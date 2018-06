Borgward rozpoczyna działalność w Niemczech

- Borgward konsoliduje nowe modele biznesowe do celów sprzedaży i obsługi,

- Kompleksowe usługi z partnerem strategicznym A.T.U.,

- Korzyści dla klientów w postaci oszczędności kosztów.

Borgward Group AG realizuje plan wejścia na rynek niemiecki: spółka motoryzacyjna z siedzibą w Stuttgarcie zawarła strategiczne partnerstwo na usługi serwisowe z A.T.U., czołową niemiecką siecią warsztatów. "Podjęcie przez nas współpracy stanowi krok milowy w procesie powrotu Borgward na niemiecki rynek. A.T.U. to odpowiedni partner do realizacji naszego nowego modelu biznesowego, który pomoże nam w uruchomieniu działalności" - powiedział w poniedziałek w Stuttgarcie Tom Anliker, starszy wiceprezes Borgward Group AG ds. marketingu, sprzedaży i usług. "Borgward i A.T.U. wspólnymi siłami opracowały zupełnie nową koncepcję serwisową, dostosowując ją do aktualnych wymogów rynkowych. Oznacza to, że stworzyliśmy podstawy do świadczenia na terytorium Niemiec profesjonalnych, ogólnokrajowych usług dla samochodów marki Borgward" - dodał Andreas Schmidt, kierownik ds. usług i technologii w A.T.U., na temat partnerstwa strategicznego z Borgward.

Jednocześnie spółka Borgward ogłosiła cenę modelu samochodu, który ma zadebiutować w Niemczech. Jest to sportowy SUV Borgward BX TS z pełnym wyposażeniem, w limitowanej edycji. Można już składać na niego zamówienia w cenie 44 200,00 euro (w tym 19% VAT, cena netto to 37 142,86 euro).

Współpraca z A.T.U. oraz internetowy marketing bezpośredni to integralne elementy innowacyjnej koncepcji usługowo-marketingowej Borgward. "W ramach naszej strategii tworzymy pierwszy projekt dla niemieckiego sektora motoryzacyjnego. Od samego początku stosujemy podział na sprzedaż i usługi, aby pozyskać nowe obszary rynku. Klient jest dla nas najważniejszy i ta zasada przyświeca nam w działaniu" - dodał Tom Anliker.

Kompleksowa obsługa i oczywiste korzyści w obszarze kosztów dla klientów

Borgward przeanalizował istniejące modele biznesowe, wymagania klientów oraz trendy w innych sektorach. Wnioski z analizy: Klienci oczekują prostego i przejrzystego procesu zakupowego, bez ukrytych kosztów, najchętniej realizowanego online. Chcieliby też mieć dostęp do kompleksowej i niezawodnej sieci warsztatów.

Zasady, jakimi kieruje się Borgward spełniają te wymogi: W zakresie sprzedaży firma stara się inteligentnie połączyć działania prowadzone w Internecie i poza nim. Uzupełnieniem oferty online są ośrodki jazd próbnych, mobilne zespoły sprzedażowe, możliwość dostawy bezpośrednio do klienta oraz wydarzenia typu pop-up. Spółka Borgward pozostaje otwarta na komplementarne umowy sprzedaży. Warunkiem wstępnym jest wsparcie przez potencjalnego partnera modelu biznesowego cyfrowego marketingu bezpośredniego. "W oparciu o nasz nowy model biznesowy możemy błyskawicznie i elastycznie reagować na nieustannie zmieniające się zachowania klientów. Ponadto usługa ta zapewnia optymalny zasięg, jak również oszczędność kosztów dzięki znacznie obniżonym kosztom serwisu i warsztatu. Oznacza to, że korzyści dla naszych klientów są zwielokrotnione: Oferujemy nasze auta, takie jak Borgward BX7 TS Limited Edition, po znacznie niższej cenie niż konkurencja przy porównywalnej funkcjonalności, a dodatkowo zapewniamy korzyści wynikające z kosztów utrzymania" - dodał Tom Anliker.

Współpraca z A.T.U. daje na przykład jednoznaczne korzyści w zakresie kosztów, m.in. dzięki wykorzystaniu istniejącej sieci warsztatów, zastosowaniu wysokiej klasy części zamiennych i zużywalnych zatwierdzonych przez Borgward i mających tę samą jakość, co podzespoły oryginalne, a także niższym stawkom godzinowym niż w przypadku wielu innych warsztatów znanych marek.

"Dzięki wsparciu 577 oddziałów A.T.U. w Niemczech korzystanie z usług Borgward jest bezpieczne już od pierwszego etapu. Ta ekskluzywna współpraca zapewnia wysoką jakość, na przykład w przypadku prac serwisowych podczas przeglądów, napraw i prac gwarancyjnych realizowanych zgodnie z zaleceniami producenta" - powiedział Gerald Lautenschläger, dyrektor wykonawczy ds. działalności w Europie. W ramach sieci A.T.U. zostanie dla Borgward utworzone osiem centrów kompetencji technicznych i 30 innych specjalnie przeszkolonych punktów serwisowych. We wszystkich pozostałych warsztatach A.T.U. klienci będą mogli, na przykład, zlecić serwis opon, a w okresie najbliższych kilku lat wykonywać prace serwisowe i konserwacyjne.

