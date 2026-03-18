Bybit EU kooperiert mit PayPal zur Vereinfachung von Krypto-Finanzierungen

WIEN, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, der europäische Zweig von Bybit und ein MiCAR-lizenzierter Krypto-Asset-Dienstleister mit Hauptsitz in Wien, gab heute die Integration von PayPal als neue Fiatgeld-Einzahlungs- und Auszahlungsmethode in den EWR-Märkten bekannt, in denen die Plattform tätig ist. Die Kooperation bringt eine der bekanntesten globalen Zahlungsmarken und eine der bekanntesten Krypto-Plattformen der EU zusammen und bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine sichere und vertraute Möglichkeit, zwischen Fiatgeld und digitalen Werten zu wechseln.

Für Millionen von Europäerinnen und Europäern ist PayPal ein Synonym für sichere Online-Zahlungen. Durch die direkte Integration von PayPal in die Finanzierungs- und Abhebungsströme beseitigt Bybit EU eine wichtige Barriere für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger: die Unsicherheit darüber, wie man anfangen soll. Die Nutzerinnen und Nutzer können nun mit der gleichen Zahlungsmethode auf Kryptowährungen zugreifen, die sie bereits für ihre täglichen Einkäufe verwenden.

Bybit EU arbeitet im Rahmen des MiCA-Rechtsrahmens der EU, der einen klaren Verbraucherschutz, transparente Abläufe und die Einhaltung der europäischen Standards gewährleistet. Die Hinzufügung von PayPal ist daher mehr als nur ein Komfort-Upgrade. Er steht für die Verpflichtung, ein sicheres und vertrauenswürdiges digitales Finanzökosystem in Europa aufzubauen.

„Die Integration von PayPal ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Mission, einen sicheren, rechtskonformen und intuitiven Zugang zu digitalen Vermögenswerten anzubieten", sagt Mazurka Zeng, Co-CEO von Bybit EU. „Die Zusammenarbeit bringt vertrauenswürdige Zahlungen mit einem regulierten Handelsumfeld in Einklang und gibt den Nutzerinnen und Nutzern noch mehr Vertrauen beim Einstieg in den Kryptobereich."

„Da sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher mit Kryptowährungen beschäftigen, sind vertrauenswürdige Zahlungserfahrungen der Schlüssel zur Förderung einer breiteren Nutzung digitaler Vermögenswerte", sagt Samba Natarajan, Senior Vice President und General Manager, Europe bei PayPal. „Indem wir eine Fiatgeld-Zahlungs- und Abhebungsoption anbieten, um Krypto-Transaktionen auf Bybit EU zu ermöglichen, bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern einen nahtlosen Zugang zum wachsenden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte mit der Sicherheit und dem Vertrauen, die sie von PayPal kennen."

Mit PayPal können Nutzerinnen und Nutzer ihre Bybit EU-Konten aufladen oder Krypto-Einnahmen abheben, ohne neue Konten zu eröffnen oder auf Banküberweisungen zu warten. Die Integration bietet einen optimierten Einstiegspunkt für alle, die einen schnellen, reibungslosen und zuverlässigen Weg suchen, um in einem regulierten Rahmen in Kryptowährungen einzusteigen.

Um den Start zu begleiten, werden Bybit EU und PayPal eine gemeinsame Reward-Kampagne starten, bei der die Nutzerinnen und Nutzer bis zu 30 Euro in BTC verdienen können, wenn sie mit PayPal aufladen. Darüber hinaus profitieren Nutzerinnen und Nutzer, die die neueste App-Version herunterladen oder aktualisieren, für eine begrenzte Zeit von null Bybit-Gebühren für Fiatgeld-Einzahlungen über PayPal.

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Informationen zu Bybit EU

Die Bybit EU GmbH ist ein österreichischer Crypto-Asset Service Provider (CASP), der gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR) in Österreich zugelassen ist. Bybit EU bedient Kundinnen und Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) (außer Malta) über die Plattform bybit.eu.

Die Bybit EU GmbH ist berechtigt, folgende Dienstleistungen anzubieten:

Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets im Auftrag von Kunden

Tausch von Krypto-Assets gegen Geld

Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets

Platzierung von Krypto-Vermögenswerten

Transferdienste für Krypto-Vermögenswerte für Kundinnen und Kunden

Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an.

Medienkontakt: [email protected]

www.bybit.eu

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

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