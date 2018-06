Borgward Faz Lançamento na Alemanha

- O Borgward consolida novos modelos de negócio para vendas e serviço

- Serviço abrangente com parceiro estratégico A.T.U. - Benefícios de custo para consumidores

O Borgward Group AG está a preparar-se para um lançamento no mercado na Alemanha. A empresa de indústria automóvel sedeada em Estugarda concluiu uma parceria estratégica para o seu serviço na Alemanha com a cadeia alemã líder de oficinas A.T.U. «A nossa colaboração é um marco no nosso regresso à Alemanha. Na A.T.U. encontrámos o parceiro certo para implementar o nosso novo modelo de serviço comercial com que nos apoiará num lançamento no mercado com êxito», Tom Anliker, Senior Vice-President Marketing, sale & Service do Bogward Group AG, disse m Estugarda, na segunda-feira: «Juntas o Bogward e a A.T.U. revelaram um conceito de serviço completamente novo e tornaram-no pronto para o mercado. Assim, criámos a base para um serviço profissional, em toda a Alemanha, para os veículos Borgward», disse acerca da parceria estratégica Andreas Schmidt, Service and Technology Manager da A.T.U.

Ao mesmo tempo a empresa automóvel, sedeada em Estugarda, tornou público o preço do seu modelo de estreia na Alemanha: o SUV desportivo e totalmente equipado Borgward BX7 TS Edição Limitada pode ser agora encomendado a um preço de 44 200 € (incl. IVA 19%, líquido 37 142,86 €).

A cooperação com a A.T.U. e o marketing direto online são componentes integrantes do serviço inovador do Borgward e do conceito de marketing. «Através da nossa estratégia estamos a criar uma inovação no setor automóvel da Alemanha. Desde o princípio, estamos a assentar numa separação entre vendas e serviço de forma a abrir um novo caminho. Para nós o cliente está no centro e é assim que estamos a agir», continuou Tom Anliker.

O serviço abrangente apresenta vantagens de preço para os clientes do Borgward. O Borgward analisou os modelos de negócio existentes, as exigências do cliente e as tendências noutros setores. Resultado: Os clientes esperam um processo de aquisição simples e transparente sem custos escondidos e indicaram que estão mais do que ansiosos por poderem efetuá-la online. Além disso, espera-se uma rede abrangente e fiável de oficinas.

O princípio do Borgward serve estes requisitos: Com vendas, a empresa está a escrar a ligação inteligente de medidas online e offline. Centros de testes de condução, equipas móveis de vendas, entrega direta ao cliente e eventos pop-up em torno da presença online. O Borgward mantém-se aberto a acordos de venda complementares. Uma condição prévia é que qualquer potencial parceiro apoie o modelo comercial de marketing digital. «Usando o nosso novo modelo comercial, podemos reagir rápida e flexivelmente no nosso marketing à constante alteração do comportamento do cliente. Além disso, o serviço proporciona uma cobertura ótima, bem como vantagens de custo através de custos mais baixos de serviço e de oficina. Isso significa que o nosso cliente tem vantagens várias vezes superiores: Estamos a comercializar os nossos modelos como o Borgward BX7 TS Edição Limitada, a um preço consideravelmente mais baixo do que os da concorrência com características comparáveis e oferecendo ainda vantagens nos custos de manutenção», acrescentou Tom Anliker.

Existem, por exemplo, claras vantagens de custos na colaboração com a A.T.U., através do uso da rede de oficinas existente, o uso de peças de desgaste e sobressalentes aprovadas pelos Borgward com a mesma qualidade dos componentes originais e os preços/horas menos dispendiosos cobrados em comparação com muitas oficinas de marca.

«O Borgward é seguro desde a fase de lançamento na prestação de serviços ao cliente com os 577 filiais A.T.U. na Alemanha. Esta cooperação exclusiva garante alta qualidade, por exemplo, no serviço quando se leva a cabo a inspeção, reparação e trabalho garantido segundo as instruções do nosso fabricante», diz Gerald Lautenschläger, Executive Director European Operations. Oito centros técnicos de competência e 30 outros pontos de serviço especialmente treinados irão ser instalados para o Borgward dentro da rede A.T.U. Em todas as outras oficinas A.T.U., o cliente poderá, por exemplo, ter serviço de pneus e dentro de alguns anos serem prestados serviços e assistência.

