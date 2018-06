Borgward in Duitsland geïntroduceerd

Borgward Group AG richt zich op een marktintroductie in Duitsland: de autoproducent uit Stuttgart heeft voor zijn dienstverlening een strategisch partnerschap afgesloten met A.T.U, de toonaangevende Duitse werkplaatsketen. "Onze samenwerking is een mijlpaal bij onze terugkeer in Duitsland. In A.T.U. hebben we de juiste partner gevonden om ons nieuwe bedrijfsmodel voor dienstverlening te implementeren en om ondersteuning bij een succesvolle marktintroductie te krijgen," stelde Tom Anliker, Senior Vice President Marketing, Sale & Service van de Borgward Group AG, maandag in Stuttgart. "Borgward en A.T.U hebben samen een compleet nieuw serviceconcept ontwikkeld en marktrijp gemaakt. Daarmee hebben we in heel Duitsland de basis gelegd voor professionele, landelijke service voor Borgward-voertuigen," aldus Andreas Schmidt, Service and Technology Manager van A.T.U, over het strategische partnerschap.

Tegelijkertijd publiceerde het in Stuttgart gevestigde autobedrijf de prijs voor zijn premièremodel in Duitsland: de sportieve en volledig uitgeruste Borgward BX7 TS Limited Edition SUV kan nu worden besteld voor een prijs van 44.200,00 euro (incl. 19% btw, netto 37.142,86 euro).

De samenwerking met A.T.U en online direct marketing vormen de belangrijkste pilaren van het innovatieve service- en marketingconcept van Borgward. "Met onze strategie creëren we een primeur voor de Duitse autosector. We vertrouwen vanaf het begin op een scheiding tussen verkoop en service, zodat we nieuwe wegen kunnen inslaan. Voor ons staat de klant centraal en daar handelen we ook naar," vervolgde Tom Anliker.

Uitgebreide service, duidelijke financiële voordelen voor klanten van Borgward

Borgward heeft hiervoor eerst bestaande bedrijfsmodellen, klantbehoeften en trends in andere sectoren geanalyseerd. Uitkomst: klanten verwachten een eenvoudig en transparant aankoopproces zonder verborgen kosten en willen dit graag ook volledig online afhandelen. Daarnaast wordt een uitgebreid en betrouwbaar netwerk van werplaatsen verwacht.

Het principe van Borgward voldoet aan deze vereisten: het bedrijf zoekt bij de verkoop naar een intelligente koppeling van online en offline methodes. De online aanwezigheid wordt aangevuld met centra voor testritten, mobiele verkoopteams, levering rechtstreeks aan de klant en pop-upevenementen. Borgward staat open voor aanvullende verkoopovereenkomsten. Een voorwaarde voor elke potentiële partner is dat deze het bedrijfsmodel voor digitale direct marketing ondersteunt. "Met ons nieuwe bedrijfsmodel kunnen we bij onze verkoop snel en flexibel reageren op voortdurend veranderend klantgedrag. Bovendien biedt de service door aanzienlijk lagere service- en werkplaatskosten optimale dekking en financiële voordelen. Dit betekent dat onze klanten meerdere keren profiteren: we verkopen onze modellen, zoals de Borgward BX7 TS Limited Edition, tegen een aanzienlijk lagere prijs dan vergelijkbare modellen en we bieden ook voordelen bij de onderhoudskosten," voegde Tom Anliker toe.

Door de samenwerking met A.T.U. worden bijvoorbeeld duidelijke financiële voordelen geboden, zoals het gebruik van het bestaande werkplaatsennetwerk, van hoogwaardige slijtonderdelen en door Borgward goedgekeurde reserveonderdelen met dezelfde kwaliteit als de originele onderdelen, en voordeligere uurtarieven in vergelijking met de werkplaatsen van veel merken.

"Met de 577 A.T.U.-fillialen in Duitsland kan Borgward vanaf de introductie de levering van diensten aan klanten garanderen. Deze exclusieve samenwerking zorgt voor hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld bij inspectie-, reparatie- en garantiewerkzaamheden volgens de instructies van onze fabrikant," stelt Gerald Lautenschläger, Executive Director European Operations. Binnen het A.T.U.-netwerk worden acht technische competentiecentra en 30 andere speciaal opgeleide servicepunten voor Borgward ingericht. In alle andere A.T.U.-werkplaatsen kunnen klanten bijvoorbeeld bandendiensten en, de komende jaren, onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren.

