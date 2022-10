Bizay.no innfører fire-dagers arbeidsuke

Tech start-upen innført en 4-dagers arbeidsukemodell

Restruktureringen vil bli kontinuerlig overvåket, og resultatene vil bli publisert i en kvartalsrapport

Bizay.no sikter mot å omskape måten vi jobber på, med større harmoni mellom jobb og privatliv for sine 180 ansatte

LISBOA, Portugal, 12. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bizay.no, tech-plattformen som tilbyr tilpassingsbare produkter til mer enn 1.5M kunder over hele Europa – har i dag annonsert at de vil innføre en fire-dagers arbeidsuke for alle ansatte, med oppstart midt i oktober 2022. Innføringen av en kortere arbeidsuke kommer etter at selskapet besluttet å stenge alle kontorer og bli et 100 prosent fjernjobbingsselskap.

Fire-dagers arbeidsukemodellen, som består av 36 standard arbeidstimer, vil bli innført som et prøveprosjekt med en to-års eksperimentell pilotperiode. I praksis vil den nye modellen føre til en 17% reduksjon i arbeidsdager per år – ned til 186 dager – og en reduksjon i arbeidstimer med 7%, ned til 1672 timer. Sammen med Deloitte, den strategiske partneren som har designet 4-dagersmodellen, vil Bizay.no overvåke effekten av disse endringene på kvartalsvis basis.

Denne kontinuerlige overvåkningen vil gjøre Bizay.no i stand til å vurdere effekten av fire-dagers arbeidsuken, og analysere effektene av modellen i en større forretningssammenheng. Innsikten vil demonstrere hvordan endringen påvirker beslutningstakere og ansatte på områder slik som: trivsel, ansatt-tilfredshet, produktivitet, talentbevaring og -tiltrekning. Disse måltallene vil bli publisert kvartalsvis i form av et detaljert og transparent barometer, med innsikter som vil gjøre at andre selskap kan vurdere effekten av modellen.

Med denne nye og radikale arbeidsstrukturmodellen, er Bizay.no unikt posisjonert som en fremtidsrettet og nyskapende aktør som innfører modige og progressive modeller for fjernjobbingsstrukturer. Innsiktene fra pilotperioden vil bli spesielt nyttige for andre selskap som vurderer lignende endringer i sine organisasjoner.

«Bizay.no sin beslutning om å bytte til en 100% fjernjobbingsmodell forrige september, sammen med innføringen av en fire-dagers arbeidsuke fra oktober, understreker vår fokus på trivsel for våre ansatte. Vi tror at begge endringene vil føre til forbedret produktivitet, trivsel og arbeidsglede blant de ansatte, uten å redusere vår produktivitet og måloppnåelse.

Beslutningen er tatt etter måneder med grundig analyse, som har resultert i en nøye designet modell som vil sikre at alle parters interesser opprettholdes. Vi tror at ved å åpent dele informasjon om hvordan Bizay.no sin fire-dagers arbeidsmodell fungerer hvert kvartal, vil vi hjelpe andre beslutningstakere og ansatte med å raskere innføre det vi tror er fremtidens arbeidsmodell,» sier Sérgio Vieira, CEO for Bizay.no.

Om Bizay

Teknologiselskapet, opprettet i 2014, ble startet med mål om å demokratisere tilgang for PME og individer til personaliserte produkter. Gruppen, som opererer i 21 markeder, har den største nettbaserte katalogen for tilpassede produkter, og kaller seg selv «Amazon for personaliserte produkter». Bizay.no er en av de mest lovende europeiske teknologiene, med vekst på over 60% forrige år og årlig omsetning på mer enn 40 millioner euro.