Tego typu obsługa będzie również dostępna w przypadku podróży do sąsiednich krajów europejskich. "Nasi klienci mogą wówczas liczyć na niezawodność aut marki Borgward. Dzięki koncepcji obsługi mobilnej opracowanej we współpracy z ADAC klienci mogą być pewni dostępu do najwyższej jakości usług" - dodał Lautenschläger.

Centralny magazyn A.T.U., wykorzystując swoją infrastrukturę logistyczną, dostarczy części zamienne na terenie Niemczech w ciągu 24 godzin. Ponadto A.T.U. oferuje Borgward usługi dodatkowe, w tym m.in. infolinię, centrum kompetencji technicznych oraz szkolenia techniczne.

Już dziś w Stuttgarcie rozpoczyna się internetowa sprzedaż bezpośrednia z ekskluzywnymi ofertami na serię specjalną Borgward BX7 TS Limited Edition. Zainteresowani klienci mogą uzyskać więcej informacji, wchodząc na stronę http://www.borgward.com, dzwoniąc na infolinię Borgward pod nr 0800 / 2498888 lub pisząc na adres de-service@borgward.com. Borgward oferuje 4 lata gwarancji (maks. przebieg 120 tys. km) oraz 4 lata Euro Assistance wraz z usługami mobilnymi ADAC.

W pełni wyposażony w wiele funkcji zapewniających większą wygodę

Jako model zaprojektowany z myślą zarówno o wygodzie, jak i przyjemności z jazdy, Borgward BX7 TS Limited Edition wyposażono nie tylko w inteligentny napęd na cztery koła z momentem obrotowym dostępnym na żądanie, ale także nowoczesny czterocylindrowy silnik z bezpośrednim wtryskiem o mocy 165 kW (224 KM) i maksymalnym momentem obrotowym równym 300 nm. Elektrownia spełnia wymogi normy emisyjnej Euro 6b oraz etykiety energetycznej E. Zużycie paliwa wynosi 11,7 / 7,3 / 8,9 l/100 km (cykl miejski / pozamiejski / mieszany), emisja CO2 wynosi 277 / 174 / 212 g/km (cykl miejski / pozamiejski /mieszany).

Borgward BX7 TS Limited Edition wyróżnia się wysokim poziomem komfortu, wszechstronnym systemem informacyjno-rozrywkowym CARL Connect, wyjątkowymi funkcjami bezpieczeństwa oraz pełnym wyposażeniem i akcesoriami. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy wyposażenia oraz dane techniczne*:

Cechy zewnętrze

Bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu

Ksenonowe reflektory w ciemnej oprawie TS, LED-owe światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy,

Automatyczne światła, funkcja "Follow me home"

Szeroki panoramiczny szyberdach uchylno-przesuwny

Wszechstronne, przyciemniane okna termoizolacyjne z filtrem UV

Cztery elektrycznie sterowane szyby

Czujnik deszczu

Elektrycznie regulowane i składane podgrzewane lusterka z automatycznym przygaszaniem i zintegrowanymi światłami bocznymi

Pakiet TS - na zewnątrz:

- Specjalny lakier w kolorze matowy szary metalik,

- 18-calowe koła ze stopów metali w stylistyce TS,

- System monitorowania każdej opony

- Aerodynamiczne listwy dachowe i spoiler dachowy w stylistyce TS (uniemożliwia montaż bagażników dachowych),

- Maskownica ze wzorem w kształcie rombu,

- Panele boczne listew przypodłogowych,

- Nadkola w kolorze nadwozia,

- Wykonywane na zamówienie zderzaki przednie i tylne; tylne zderzaki z wbudowanymi tłumikami,

- Logo TS na przednich błotnikach i tylnej klapie

Wyposażenie wewnętrzne i funkcyjne

System bezpieczeństwa B-Safety ze stabilną jednostką pasażerską, wyznaczone strefy zgniotu z przodu i z tyłu, ochrona przed zderzeniami bocznymi; przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe w obu rzędach siedzeń

Pakiet wsparcia kierowcy z funkcją ostrzegania przed zmęczeniem i martwym polem

Siedzenia tylne składane w proporcji 40:60 z podgrzewaniem, oddzielnie montowany fotelik dla dziecka ISOFIX, składany podłokietnik centralny ze zi1ntegrowanym schowkiem i uchwytami na napoje, punkt ładowania 12V

Dwustrefowa klimatyzacja z czujnikiem jakości powietrza i filtrem pyłkowym, dodatkowa regulacja temperatury i wentylacji w tylnej przegródce

Regulowany podłokietnik z przodu ze zintegrowanym podświetlanym schowkiem oraz punktem ładowania 12V

