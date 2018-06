Lancio di Borgward in Germania

Borgward Group AG si sta preparando al lancio sul mercato tedesco: l'azienda automobilistica di Stoccarda ha instaurato una partnership strategica di assistenza con la catena di officine leader in Germania A.T.U. "La nostra collaborazione costituisce una pietra miliare nel nostro ritorno in Germania. In A.T.U. abbiamo trovato il partner giusto per implementare il nostro nuovo modello di business di assistenza che garantirà un lancio sul mercato di successo", ha dichiarato lunedì a Stoccarda Tom Anliker, Senior Vice Presidente del reparto Marketing, Sale & Service per Borgward Group AG. "Borgward e A.T.U. hanno sviluppato insieme un concetto di assistenza completamente nuovo e lo hanno adattato alle esigenze del mercato. In questo modo abbiamo creato le basi per un'assistenza professionale a livello nazionale per i veicoli Borgward in tutta la Germania", ha dichiarato Andreas Schmidt, responsabile del reparto Service and Technology di A.T.U., a proposito della partnership strategica.

Allo stesso tempo, l'azienda automobilistica di Stoccarda ha pubblicato il prezzo per il suo modello di punta in Germania: il SUV Borgward BX7 TS Limited Edition, sportivo e completamente equipaggiato, può essere ordinato subito al prezzo di 44.200,00 euro (IVA 19% inclusa, prezzo netto 37.142,86 euro).

La collaborazione con A.T.U. e il direct marketing online sono parte integrante dell'innovativo concetto di assistenza e marketing di Borgward. "Con la nostra strategia stiamo apportando delle novità assolute al settore automobilistico tedesco. Fin dall'inizio, puntiamo alla separazione tra vendite e assistenza per aprire nuovi orizzonti. Il nostro focus ruota intorno al cliente, e la nostra strategia riflette questo valore", ha aggiunto Tom Anliker.

Servizio completo, vantaggi di costo evidenti per i clienti Borgward

Borgward ha analizzato i modelli di business esistenti, le esigenze dei clienti e le tendenze in altri settori. Risultato: i clienti si aspettano un processo di acquisto semplice e trasparente, senza costi nascosti, e hanno dichiarato di essere più che disposti a operare online. Inoltre, si prevede la creazione di una rete completa e affidabile di officine.

Il principio Borgward risponde a queste esigenze: con le vendite, l'azienda sta cercando di collegare in modo intelligente le misure online e offline. Centri di prova su strada, team di vendita mobili, consegna diretta al cliente ed eventi pop-up completano la presenza online. Borgward non disdegna accordi di vendita complementari. Una condizione preliminare è che ogni potenziale partner sostenga il modello di business del digital direct marketing. "Grazie al nostro nuovo modello di business, siamo in grado di reagire in modo rapido e flessibile al comportamento in costante evoluzione dei nostri clienti. Inoltre, il servizio offre una copertura ottimale e vantaggi in termini di costi grazie ai costi di assistenza e di officina notevolmente inferiori. Ciò significa che i nostri clienti ottengono molteplici vantaggi: commercializziamo i nostri modelli, come il Borgward BX7 TS Limited Edition, a un prezzo notevolmente inferiore rispetto ai concorrenti con caratteristiche simili e offriamo anche vantaggi in termini di costi di manutenzione", ha aggiunto Tom Anliker.

La collaborazione con A.T.U. comporta ad esempio evidenti vantaggi economici, come l'utilizzo della rete di officine esistente, l'uso di parti soggette a usura e pezzi di ricambio di alta qualità approvati da Borgward con una qualità equivalente ai componenti originali e le tariffe orarie più convenienti rispetto a quelle di molte officine di marca.

"Borgward è sicura fin dalla fase di lancio dell'offerta di servizi al cliente con le 577 filiali A.T.U. sul territorio tedesco. Questa collaborazione esclusiva garantisce un'elevata qualità, ad esempio con l'assistenza durante le attività di ispezione, riparazione e garanzia in conformità alle istruzioni del produttore", afferma Gerald Lautenschläger, direttore esecutivo del reparto European Operations. Per Borgward, nell'ambito della rete A.T.U., saranno istituiti otto centri tecnici di competenza e altri 30 punti di assistenza appositamente strutturati. In tutte le altre officine A.T.U., ad esempio, i clienti potranno rivolgersi a noi per la sostituzione dei pneumatici e nel corso degli anni successivi per gli interventi di manutenzione e riparazione.

