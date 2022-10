Bizay.pl wprowadza czterodniowy tydzień pracy

Start-up technologiczny wdrożył model 4-dniowego tygodnia pracy

Restrukturyzacja będzie stale monitorowana, a jej wyniki publikowane w raporcie kwartalnym

Bizay.pl zamierza stać się pionierem systemu pracy, który zapewnia większy balans między pracą a życiem osobistym dla 180 pracowników

LIZBONA, PORTUGALIA, 12 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Bizay.pl, platforma technologiczna oferująca konfigurowalne produkty dla ponad 1,5 mln klientów w całej Europie – ogłosiła dzisiaj, że wprowadza czterodniowy tydzień pracy dla wszystkich pracowników, począwszy od połowy października 2022 r. Przejście na skrócony tydzień pracy to kolejna zmiana, która nastąpiła po decyzji firmy o zamknięciu wszystkich biur i staniu się firmą w 100% zdalną.

Model czterodniowego tygodnia pracy, obejmujący 36 standardowych godzin pracy, zostanie wdrożony na próbę, z początkowym dwuletnim eksperymentalnym okresem pilotażowym. W praktyce nowe podejście doprowadzi do skrócenia czasu pracy o 17% w roku – do 186 dni – oraz skrócenia godzin pracy o 7%, do 1672 godzin. Wspólnie z Deloitte, partnerem strategicznym, który zaprojektował czterodniowy model, Bizay.pl będzie co kwartał monitorować wpływ tej decyzji.

Ciągły monitoring pozwoli firmie Bizay.pl odpowiednio ocenić wpływ czterodniowego tygodnia pracy i przeanalizować efekty tego podejścia w szerszym kontekście biznesowym. Analiza pokaże, w jaki sposób zmiana wpływa na decydentów biznesowych i pracowników w obszarach takich jak: dobre samopoczucie, satysfakcja, produktywność, wspieranie i przyciąganie talentów. Wskaźniki te będą publikowane kwartalnie, w formie szczegółowego i przejrzystego barometru, zawierającego spostrzeżenia, które umożliwią innym firmom ocenę wpływu podejścia.

Dzięki temu nowemu i radykalnemu modelowi struktury pracy, Bizay.pl zyskuje wyjątkową pozycję jako pionier przyszłości pracy, przyjmując śmiałe i postępowe podejście do systemu pracy zdalnej. Spostrzeżenia z okresu pilotażowego będą szczególnie przydatne dla innych firm rozważających podobną zmianę w swojej organizacji.

„Decyzja Bizay.pl o przejściu na 100-procentową zdalną formę pracy we wrześniu ubiegłego roku, w połączeniu z wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy od października, świadczy o naszej dbałości o dobre samopoczucie pracowników. Wierzymy, że korzyści płynące z obu tych polityk doprowadzą do zwiększenia wydajności, dobrego samopoczucia i szczęścia pracowników, bez uszczerbku dla naszej produktywności i celów firmy.

Podejmujemy tą decyzję po miesiącach skrupulatnej analizy, której wynikiem jest drobiazgowo opracowane podejście, które dba o interesy każdej ze stron. Wierzymy, że przejrzyste udostępnianie informacji o tym, jak działa czterodniowy model pracy Bizay.pl w każdym kwartale, pomoże innym menedżerom i pracownikom przyspieszyć to, co uważamy za model pracy przyszłości – mówi Sérgio Vieira, dyrektor generalny Bizay.pl.

O grupie Bizay

Firma technologiczna, założona w 2014 roku, została stworzona w celu demokratyzacji dostępu PME i Individuals dla dowolnego spersonalizowanego produktu. Grupa, która działa na 21 rynkach, posiada największy internetowy katalog produktów spersonalizowanych, określając się „Amazonką produktów spersonalizowanych". Bizay.pl to jedna z najbardziej obiecujących technologii europejskich, która wzrosła o 60% w stosunku do poprzedniego roku, a jej roczny obrót przekracza 40 milionów euro.

SOURCE Bizay