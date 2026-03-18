Bybit EU nawiązuje współpracę z PayPal, aby uprościć zasilanie kont kryptowalutowych

WIEDEŃ, 18 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit EU, europejski oddział Bybit oraz licencjonowany na mocy rozporządzenia MiCAR dostawca usług w zakresie kryptoaktywów z siedzibą w Wiedniu, ogłosił dziś zintegrowanie platformy z systemem PayPal. Tym samym użytkownicy Bybit zyskują nową metodę wpłat i wypłat w walutach fiat na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na których działa platforma. Jest to współpraca jednej z najbardziej rozpoznawalnych globalnych marek płatniczych z jedną z najpopularniejszych platform kryptowalutowych w Unii Europejskiej, w rezultacie której użytkownicy otrzymują bezpieczny i wygodny sposób wymiany pomiędzy walutami tradycyjnymi i aktywami cyfrowymi.

Dla milionów Europejczyków PayPal jest synonimem bezpiecznych płatności internetowych. Dzięki bezpośredniej integracji PayPal z procesami wpłat i wypłat Bybit EU eliminuje jedną z głównych barier dla nowych użytkowników - niepewność związaną z rozpoczęciem przygody z kryptowalutami. Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do aktywów cyfrowych za pomocą tej samej metody płatności, z której korzystają na co dzień podczas zakupów online.

Platforma Bybit EU funkcjonuje w ramach unijnego rozporządzenia MiCA, które zapewnia jasne zasady ochrony konsumentów, przejrzystość prowadzonej działalności oraz zgodność z europejskimi standardami. Wprowadzenie płatności PayPal jest zatem czymś więcej niż tylko udogodnieniem - to wyraz zaangażowania w budowę bezpiecznego i godnego zaufania ekosystemu finansów cyfrowych w Europie.

„Integracja z PayPal stanowi ważny kamień milowy w realizacji naszej misji zapewnienia bezpiecznego, zgodnego z regulacjami i intuicyjnego dostępu do aktywów cyfrowych - powiedziała Mazurka Zeng, Co-CEO Bybit EU. - Współpraca ta łączy zaufane rozwiązania płatnicze z regulowanym środowiskiem obrotu aktywami cyfrowymi, dając użytkownikom dodatkową pewność co do bezpieczeństwa inwestycji w świecie kryptowalut".

„Wraz z rosnącą liczbą konsumentów zainteresowanych kryptowalutami coraz większą rolę w upowszechnianiu aktywów cyfrowych odgrywają sprawdzone rozwiązania płatnicze - powiedział Samba Natarajan, zajmujący w PayPal stanowiska Senior Vice President i General Manager, Europe at PayPal. - Wprowadzając opcję wpłat i wypłat w walutach fiat na potrzeby transakcji kryptowalutowych na platformie Bybit EU, zapewniamy naszym użytkownikom łatwy dostęp do rosnącego ekosystemu aktywów cyfrowych gwarantującego poziom bezpieczeństwa i zaufania, z którego znany jest PayPal".

Dzięki integracji z PayPal użytkownicy mogą zasilać swoje konta na Bybit EU lub wypłacać środki z transakcji kryptowalutowych bez konieczności zakładania nowych rachunków czy oczekiwania na realizację przelewów bankowych. Rozwiązanie to obniża próg wejścia dla wszystkich, którzy poszukują szybkiego, płynnego i sprawdzonego sposobu rozpoczęcia przygody z kryptowalutami w regulowanym środowisku.

Z okazji wdrożenia usługi Bybit EU i PayPal uruchomią wspólną kampanię promocyjną, w ramach której za zasilenie konta za pośrednictwem PayPal użytkownicy będą mogli otrzymać nagrody w postaci BTC o wartości przeliczeniowej do 30 EUR. Dodatkowo osoby, które pobiorą aplikację lub zaktualizują ją do najnowszej wersji, będą czasowo zwolnione z opłat pobieranych przez Bybit za wpłaty fiat realizowane za pośrednictwem PayPal.

#BybitEU | #NewFinancialPlatform

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu

Spółka Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;

wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;

wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

lokowanie kryptoaktywów; oraz

świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla mediów: [email protected]

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg