AUTOMOBILITY LA揭幕2025年LA AUTO SHOW

- AUTOMOBILITY LA为2025年LOS ANGELES AUTO SHOW盛会启幕，创新广场规模升级，聚焦全球汽车产业

这座前身为Gilbert Lindsay Plaza的户外中心经重新改造，如今以全新面貌回归，成为媒体日发布会、新车首发及试驾体验的核心舞台。

洛杉矶 2025年11月16日 /美通社/ -- AutoMobility LA®作为Los Angeles Auto Show®的顶级媒体与行业盛会，将于11月20日重返洛杉矶会议中心，并以其创新广场作为户外活动核心枢纽。

媒体及业界人士将有机会参与一系列精彩纷呈的活动，包括车辆展示、高管访谈以及真实路况试驾体验。

创新广场的头部参展商包括众多移动出行领域的创新者，他们将展示涵盖个人飞行器、自动驾驶技术及电动船艇等全系列产品。 主要参展商包括：

Pivotal：展示Helix全电动个人飞行器，其配备固定翼倾转技术与垂直起降功能，旨在将短程通勤航空出行引入消费级与商用级应用场景。

ARC Boats：呈献Arc Sport，一款基于新一代电池架构打造的全电动高性能尾波艇。 Arc Sport尾波艇采用航空航天级工程设计，具备卓越的滑行效率，可提供500马力的瞬时扭矩、更长的续航时间和零排放特性。

Tensor AI：展示全球首款专门面向私家车主和豪华车队运营打造的个性化四级自动驾驶汽车。 Tensor Robocar从零开始设计，专为真实路况中的自动驾驶应用而打造，将公司的先进AI和自动化技术栈无缝集成，提供真正的四级自动驾驶、自我诊断和自我维护功能。 这是全球首款基于多模态大型语言模型（LLM）驱动的代理框架打造的代理式AI车辆。 这种代理式AI使车辆能够感知、推理并采取行动，实现了空前的自主能力。 最终呈现的是一款完全独立、即刻可供消费者使用的车型，重新定义了未来个人出行的方式。

Coulson Aviation：通过将两辆定制版Coulson特种车与一架曾参与2025年野火扑救的Sikorsky S-61直升机并列展示，彰显该品牌在性能、安全及任务适配设计方面的创新实力。

AutoMobility LA还将通过车队创新展示区（Fleet Innovation Showcase）扩展商业和车队类别的活动内容。 参展机构将展示零排放车队、氢能创新技术、商用交付平台及综合车队服务，包括：

Voltera：致力于解决电动汽车车队充电基础设施大规模部署所面临的土地、电力与资本障碍。

Rivian：展示专为高利用率车队运营而设计的新一代商用厢式货车及电动服务工具。

Honda：展示美国首款量产插电式氢燃料电池电动汽车CR-V e:FCEV。

Fastport：提供Fastport eQuad原型车在美国的首次公众试乘体验。 这款紧凑型踏板辅助四轮车专为最后一公里配送运营而设计，采用可更换电池，符合自行车道宽度标准，并能承载高达650磅的货物。

GM Envolve：展示专为车队运营商打造的集成技术平台，涵盖电动汽车、远程信息处理及服务支持。

Volkswagen：展示商业场景中的ID Buzz，重点突出其在灵活的城市车队运营中的多用途应用场景。

Lithia Motors：引入Ford Pro和Mercedes Benz Sprinter的车队解决方案，重点展示依托其南加州经销商网络提供支持的商用车应用及互联服务方案。

NAFA Pacific Southwest：举办车队峰会，设置多个专题会议，并在广场设置专属接待区，供车队经理与以下机构的车队运营代表会晤： Hyundai Motor America Tom's Truck Center Slate TigerTough GeoTab Agile Fleet Ford Pro



创新广场还设有由Cox Automotive呈现的AutoMobility LA主舞台。 舞台活动全天候进行，包括主题演讲、分析师主持的讨论、技术圆桌会议以及公开问答环节。

媒体及业界人士还将受邀在AutoMobility LA期间参加从广场出发的导览式试乘试驾活动，试驾体验将由Honda、Kia、Lucid和Rivian提供。 此外，Scout Motors将在车展上首次亮相Scout Terra和Scout Traveler概念车型。

Gilbert Lindsay Plaza坐落于洛杉矶会议中心外围，毗邻Crypto.com Arena，其露天场地为摄影、广播内容采集及实时社媒报道提供了理想环境，成为全球产品报道的焦点所在。 如需报名参展或了解更多信息，包括AutoMobility LA的完整日程表，请访问www.automobilityla.com。

在AMLA 2025之后，LA Auto Show将于2025年11月21日至30日向公众开放。

报名通道现已开启

关于LOS ANGELES AUTO SHOW和AUTOMOBILITY LA

Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界上最具影响力的年度汽车盛会之一。 该展会每年在洛杉矶会议中心举行，吸引数十万人参加，为该市创造数亿美元经济效益， 也一直是洛杉矶会议中心最大的收入来源。

AutoMobility LA®是本届车展的媒体和行业活动日，将于2025年11月20日举行。当天活动包括多场新车首发、品牌发布，以及一场聚焦汽车和科技领域顶尖专家的思想领导力论坛。

LA Auto Show将于2025年11月21日至30日（包括感恩节）向公众开放，为购车者、汽车爱好者、家庭及关注未来出行的观众提供为期十天的沉浸式体验，展示汽车设计、文化与创新的巅峰成果。

如需了解最新的展会新闻、更新和信息，请访问laautoshow.com和automobilityla.com。

在X、Facebook、Instagram或LinkedIn上关注LA Auto Show，并在laautoshow.com上注册并接收通知。

媒体联系人：

媒体垂询，请发送电子邮件至 [email protected]

如需了解最新的展会新闻、更新和信息，请在 LinkedIn 、 Instagram 、 Facebook 和 X 上关注LA Auto Show，并在 laautoshow.com 注册并接收通知。

Los Angeles Auto Show