Também as viagens aos países europeus vizinhos não serão problema. «Os nossos clientes beneficiarão aqui da fiabilidade dos modelos Borgward. Um conceito de serviço de mobilidade desenvolvido com a ADAC garante que os nossos clientes têm uma boa assistência na Europa», acrescentou Lautenschläger.

O armazém central da A.T.U. irá fornecer os sobressalentes na Alemanha em 24 horas, com base na sua infraestrutura logística. A.T.U. fornece mais serviços ao Bogward, ex. uma linha de apoio ao cliente, um centro de competência técnica e formação técnica.

Vendas diretas online lança-se hoje em Estugarda com ofertas exclusivas para a série especial limitada do Borgward BX7 TS Edição Limitada. Clientes interessados podem obter informação em http://www.borgward.com a linha de apoio 0800/2498888 ou a partir de de-service@borgward.com. O Borgward oferece quatro anos de garantia (máx 120 000 km) e quatro anos de Euro-assistência com o serviço de mobilidade ADAC.

Totalmente equipado com muitas características de conforto. Concebido tanto para conforto como para prazer de condução, o Borgward BX7 TS Limited Edition exibe, a par da sua inteligente tração às quatro rodas e torque-on-demand, um motor extremamente moderno de quatro cilindros e injeção direta que gera 165 kW (224 HP) e um torque de 300 metros newton. O motor respeita as emissões padrão Europeias 6b e o rótulo energético E. O consumo de combustível é 11,7/ 7,3 / 8,9l /100 km (cidade /estrada / misto), emissões de CO2 são 277 / 174/ 212 g/km (cidade, estrada, misto).

O Borgward BX7 TS Edição Limitada distingue-se pelo seu elevado nível de conforto, infotainment CARL Connect, excecionais características de segurança e oferece total equipamento e acessórios. Segue-se um apanhado dos dados técnicos e de equipamento mais importantes:

Exterior



- Abertura e sistema de arranque sem chave

- Faróis xenon em TS escuro, luzes de presença de dia LED,

- Pisca-pisca-pisca, luzes automáticas, função follow-me home

- Teto panorâmico transparente deslizante e basculante

- Janelas totais tingidas, som isolamento de calor e filtro UV

- Quatro janelas elétricas

- Sensor de chuva

- Espelhos laterais ajustáveis eletricamente, dobráveis e anti embaciamento com luzes periféricas integradas e automaticamente reguláveis.



Lista TS - exterior



- Pintura especial cinzento metálico fosco

- Rodas de liga metálica de 18 polegadas em design TS

- Sistema individual de avaliação de pneus

- Barras de tejadilho aerodinâmicas e spoiler de tejadilho m design TS (inadequado para aplicação de sistemas de grade de tejadilho)

- Grelha em trapézio

- Embaladeiras

- Arco das rodas na cor do carro

- Aventais frontal e traseiro individuais, o traseiro com silenciadores integrados

- Logótipos TS nos guarda-lamas da frente e no painel traseiro



Equipamento interior e funcional

B-safety sistema de segurança com célula estável de passageiros, zonas definidas de esmagamento na frente e na traseira, proteção de colisão lateral; airbags frontais e laterais para o condutor e pendura, cortina de airbags a atravessar as duas filas de assentos

Pacote de assistência ao condutor com ângulo morto e alerta de cansaço. Assento traseiro dobrável dividido 40:60, aquecido, assento ISOFIX de contenção de criança, descanso do braço central dobrável com cubículo integrado e suporte de bebidas, ponto de recarga de 12 Volts.

Ar condicionado de duas zonas com sensor da qualidade do ar e filtro de pólen, regulação adicional de temperatura e ventilação no compartimento traseiro.

