AutoMobility LA 以擴建創新廣場與全球產業焦點，揭開 2025 年洛杉磯車展序幕

原名為 Gilbert Lindsay Plaza 的戶外核心區域經重新規劃後，將作為傳媒日發表會、新車首發及實車試駕的中央舞台

洛杉磯 2025年11月16日 /美通社/ -- AutoMobility LA® 是 Angeles Auto Show® 首屈一指的傳媒與業界盛會，將於 11 月 20 日重返 Los Angeles Convention Center，以 Innovation Plaza 作為戶外活動中心。

媒體與業界與會者可期待一系列精彩紛呈的車輛展示、高層訪談及真實環境試駕體驗。

Tensor 是全球首款個人化四級自動駕駛汽車，專為私人持有及豪華車隊營運打造。

Innovation Plaza 的頭條參展商陣容中，匯聚眾多移動出行創新者，展示產品涵蓋個人飛行器、自動駕駛科技及電動船艇等全方位領域。特色參展商包括：

Pivotal：隆重推出 Helix，一款具備固定翼傾斜能力與垂直起降功能的全電動個人飛行器，務求將短程通勤航空移動性引入消費級與商用級應用場景。

ARC Boats：展現 Arc Sport 的魅力，基於新一代電池架構打造的全電動高性能尾流船。Arc Sport 船身採用航空級工程設計，提供卓越的規劃效率，可提供 500 馬力的即時扭矩，延長運行時間和零排放。

Tensor AI：隆重介紹 Tensor，全球首款個人化四級自動駕駛汽車，專為私人持有及豪華車隊營運打造。Tensor Robocar 從零開始專為真實世界自動駕駛而設計，完美整合公司先進的人工智能 (AI) 與自動化科技堆疊，實現真正的 L4 級自動駕駛、自我診斷與自我維護功能。是世界上第一輛 AI 代理車輛，建立在多模式大語言模型 (LLM) 驅動的代理框架上。此代理型 AI 賦予車輛感知、推理與行動能力，達成前所未有的自主運作水準。最終成果是一款完全獨立、可供消費者使用的車輛，重新定義個人移動的未來。

Coulson Aviation：透過兩輛專為 Coulson 打造的定制車輛，搭配曾實際參與 2025 年野火撲救任務的 Sikorsky S-61直升機共同展出，彰顯品牌在性能表現、安全防護及任務就緒設計領域的創新實力。

AutoMobility LA 還將透過「車隊創新展示會」拓展商用車與車隊類別的活動規劃。參與機構將展示零排放車隊車輛、氫能創新科技、商用配送平台及整合式車隊服務，內容包括：

Voltera：專注於解決大規模部署電動車車隊充電基礎設施所面臨的土地、電力與資金阻滯。

Rivian：隆重推出新世代商用貨車與電動化服務工具，專為高使用率車隊營運打造。

本田 (Honda)：推出量產版 CR-V e:FCEV，此為美國首款量產型插電式氫燃料電池電動車。

Fastport：提供美國首場 Fastport eQuad 原型車公眾試乘體驗。這款緊湊型踏板輔助四輪車專為最後一哩配送作業設計，採用可更換電池系統，能順暢行駛於自行車道寬度範圍內，並具備承載高達650磅的工程設計。

GM Envolve：為車隊營運商展示整合式科技平台，其中包括 EV、遙距資訊處理和服務支援。

大眾汽車 (Volkswagen)：在商業環境中展示 ID Buzz，以突出其靈活城市車隊營運的多用途用例。

Lithia Motors：透過 Ford Pro 與 Mercedes Benz Sprinter 車系提供車隊解決方案，著重商用車輛應用及上網服務方案，並藉由其南加州經銷商網絡提供支援。

NAFA Pacific Southwest：舉辦機隊峰會，包括多次會議，並在廣場設有主辦區域，車隊經理可以在這裡與機隊營運代表會面： Hyundai Motor America Tom's Truck Center Slate TigerTough GeoTab Agile Fleet Ford Pro



Innovation Plaza 還設有由 Cox Automotive 呈獻的 AutoMobility LA 主舞台。該舞台全天候運作，提供主題演講、分析師引導的討論、技術圓桌會議及開放問答環節。

媒體和業界參與者也獲邀參加 AutoMobility LA 期間從廣場出發的導遊騎行和駕駛體驗，有 Honda、Kia、Lucid 和 Rivian 提供試駕。此外，Scout Motors 將首度在車展上揭曉 Scout Terra 與 Scout Traveler 概念車款。

Gilbert Lindsay Plaza 坐落於 LA Convention Center 外圍，毗鄰 Crypto.com Arena。其露天場地設計能支援攝影、廣播內容拍攝及即時社群報導，使其成為全球產品報導的焦點樞紐。要註冊或了解更多，包括全部 AutoMobility LA 時間表，請瀏覽 www.automityla.com。

繼 AMLA 2025 之後，LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日向公眾開放。

報名現已開放

媒體： 獲認可的新聞媒體、媒體和記者均可免費報名。

業界專業人士： 標準註冊為 249 美元。

標準註冊為 249 美元。 註冊方式：前往 www.automobilityla.com 以在線註冊。所有潛在註冊者在取得憑證前，皆須通過審核程序。

關於洛杉磯車展與 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。

AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。

洛杉磯車展將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。

歡迎瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com，以隨時掌握最新的車展新聞、活動更新與相關資訊。

媒體聯絡：

媒體洽詢請寄送電子郵件至 [email protected]

