Lancement de Borgward en Allemagne

Borgward Group AG est en train de préparer son lancement sur le marché allemand : la société automobile basée à Stuttgart a conclu un partenariat stratégique pour ses services avec A.T.U, le leader de la chaîne d'ateliers en Allemagne. « Notre collaboration représente une étape charnière dans le cadre de notre retour en Allemagne. Avec A.T.U, nous avons trouvé le bon partenaire avec qui mettre en œuvre notre nouveau modèle commercial de service, et qui nous apportera son aide pour un lancement réussi sur le marché », a déclaré lundi à Stuttgart Tom Anliker, premier vice-président Marketing, Vente et Service de Borgward Group AG. « Ensemble, Borgward et A.T.U ont imaginé un concept de service entièrement nouveau et l'ont préparé pour une mise sur le marché. Nous avons créé la base d'un service professionnel à l'échelle nationale dans toute l'Allemagne pour les véhicules Borgward », a commenté Andreas Schmidt, responsable Service et Technologie chez A.T.U à propos du partenariat stratégique.

Dans le même temps, la société automobile basée à Stuttgart a publié le prix de son premier modèle en Allemagne : le SUV sportif et entièrement équipé Borgward BX7 TS Limited Edition peut maintenant être commandé au prix de 44 200,00 euros (dont 19 % de TVA, soit 37 142,86 euros hors taxes).

La coopération avec A.T.U et le marketing direct en ligne font partie intégrante du concept novateur de service et de marketing de Borgward. « Grâce à notre stratégie, nous sommes en train de créer une première pour le secteur automobile allemand. Depuis le début, nous nous appuyons sur une séparation entre les ventes et le service pour innover. Pour nous, le client se situe au centre et c'est comme cela que nous agissons », a poursuivi Tom Anliker.

Un service complet, des avantages clairs en termes de coûts pour les clients de Borgward

Borgward a analysé les modèles commerciaux actuels, les exigences des clients et les tendances dans les autres secteurs. Le résultat est que les clients attendent un processus d'achat simple et transparent, sans coûts cachés, et ils ont indiqué qu'ils étaient plus que disposés à traiter en ligne. Les attentes portent également sur un réseau complet et fiable d'ateliers.

Les principes de Borgward répondent à ces exigences : avec les ventes, l'entreprise cherche à établir une combinaison intelligente des mesures en ligne et hors ligne. Des centres d'essai de voitures, des équipes de vente mobiles, une livraison directe au client et des événements pop-up complètent la présence en ligne. Borgward reste ouverte aux accords de vente complémentaires. Une condition préalable est que tout partenaire potentiel soutienne le modèle commercial du marketing direct numérique. « Avec notre nouveau modèle commercial, nous sommes en mesure de réagir au changement constant de comportement des clients de manière rapide et flexible au niveau de notre marketing. De plus, le service fournit une couverture optimale ainsi que des avantages en termes de coûts grâce à des coûts de maintenance et d'atelier considérablement réduits. Cela signifie que nos clients en tirent plusieurs fois des bénéfices : nous commercialisons nos modèles, comme la Borgward BX7 TS Limited Edition, à un prix considérablement inférieur à celui des concurrents, avec des caractéristiques comparables, et nous offrons également des avantages dans les coûts de maintenance », a ajouté Tom Anliker.

Il y a des avantages évidents à collaborer avec A.T.U, par exemple l'utilisation du réseau existant d'ateliers, l'utilisation de pièces d'usure de haute qualité et de pièces détachées approuvées par Borgward et présentant la même qualité que les composants d'origine, et les taux horaires moins élevés pratiqués par comparaison aux nombreux ateliers de marques.

« Borgward apporte la sécurité, dès la phase de lancement, dans la fourniture de services au client grâce aux 577 succursales A.T.U en Allemagne. Cette coopération exclusive garantit une excellente qualité, par exemple avec l'entretien lors de l'exécution des contrôles, de la réparation et du travail sous garantie selon les instructions de notre fabricant », a déclaré Gerald Lautenschläger, directeur exécutif pour les Opérations européennes. Huit centres techniques de compétence et 30 autres points de service spécialement formés seront mis en place pour Borgward au sein du réseau A.T.U. Dans tous les autres ateliers A.T.U, les clients pourront, par exemple, bénéficier de services pour les pneus, et au cours des prochaines années, des travaux d'entretien et de maintenance seront effectués.

