenario ofrece presentaciones magistrales, debates dirigidos por analistas, mesas redondas de tecnología y sesiones abiertas de preguntas y respuestas.

Los asistentes de los medios de comunicación y de la industria también están invitados a participar en experiencias guiadas de viaje y conducción que salen de la plaza durante AutoMobility LA, con Honda, Kia, Lucid y Rivian que ofrecen pruebas de manejo. Además, Scout Motors revelará los vehículos conceptuales Scout Terra y Scout Traveler por primera vez en un salón del automóvil.

Ubicado en el exterior del Centro de Convenciones de Los Ángeles y adyacente al Crypto.com Arena, el entorno al aire libre de Gilbert Lindsay Plaza permite la fotografía, la captura de contenido de transmisión y los informes sociales en vivo, lo que lo convierte en un punto focal para la cobertura mundial de productos. Para registrarse u obtener más información, incluido el programa completo de AutoMobility LA, visite www.automobilityla.com.

Después de AMLA 2025, LA Auto Show estará abierto al público del 21 al 30 de noviembre de 2025.

LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTA

Medios de comunicación: la inscripción gratuita está disponible para la prensa, los medios de comunicación y los periodistas acreditados.

la inscripción gratuita está disponible para la prensa, los medios de comunicación y los periodistas acreditados. Profesionales de la industria: la inscripción estándar es de $249.

la inscripción estándar es de $249. Cómo inscribirse: visite www.automobilityla.com para inscribirse en línea. Todos los posibles solicitantes de inscripción pasan por el proceso de aprobación antes de la acreditación.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW Y AUTOMOBILITY LA

Los Angeles Auto Show®, inaugurado en 1907, es uno de los eventos automovilísticos anuales más influyentes del mundo. El evento, que se celebra cada año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, atrae a cientos de miles de asistentes y recauda cientos de millones de dólares que benefician a la economía de la ciudad. Asimismo, sigue siendo el mayor generador de ingresos para el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

AutoMobility LA®, el día de la prensa y la industria de la exposición, se lleva a cabo el 20 de noviembre de 2025 y presenta un día completo de lanzamientos de vehículos, anuncios de marcas y un programa de liderazgo intelectual que destaca algunas de las voces más brillantes del sector automovilístico y tecnológico.

LA Auto Show estará abierto al público del 21 al 30 de noviembre de 2025, incluido el Día de Acción de Gracias y ofrece diez días completos para que los compradores de automóviles, los entusiastas, las familias y los aficionados con visión de futuro puedan disfrutar de lo mejor en diseño, cultura e innovación automovilística.

Manténgase al día con las últimas noticias, actualizaciones e información sobre el evento en laautoshow.com y automobilityla.com.

Siga a LA Auto Show en X, Facebook, Instagram o LinkedIn y regístrese para recibir alertas en laautoshow.com.

CONTACTO PARA LA PRENSA:

Para consultas de prensa, envíe un correo electrónico a [email protected]

Manténgase al día con las últimas noticias, actualizaciones e información de la exposición, siga el LA AUTO SHOW en LinkedIn , Instagram , Facebook y X , y regístrese para recibir alertas en laautoshow.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824025/Tensor_worlds_first_personal_Level_4_Robocar.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/5624585/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

FUENTE Los Angeles Auto Show