Pokrywa ładunku przechowywana pod podłogą bagażnika

Oświetlenie wnętrza

System informacyjno-rozrywkowy CARL Connect Online

- centralny ekran dotykowy 12,3 cala, sterowanie poprzez obracanie/wciskanie i za pomocą przycisków fizycznych,

- sterowanie głosowe,

- radio FM RDS/AM, DAB+, odtwarzacz MP3,

- nawigacja z aktualizowanymi na żywo danymi o ruchu drogowym,

- złącza do smartfonów (Apple CarPlay i Android Auto), Bluetooth(R), 2 x USB, 1 x AUX-IN,

- pakiet komunikacyjny 4G: hotspot Wi-Fi, muzyka online, radio internetowe, raporty pogodowe online,

- aplikacja na smartfony: Informacje o stanie pojazdu / zdalne sterowanie oknami i systemem zamykania

System nagłośnienia hi-fi z 10 głośnikami

360-stopniowa kamera z różnymi wyświetlaczami na ekranie 12,3 cala oraz asystentem parkowania z funkcją wyznaczania toru jazdy

Tempomat

Pakiet TS - wewnątrz:

- kokpit z wyświetlaczem TFT pokazującym obraz w jakości fotograficznej,

- skórzana tapicerka ze specjalnym obszyciem na siedzeniach i drzwiach,

- podgrzewany fotel sportowy: Elektrycznie regulowany fotel kierowcy (8 ustawień) / elektrycznie regulowane podparcie lędźwi (4 ustawienia), fotel pasażera,

- elektrycznie regulowane (4 ustawienia) / elektrycznie regulowane podparcie lędźwi (4 ustawienia)

- skórzana wielofunkcyjna kierownica sportowa z podwójną regulacją,

- centralna konsola z logiem TS wykonywana na zamówienie

- oddzielny mechanizm zmiany biegów,

- sportowe pedały,

- ciemna okładzina dachu,

- belki zderzakowe TS ze stali nierdzewnej.



* Dane orientacyjne; możliwe zmiany w modelu wprowadzonym na rynek

Dane techniczne modelu BX7 TS Limited Edition*

Model Podwozie / wymiary Borgward BX7 TS Limited Edition Pięciodrzwiowy SUV z pięcioma fotelami, samonośne i wzmocnione podwozie z wzmocnione lekkie podwozie z jednostką bezpieczeństwa pasażera, amortyzowane strefy zgniotu z przodu/tyłu, Podwozie ochrona przed uderzeniem z boku Długość (mm) 4 715 Szerokość (mm) 1 923 Wysokość (mm) 1 690 Rozstaw osi (mm) 2 760 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1 610 / 1 610 Masa sucha/Ładowność/ 1 854 / 387 / 2 241 dopuszczalna masa własna pojazdu Pojemność przestrzeni bagażowej 545 / 1 377 min./maks. l** Gwarancja 4 lata / 120 000 km Napęd / Wydajność Rodzaj silnika / Czterocylindrowy silnik rzędowy z lekkiego stopu, cylindry bezpośredni wysokociśnieniowy wtrysk paliwa za pomocą wtryskiwaczy piezoelektrycznych, turbosprężarka z chłodnicą międzystopniową zmienna regulacja zaworów, EGR Pojemność (cm3) 1981 Średnica x skok (mm) 82 x 93,8 Moc na wyjściu (kW) 165 (224) 5500 przy obr./min. Maks. moment obrotowy 300 / 1500-4500 Nm przy obr./min. Norma emisji EU 6b Etykieta energetyczna E Pojemność baku (l) 60 Elektroniczny napęd na wszystkie koła z ciągłym momentem obrotowym na żądanie Napęd sterowane sprzęgło wielopłytkowe, ESP(R), kontrola trakcji Skrzynia biegów Sześciobiegowa skrzynia biegów z przetwornicą obrotowego momentu Przyspieszenie 0 - 100 km/h s 9,4 Vmax km/h 208 l/100 km NEDC Poza miastem 11,7 W mieście 7,3 Cykl mieszany 8,9 Emisja CO2 g/km Poza miastem 277 W mieście 174 Cykl mieszany 212 Podwozie / hamulce Oś przednia oś MacPherson, wahacze, przekładnie, sprężyny spiralne, amortyzator gazowy, stabilizator poprzeczny Oś tylna oś wielopunktowa, sprężyny spiralne, amortyzatory gazowe Układ hamulcowy hamulce tarczowe w każdym kole, wewnętrznie wentylowane od przodu, ABS, EBD, wspomaganie hamowania, elektryczny hamulec postojowy, Układ kierowniczy elektromechaniczny zębatkowy układ zębatym kierowniczy z wałkiem Koła / opony 7,5 J x 18 / 235/60 R 18 W, system w oponie każdego koła monitorowania ciśnienia

* Dane orientacyjne; możliwe zmiany w modelu wprowadzonym na rynek

** Według VDA