Les voyages vers les pays européens voisins se feront de la même manière sans problème. « Nos clients bénéficieront ici de la fiabilité des modèles Borgward. Un concept de service de mobilité développé avec l'ADAC garantit que nos clients sont pris en charge correctement en Europe », a ajouté M. Lautenschläger.

Le dépôt central A.T.U fournira les pièces détachées en Allemagne dans les 24 heures sur la base de son infrastructure logistique. En outre, A.T.U fournit d'autres services pour Borgward, par exemple une hotline pour le service client, un centre de compétence technique et une formation technique.

Le lancement des ventes directes en ligne a lieu aujourd'hui à Stuttgart, avec des offres exclusives pour la série spéciale limitée Borgward BX7 TS Limited Edition. Les clients intéressés peuvent obtenir des informations en se rendant sur le site http://www.borgward.com, en appelant la hotline de Borgward au 0800 / 2498888 ou à l'adresse de-service@borgward.com. Borgward offre une garantie de quatre ans (maximum 120 000 km) et une Euro-Assistance de quatre ans avec le service mobilité ADAC.

Entièrement équipée de nombreuses fonctionnalités pratiques

Conçue aussi bien pour le confort que pour le plaisir de la conduite, la Borgward BX7 TS Limited Edition arbore, à côté de sa transmission intégrale intelligente avec couple à la demande, un moteur quatre cylindres à injection directe extrêmement moderne qui produit 165 kW (224 CV) et un couple maximal de 300 newtons-mètres. Le groupe moteur répond à la norme d'émissions Euro 6b et à l'étiquette énergie E. La consommation de carburant est de 11,7/7,3/8,9 L/100 km (urbain/extra-urbain/combiné), les émissions de CO 2 sont de 277/174/212 g/km (urbain/extra-urbain/combiné).

La Borgward BX7 TS Limited Edition excelle grâce à son niveau élevé de confort, son système d'infodivertissement en ligne complet CARL Connect, ses caractéristiques de sécurité exceptionnelles et offre des équipements et accessoires complets. Voici un aperçu des principaux équipements et données techniques* :