Descanso do braço ajustável na frente com cubículo integrado iluminado com ponto de recarga de 12 Volts

Cobertura de carga, guardado sob a placa interior do porta-bagagens

Luz ambiente

Quatro janelas operadas eletricamente

Sistema Connect Online Infotainment CARL:

- Ecrã central digital de 12,3 polegadas, control turn/press e botões diretos, controlo de voz

- Rádio FM RDS/AM, DAB+ Radio, MP3 Player

- Navegação com informação de trânsito em tempo real

- Ligação de smartphone (Apple CarPlav & Android Auto), Bluetooth ®, 2x USB, 1 x AUX-IN

- Box de comunicação 4G: Wi-Fi hotsop, música onloine, rádio por internet, informação meteorológica online

- Smartphone app: pedido de situação do veículo / controlo remoto de janelas e de sistema de fecho

Sistema de Hi-Fi com 10 altifalantes

Câmara de 360 graus com diferentes visualizações no monitor de 12,3 polegadas e ajuda de estacionamento com trajetória

Cruise control



Pacote TS - interior:



- Habitáculo com monitor TFT e representação realista fotograficamente

- Estofos de cabedal com pespontos especificamente em trapézio nos assentos e portas

- Assento desportivo, aquecido: Assento do condutor eletricamente ajustável a 8 posições / apoio lombar eletricamente ajustável 4 posições, assento do passageiro eletricamente ajustável 4 posições / apoio lombar eletricamente ajustável 4 posições

- Volante desportivo em pele, multifunções e duplamente ajustável

- Consola central desenhada individualmente com logótipo TS

- Seletor individual de mudanças

- Pedais desportivos

- Forro escuro do teto

- Contorno das portas em aço inox



Dados provisórios, possíveis alterações no lançamento no mercado

Dados técnicos para o BX7 TS Edição limitada

Modelo 1 Chassis/Dimensões Borgward BX7 TS Edição Limitada Cinco portas, SUV cinco lugares, luz de chassis auto-suportada e reforçada com célula de segurança para o passageiro, zonas de impacto com absorção de energia frente/traseira, proteção lateral de colisão Chassis Comprimento mm 4, 415 Largura mm 1,923 Altura mm 1,690 Base de roda 2.760 Rasto frente/traseira 1,610/1,610 Peso seco/ carga útil/ peso em vazio permitido 1.854/387/2.241 Espaço de bagagem volume min/max 1**545/1,377 Garantia 4 anos/120 000 km Condução/Performance Tipo de motor/ cilindros motor de quatro cilindros de liga leve em linha, injeção direta de combustível a alta pressão com injetores piezo, turbo carregador com intercooler, controlo variável de válvulas, EGR

Capacidade cm [3] 1981 Bore x Stroke mm 82 x 93,8 Output kW (PS) em rpm 165 (224) 5,500 Torque máx Nm em rpm 300 / 1.500-4.500 Emissão padrão EU 6b Rótulo de energia E Capacidade depósito 1 60 Eletronicamente Condução Embraiagem multidisco, ESP®, controlo de tração Transmissão Transmissão de conversor de torque de seis velocidades Aceleração 0-100 Km/h s 9,4 Vmax km/h 208 1/100 km NEDC Estrada 11,7 Cidade 7,3 Misto 8,9 Emissões CO2 g/km Estrada 277 Cidade 174 Misto 212 Chassis/ Travões Eixo frontal Eixo MacPherson, fúrcula, suspensões, molas helicoidais, amortecedor a gás, barra estabilizadora Eixo traseiro Eixo multiligações, molas helicoidais, amortecedores a gás Sistema de travagem Travões de disco, ventilados internamente na frente, ABS, EBD, travagem assistida, travão elétrico de estacionamento, Auto Hold Volante Pinhão e cremalheira eletromecânicos Rodas /Pneus 7.5 J x 18 / 235/60 R 18 W, sistema de monitorização de pressão de pneus específico de rodas

*Dados provisórios, alterações possíveis para lançamento mercado

** Segundo VDA

Outras informações