Uitstapjes naar Europese buurlanden leveren eveneens geen problemen op. "Onze klanten zullen hier profiteren van de betrouwbaarheid van de Borgward-modellen. Door middel van een met de ADAC ontwikkeld mobiliteitsconcept worden onze klanten overal in Europa goed ondersteund," voegde Lautenschläger toe.

Het centrale depot van A.T.U. levert op basis van zijn logistieke infrastructuur binnen 24 uur reserveonderdelen in heel Duitsland. Bovendien biedt A.T.U. aanvullende diensten voor Borgward, bijv. een meldlijn voor klantenservice, een technisch competentiecentrum en technische training.

Vandaag wordt in Stuttgart de directe online verkoop geopend met exclusieve aanbiedingen voor de Borgward BX7 TS Limited Edition-serie met beperkte oplage. Geïnteresseerde klanten kunnen informatie krijgen via http://www.borgward.com, de meldlijn van Borgward op 0800-2498888 of via de-service@borgward.com. Borgward biedt een garantie van vier jaar (max. 120.000 km) en vier jaar Euro-Assistance via de wegenwacht van ADAC.

Volledig uitgerust met veel comfortabele functies

De Borgward BX7 TS Limited Edition biedt zowel comfort als rijplezier en beschikt, naast de intelligente vierwielaandrijving met koppel-op-aanvraag, over een uiterst moderne viercilindermotor met directe injectie, die 165 kW (224 PK) en een maximaal koppel van 300 Newton-meter levert. Aan de fabriek is de Euro 6b-emissienorm en het energielabel E toegekend. Het brandstofverbruik is 11,7/7,3/8,9 l per 100 km (stad/snelweg/gecombineerd), de CO 2 -uitstoot is 277/174/212 g/km (stad/snelweg/gecombineerd).

De Borgward BX7 TS Limited Edition blinkt uit door zijn hoge comfort, het uitgebreide, online CARL Connect-systeem voor infotainment, uitstekende veiligheidsvoorzieningen en biedt volledige uitrusting en accessoires. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste apparatuur en technische gegevens*:

Exterieur



Openen en starten zonder sleutel



Xenon-koplampen in donkere TS-uitvoering, LED-dagverlichting, knipperlichten,



automatische verlichting, 'Follow-me-Home'-verlichting



Breed panoramisch zonnedak met glij- en kantelfunctie



Getinte, warmte-isolerende ramen rondom met UV-filter



Vier elektrisch bediende ramen



Neerslagsensor



Elektrisch verstelbare en inklapbare verwarmde buitenspiegels met automatisch



dimmen en geïntegreerde randverlichting



TS-pakket - exterieur:







- Speciaal matgrijs, metallic lakwerk



- Lichtmetalen velgen van 18 inch met TS-ontwerp



- Systeem voor individuele bandenbewaking



- Aerodynamische dakstrips en dakspoiler in TS-uitvoering (niet geschikt voor het installeren van dakdragers).



- Ruitvormige gril



- Panelen voor zijafdichting



- Wielkasten in kleur van de auto



- Afzonderlijke voor- en achterspoilers, achter met geïntegreerde geluiddempers



- TS-logo's op de voorste spatborden en op de achterklep



Interieur en functionele uitrusting



B-Safety-veiligheidssysteem met stabiele bijrijderscel, gedefinieerde botsingzones aan



voor- en achterzijde, bescherming tegen zijwaartse aanrijdingen; airbags aan voor- en zijkant



voor bestuurder en bijrijder, gordijnairbagsysteem voor beide stoelenrijen



Assistentiepakket voor chauffeur met waarschuwing tegen dode hoek en vermoeidheid