Extérieur Système d'ouverture et de démarrage sans clé Phares au xénon à l'aspect TS sombre, feux de jour à LED, clignotants, allumage automatique des feux, fonction follow me home Grand toit ouvrant panoramique avec glissière et inclinaison Fenêtres intégrales teintées et isolantes thermiquement avec filtre UV Quatre fenêtres à commande électrique Capteur de pluie Rétroviseurs latéraux chauffants, réglables et repliables électriquement avec gradation automatique et éclairage périphérique intégré Package TS - extérieur : - Peinture spéciale métallisée gris mat - Roues en alliage métallique de 18 pouces dans le modèle TS - Système de surveillance individuelle des pneus - Barres de toit aérodynamiques et spoiler de toit dans le modèle TS (inadaptés à l'installation de systèmes de galerie de toit). - Grille Rhombus - Panneaux de jupe latérale - Cages de roue à la couleur de la voiture - Jupes avant et arrière individuelles, arrière avec silencieux intégrés - Logo TS sur les garde-boues avant et sur le hayon Équipement intérieur et fonctionnel Système de sécurité B-Safety avec habitacle stable, zones d'impact définies à l'avant et à l'arrière, protection contre les collisions latérales ; airbags avant et latéraux pour le conducteur et le passager avant, airbags rideau sur les deux rangées de sièges Pack Assistance du conducteur avec alerte d'angle mort et de fatigue Siège arrière rabattable divisé 40:60, chauffant, fixation de siège pour enfant ISOFIX, accoudoir central pliable avec compartiment intégré et porte-boissons, point de charge 12 Volt Système de climatisation à deux zones avec capteur de qualité de l'air et filtre à pollen, régulation supplémentaire de la température et de la ventilation dans le compartiment arrière Accoudoir réglable à l'avant avec compartiment lumineux intégré doté d'un point de charge 12 Volt Couvercle de chargement, situé sous le plancher du coffre Éclairage ambiant Quatre fenêtres à commande électrique Système d'infodivertissement en ligne CARL Connect : - Écran tactile central de 12,3 pouces, commande turn/press et boutons directs, commande vocale - Radio RDS AM/FM, Radio DAB+, Lecteur MP3 - Navigation avec informations sur le trafic en temps réel - Lien Smartphone (Apple CarPlay et Android Auto), Bluetooth (R), 2 x USB, 1 x AUX-IN - Boîtier de communication 4G : hotspot Wi-Fi, musique en ligne, radio par internet, bulletins météorologiques en ligne - Application Smartphone : demande d'état du véhicule/commande à distance des fenêtres et système de verrouillage Système audio Hi-Fi avec 10 haut-parleurs Caméra à 360 degrés avec différents affichages sur l'écran de 12,3 pouces et aide au stationnement avec trajectoire Régulateur de vitesse Package TS - intérieur : - Habitacle avec écran TFT et représentation photographique réaliste - Sellerie en cuir avec coutures rhombiques spécifiques sur les sièges et les portes - Siège sport chauffant : siège conducteur réglable électriquement, 8 réglages/ soutien lombaire réglable électriquement, 4 réglages, siège du passager réglables électriquement, 4 réglages/soutien lombaire réglable électriquement 4 réglages - Volant sport en cuir multifonction à double réglage - Console centrale au design individuel avec logo TS - Sélecteur de vitesse individuel - Pédalier sport - Doublure de toit sombre - Bandes de seuil TS en acier inoxydable

* Données provisoires, modifications possibles pour le lancement sur le marché

Données techniques pour la BX7 TS Limited Edition*

Châssis/dimensions Modèle Borgward BX7 TS Limited Edition Châssis SUV cinq portes et cinq places, châssis léger autoporté et renforcé avec habitacle passager sécurisé, zones d'impact avec absorption d'énergie avant/arrière, protection contre les collisions latérales Longueur en mm 4,715 Largeur en mm 1,923 Hauteur en mm 1,690 Empattement en mm 2,760 Voie avant/arrière en mm 1 610/1 610 Poids à vide/charge utile/poids à vide autorisé 1 854/387/2 241 Volume du coffre à bagages min/max l** 545/1 377 Garantie 4 ans/120 000 km Conduite/Performance Type de moteur/cylindres Moteur quatre cylindres en ligne en alliage léger, injection directe haute pression avec injecteurs piézo-électriques, turbocompresseur avec intercooler, contrôle variable des soupapes, EGR Capacité en cm[3] 1981 Alésage × Course en mm 82 x 93,8 Sortie kW (PS) en tr/min 165 (224) 5 500 Couple max Nm en tr/min 300/1 500 à 4 500 Norme d'émission Euro 6b Étiquette énergie E Capacité du réservoir en L 60 Traction Traction intégrale permanente couplée à la demande avec embrayage multidisques à commande électronique, ESP (R), antipatinage Transmission Transmission de convertisseur de couple à six vitesses Accélération 0 à 100 km/h s 9,4 Vmax km/h 208 L/100 km NEDC Extra-urbain 11,7 Urbain 7,3 Combiné 8,9 Émissions de CO2 en g/km Extra-urbain 277 Urbain 174 Combiné 212 Châssis/Freins Essieu avant Essieu MacPherson, triangle de suspension, jambes de force, ressorts hélicoïdaux, amortisseur à gaz, barre anti-roulis Essieu arrière Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz Système de freinage Freins à disque sur les deux essieux, ventilés intérieurement à l'avant, ABS, EBD, assistance au freinage, frein de stationnement électrique, Auto Hold Direction Direction électromécanique à crémaillère et pignon Roues/Pneus 7,5 J x 18/235/60 R 18 W, système de surveillance de la pression des pneus spécifique aux roues

* Données provisoires, modifications possibles pour le lancement sur le marché

** Selon VDA