Anche i viaggi nei Paesi europei limitrofi non comporteranno alcun problema. "In questo modo i nostri clienti trarranno vantaggio dall'affidabilità dei modelli Borgward. Un concetto di servizio di mobilità sviluppato in collaborazione con l'ADAC garantisce un'assistenza ottimale ai nostri clienti in Europa", ha aggiunto Lautenschläger.

Il deposito centrale di A.T.U. fornirà pezzi di ricambio in Germania entro 24 ore grazie alla propria infrastruttura logistica. Inoltre, A.T.U. fornisce servizi aggiuntivi a Borgward, come ad esempio una hotline per il servizio clienti, un centro di competenza tecnica e corsi di formazione tecnica.

In data odierna viene lanciata a Stoccarda la vendita diretta online con offerte esclusive per la serie limitata speciale Borgward BX7 TS Limited Edition. I clienti interessati possono ottenere informazioni da http://www.borgward.com , dalla hotline Borgward 0800/2498888 o da de-service@borgward.com. Borgward offre una garanzia di quattro anni (max 120.000 km) e quattro anni di Euro-Assistenza con il servizio di mobilità ADAC.

Completamente equipaggiato con varie caratteristiche progettate per garantire il massimo comfort

Progettato tenendo a mente in egual misura piacere di guida e comfort, il modello Borgward BX7 TS Limited Edition vanta, oltre alla trazione integrale intelligente con coppia su richiesta, un modernissimo motore a quattro cilindri ad iniezione diretta che eroga 165 kW (224 CV) e una coppia massima di 300 newton metri. Lo stabilimento di produzione soddisfa gli standard di emissione Euro 6b e l'etichettatura energetica E. Il consumo di carburante è pari a 11,7/7,3/8,9 l/100 km (urbano/extraurbano/combinato), le emissioni di CO 2 sono pari a 277/174/212 g/km (urbano/extraurbano/combinato).

Il Borgward BX7 TS Limited Edition eccelle per il suo elevato livello di comfort, il sistema di infotainment online completo CARL Connect e le eccezionali dotazioni di sicurezza e offre un equipaggiamento completo e un gran numero di accessori. Segue una panoramica delle apparecchiature e dei dati tecnici più importanti*:

Esterni



Sistema di apertura e avviamento senza chiave



Fari allo xeno con ottica TS scura, luci di marcia diurna a LED,

indicatori di direzione, luci automatiche, funzione Follow me home



Ampio tettuccio apribile panoramico con funzione di scorrimento e

inclinazione



Finestrini e parabrezza fumé, termoisolanti con filtro UV



Quattro finestrini ad azionamento elettrico



Sensore di pioggia



Specchietti laterali riscaldati regolabili elettricamente e pieghevoli

con oscuramento automatico e luci periferiche integrate



Pacchetto TS - esterno:







- Verniciatura speciale metallica grigio opaco



- Cerchi in lega metallica da 18 pollici con design TS



- Sistema di monitoraggio dei pneumatici individuale



- Listelli per tetto aerodinamici e spoiler per tetto con design TS

(non idoneo per l'installazione di sistemi portapacchi).



- Griglia a rombo



- Minigonne laterali



- Passaruote nei colori dell'auto



- Grembialature anteriori e posteriori individuali, posteriore con

silenziatori integrati



- Logo TS sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore



Interni e attrezzature funzionali



Sistema di sicurezza B-Safety con cellula abitativa indeformabile, zone

d'urto definite anteriori e posteriori, protezione laterale contro le

collisioni; airbag anteriore e laterale per il sedile del conducente e

del passeggero anteriore, airbag a tendina su entrambe le file di sedili



Pacchetto assistente alla guida con angolo cieco e allarme stanchezza



Seggiolino posteriore ribaltabile con suddivisione 40:60, riscaldato,

attacco per seggiolino ISOFIX, bracciolo centrale ribaltabile con foro

portaoggetti e portabevande integrato, punto di carica 12 Volt



Aria condizionata a due zone con sensore di qualità dell'aria e filtro

antipolline, regolazione supplementare della temperatura e della

ventilazione dai sedili posteriori











Bracciolo anteriore regolabile con portaoggetti illuminato integrato con



punto di carica 12 Volt



Copertura vano di carico, riposta sotto il pianale di carico



Illuminazione ambientale



Quattro finestrini ad azionamento elettrico



Sistema di infotainment online CARL Connect:







- Touchscreen centrale da 12,3 pollici, controllo rotazione/pressione e

pulsanti diretti, controllo vocale



- Radio FM RDS/AM, radio DAB+, lettore MP3



- Navigazione con informazioni sul traffico in tempo reale



- Collegamento smartphone (Apple CarPlay e Android Auto), Bluetooth(R),

2 x USB, 1 x AUX-IN



- Scatola di comunicazione 4G: hotspot Wi-Fi, musica online, radio

internet, bollettino meteorologico online



- App per smartphone: informazioni sulle condizioni del veicolo/controllo

remoto dei finestrini e della chiusura centralizzata



Sistema audio Hi-Fi con 10 altoparlanti



Telecamera a 360 gradi con vari display nel display da 12,3 pollici e



assistenza al parcheggio con traiettoria



Cruise control



Pacchetto TS - interno:



- Abitacolo con display TFT e rappresentazione con realismo fotografico



- Rivestimento in pelle con cuciture romboidali specifiche su sedili e

porte



- Sedile sportivo, riscaldato: sedile del guidatore regolabile

elettricamente su 8 posizioni/supporto lombare regolabile elettricamente

su 4 posizioni, sedile del passeggero regolabile elettricamente su 4

posizioni/supporto lombare regolabile elettricamente su 4 posizioni



- Volante multifunzione sportivo in pelle, doppia regolazione



- Console centrale personalizzata con logo TS



- Selettore di marcia individuale



- Pedali sportivi



- Tettuccio con fodera scura



- Listelli TS in acciaio inox



* Dati provvisori, possibili modifiche per il lancio sul mercato

Dati tecnici per BX7 TS Limited Edition*

Telaio/Dimensioni Modello Borgward BX7 TS Limited Edition SUV a cinque posti a cinque porte, con telaio autoportante leggero e rinforzato con cellula abitativa indeformabile, zone d'urto ad assorbimento di energia anteriori/posteriori, Rinforzi di protezione da collisione laterale nel telaio Lunghezza 4.715 mm Larghezza 1.923 mm Altezza 1.690 mm Passo 2.760 mm Carreggiata anteriore/posteriore 1.610/1.610 mm Peso a secco/Carico utile/Peso a vuoto Consentito 1.854/387/2.241 Volume bagagliaio min/max l** 545 / 1,377 Garanzia 4 anni/120.000 km Guida/Performance Tipo di motore/ Motore in linea a quattro cilindri in lega cilindri leggera, a iniezione diretta ad alta pressione con iniettori piezoelettrici, turbocompressore con intercooler, controllo valvola variabile, EGR Capacità 1981 cm[3] Alesaggio x corsa 82 x 93,8 mm Potenza kW (PS) a giri/min 165 (224) 5.500 Coppia massima Nm a regime 300/1.500-4.500 Standard di emissione EU 6b Etichettatura energetica E Capacità del serbatoio l 60 Trazione integrale con coppia su richiesta permanente con frizione multidisco a controllo elettronico , ESP(R), controllo di trazione Trasmissione Trasmissione convertitore di coppia a sei velocità Accelerazione 0-100 km/h s 9,4 Vmax km/h 208 l/100 km NEDC Extraurbano 11,7 Urbano 7,3 Combinato 8,9 Emissioni di CO2 g/km Extraurbano 277 Urbano 174 Combinato 212 Telaio/Freni Asse anteriore Asse MacPherson, a quadrilatero, a montanti, molle elicoidali, ammortizzatore ad azoto, barra stabilizzatrice Asse posteriore Asse multi-link, molle elicoidali, ammortizzatori ad azoto Impianto frenante Freni anteriori e posteriori a disco, freni anteriori con ventilazione interna, ABS, EBD, assistenza alla frenata, freno di stazionamento elettrico, Auto Hold Sterzo Sterzo elettromeccanico a cremagliera Ruote/Pneumatici 7,5 J x 18 / 235/60 R 18 W, sistema di monitoraggio della pressione individuale per ciascuna ruota



* Dati provvisori, possibili modifiche per il lancio sul mercato

** Dati di VDA

