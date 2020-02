TUMI nombra al actor Daniel Henney para serie global de películas

Como parte de la eterna búsqueda de TUMI de la perfección a través de la innovación, la marca toma inspiración desde campos externos al propio. Cada impactante episodio de Perfecting The Journey – La serie investiga una idea exclusiva y oportuna relativa al eterno impulso hacia la perfección de una habilidad específica. Para Daniel Henney, lograr la "escena perfecta" es su meta última como actor.

Esta entrega de la serie, dirigida por Jon Clements, ofrece una mirada desde adentro al proceso creativo de Daniel Henney al preparar una escena, desde la investigación del personaje al momento en que se para frente a la cámara. Aprendemos sobre los desafíos que enfrenta, como trabaja en pos de su meta, y sobre la alquimia imposible de repetir que debe producirse para capturar el tipo de escena que se vuelve legendaria. Como él explica, la perfección en la actuación es imposible — pero eso es exactamente lo que lo motiva a seguir buscándola.

Es este proceso constante de mejoría el que en última instancia conforma y modifica la cultura en general. La perfección, según resulta, es solo una idea — lo importante es el viaje hacia ella.

"Me encantan mis mochilas TUMI. Son durables, resistentes, ingeniosas", dice Daniel Henney. "Hay un bolsillo para todo, y nunca me tengo que preocupar porque se rayen demasiado o se rasguen. Tengo bolsos TUMI desde hace años, y todavía los puedo usar porque son tan resistentes. Y es así como me gusta verme, como persona y como actor—alguien que puede pasar por todo, alguien fuerte y resiliente".

Esta campaña presenta la recién rediseñada Colección Harrison, inspirada por un estilo moderno y atemporal. La colección simple y minimalista brinda una importante funcionalidad, con siluetas límpidas en nylon liviano, e incluye la mochila Osborn Roll Top, la mochila Warren, la mochila Bradner y el bolso Gregory Sling. Daniel muestra cómo la Colección Harrison le permite perfeccionar su viaje mientras viaja por el mundo en la búsqueda de su pasión.

"A Daniel lo vemos como un verdadero ciudadano global que se esfuerza por perfeccionar su viaje", dice Victor Sanz, Director Creativo de TUMI. "Conocer la pasión que ambos compartimos por nuestro oficio facilita la conexión con él a un nivel más profundo. Me entusiasma compartir el primer episodio de esta increíble serie nueva, y espero compartir más de los futuros".

La película se proyectará a escala global en los canales sociales de la marca, los que incluyen Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, lugares públicos y medios digitales.