Opklapbare achterbank met 40:60-verdeling, verwarmd, voorziening voor ISOFIX-kinderzitje,



inklapbare centrale armleuning met geïntegreerde bewaarplek en bekerhouders,



laadpunt van 12 volt



Airconditioning met twee zones, luchtkwaliteitsensor en pollenfilter,



extra temperatuur- en ventilatiebediening in het achterdeel











Verstelbare armsteun voorin met geïntegreerde, verlichte bewaarplek met



laadpunt van 12 volt



Ladingdeksel onder de bagageruimte



Sfeerverlichting



Vier elektrisch bediende ramen



CARL Connect Online Infotainment-systeem:







- Centraal aanraakscherm van 12,3 inch, draai-/drukbediening en directe knoppen, spraakbediening



- FM RDS/AM-radio, DAB+-radio, MP3-speler



- Navigatie met verkeersinformatie in realtime



- Koppeling voor smartphone (Apple CarPlay en Android Auto), Bluetooth(R), 2 x USB, 1 x AUX-IN



- Set voor 4G-communicatie: Wi-Fi-hotspot, online muziek, internetradio, online weerberichten



- Smartphone-app: aanvragen voertuigtoestand/afstandsbediening voor ramen en vergrendeling



Hi-Fi-geluidssysteem met 10 luidsprekers



Camera van 360 graden met meerdere vensters in het scherm van 12,3 inch en parkeerhulp met cruise-control voor trajecten



TS-pakket - interieur:



- Cockpit met TFT-scherm en fotografisch realistische weergave



- Lederen bekleding met kenmerkend ruitvormig stiksel op de stoelen en deuren



- Sportstoel, verwarmd: bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar in 8 standen/



elektrisch verstelbare lendensteun met 4 standen, bijrijdersstoel



elektrisch verstelbaar met 4 standen/elektrisch verstelbare lendensteun



4 standen



- Dubbel verstelbaar, multifunctioneel lederen sportstuur



- Individueel ontworpen middenconsole met TS-logo



- Individuele versnellingspook



- Sportpedalen



- Donkere dakbekleding



- TS-dorpellijsten van roestvrij staal



*Voorlopige gegevens, aanpassingen mogelijk bij marktlancering

Technische gegevens voor BX7 TS Limited Edition*

Chassis/afmetingen Model Borgward BX7 TS Limited Edition Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen, zelfdragend en verstevigd licht chassis met passagiersveiligheidscel, energie-absorberende crashzones voor/achter, Chassis zijdelingse botsingbescherming Lengte 4.715 mm Breedte 1.923 mm Hoogte 1.690 mm Wielbasis 2.760 mm Banden voor/achter 1.610/1.610 mm Droog gewicht/laadvermogen/ toegestaan leeg gewicht 1.854/387/2.241 Bagageruimte volume min/max l** 545/1.377 Garantie vier jaar/120.000 km Aandrijving/prestaties Motortype/ lichtmetalen inline motor met vier cilinders, cilinders directe inspuiting via piëzo- injectoren, turbocompressor met intercooler, variabele klepregeling, EGR Capaciteit cm[3] 1.981 Boring x slag mm 82 x 93,8 Vermogen kW (PK) bij tpm 165 (224) 5.500 Max. koppel Nm bij tpm 300/1.500-4.500 Emissienorm EU 6b Energielabel E Tankinhoud in l 60 Vierwielaandrijving met permanent koppel-op-aanvraag met elektronisch Aandrijving geregelde lamellenkoppeling, ESP(R), tractiecontrole Transmissie koppelomvormer met zes versnellingen Acceleratie 0 - 100 km/u 9,4 sec Vmax km/u 208 l/100 km NEDC Snelweg 11,7 Stad 7,3 Gecombineerd 8,9 CO2-emissie g/km Snelweg 277 Stad 174 Gecombineerd 212 Chassis/remmen Vooras MacPherson-as, vorkbout, veerpoten, spiraalvormige veren, schokdemper op gas, stabilisatorstang Achteras Multi-link-as, schroefveren, schokdempers op gas Remsysteem Schijfremmen rondom, inwendig geventileerd aan voorzijde, ABS, EBD, remassistentie, elektrische parkeerrem, Auto Hold Besturing elektromechanische tandheugelbesturing Wielen/banden 7.5 J x 18/235/60 R 18 W, wielspecifiek bewakingsysteem voor bandenspanning

