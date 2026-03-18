Bybit EU nawiązuje współpracę z PayPal, aby uprościć zasilanie kont kryptowalutowych
Mar 18, 2026, 06:11 ET
WIEDEŃ, 18 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit EU, europejski oddział Bybit oraz licencjonowany na mocy rozporządzenia MiCAR dostawca usług w zakresie kryptoaktywów z siedzibą w Wiedniu, ogłosił dziś zintegrowanie platformy z systemem PayPal. Tym samym użytkownicy Bybit zyskują nową metodę wpłat i wypłat w walutach fiat na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na których działa platforma. Jest to współpraca jednej z najbardziej rozpoznawalnych globalnych marek płatniczych z jedną z najpopularniejszych platform kryptowalutowych w Unii Europejskiej, w rezultacie której użytkownicy otrzymują bezpieczny i wygodny sposób wymiany pomiędzy walutami tradycyjnymi i aktywami cyfrowymi.
Dla milionów Europejczyków PayPal jest synonimem bezpiecznych płatności internetowych. Dzięki bezpośredniej integracji PayPal z procesami wpłat i wypłat Bybit EU eliminuje jedną z głównych barier dla nowych użytkowników - niepewność związaną z rozpoczęciem przygody z kryptowalutami. Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do aktywów cyfrowych za pomocą tej samej metody płatności, z której korzystają na co dzień podczas zakupów online.
Platforma Bybit EU funkcjonuje w ramach unijnego rozporządzenia MiCA, które zapewnia jasne zasady ochrony konsumentów, przejrzystość prowadzonej działalności oraz zgodność z europejskimi standardami. Wprowadzenie płatności PayPal jest zatem czymś więcej niż tylko udogodnieniem - to wyraz zaangażowania w budowę bezpiecznego i godnego zaufania ekosystemu finansów cyfrowych w Europie.
„Integracja z PayPal stanowi ważny kamień milowy w realizacji naszej misji zapewnienia bezpiecznego, zgodnego z regulacjami i intuicyjnego dostępu do aktywów cyfrowych - powiedziała Mazurka Zeng, Co-CEO Bybit EU. - Współpraca ta łączy zaufane rozwiązania płatnicze z regulowanym środowiskiem obrotu aktywami cyfrowymi, dając użytkownikom dodatkową pewność co do bezpieczeństwa inwestycji w świecie kryptowalut".
„Wraz z rosnącą liczbą konsumentów zainteresowanych kryptowalutami coraz większą rolę w upowszechnianiu aktywów cyfrowych odgrywają sprawdzone rozwiązania płatnicze - powiedział Samba Natarajan, zajmujący w PayPal stanowiska Senior Vice President i General Manager, Europe at PayPal. - Wprowadzając opcję wpłat i wypłat w walutach fiat na potrzeby transakcji kryptowalutowych na platformie Bybit EU, zapewniamy naszym użytkownikom łatwy dostęp do rosnącego ekosystemu aktywów cyfrowych gwarantującego poziom bezpieczeństwa i zaufania, z którego znany jest PayPal".
Dzięki integracji z PayPal użytkownicy mogą zasilać swoje konta na Bybit EU lub wypłacać środki z transakcji kryptowalutowych bez konieczności zakładania nowych rachunków czy oczekiwania na realizację przelewów bankowych. Rozwiązanie to obniża próg wejścia dla wszystkich, którzy poszukują szybkiego, płynnego i sprawdzonego sposobu rozpoczęcia przygody z kryptowalutami w regulowanym środowisku.
Z okazji wdrożenia usługi Bybit EU i PayPal uruchomią wspólną kampanię promocyjną, w ramach której za zasilenie konta za pośrednictwem PayPal użytkownicy będą mogli otrzymać nagrody w postaci BTC o wartości przeliczeniowej do 30 EUR. Dodatkowo osoby, które pobiorą aplikację lub zaktualizują ją do najnowszej wersji, będą czasowo zwolnione z opłat pobieranych przez Bybit za wpłaty fiat realizowane za pośrednictwem PayPal.
Bybit EU
Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu
Spółka Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:
- przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;
- wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
- wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
- lokowanie kryptoaktywów; oraz
- świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.
Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.
Kontakt dla mediów: [email protected]
Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.
