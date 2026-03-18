Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn
Mar 18, 2026, 06:21 ET
VÍDEŇ, 18. března 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, evropská pobočka společnosti Bybit a poskytovatel služeb v oblasti kryptoaktiv s licencí MiCAR se sídlem ve Vídni, dnes oznámila integraci služby PayPal jako nové metody pro vklady a výběry ve fiat měnách na trzích EHP, kde platforma působí. Tato spolupráce propojuje jednu z nejuznávanějších globálních platebních značek a jednu z nejznámějších kryptoměnových platforem v EU a nabízí uživatelům bezpečný a důvěrně známý způsob převodu mezi fiat měnami a digitálními aktivy.
Pro miliony Evropanů je PayPal synonymem bezpečných online plateb. Díky přímé integraci služby PayPal do procesů vkladů a výběrů odstraňuje Bybit EU jednu z hlavních překážek pro nové uživatele: nejistotu ohledně toho, jak začít. Uživatelé nyní mohou nakupovat kryptoměny pomocí stejné platební metody, kterou již používají při každodenních nákupech.
Bybit EU působí v rámci regulačního rámce MiCA Evropské unie, který zajišťuje jasnou ochranu spotřebitelů, transparentní fungování a soulad s evropskými standardy. Začlenění služby PayPal proto nepředstavuje jen zvýšení komfort. Jde o závazek budovat v Evropě bezpečný a důvěryhodný ekosystém digitálních financí.
„Integrace služby PayPal představuje důležitý milník v rámci našeho poslání nabízet bezpečný, předpisům vyhovující a intuitivní přístup k digitálním aktivům," uvedl Mazurka Zengová, Co-CEO společnosti Bybit EU. „Tato spolupráce propojuje důvěryhodné platební řešení s regulovaným obchodním prostředím a poskytuje uživatelům ještě větší jistotu při vstupu do světa kryptoměn.
„Vzhledem k tomu, že se do světa kryptoměn zapojuje stále více spotřebitelů, hrají důvěryhodné platební služby klíčovou roli v širším využívání digitálních aktiv," uvedl Samba Natarajan, seniorní viceprezident a generální manažer společnosti PayPal pro Evropu. „Tím, že na platformě Bybit EU nabízíme možnost plateb a výběrů v fiat měnách pro realizaci kryptoměnových transakcí, poskytujeme našim uživatelům plynulý přístup k rostoucímu ekosystému digitálních aktiv se stejnou úrovní bezpečnosti a důvěry, na jaké jsou zvyklí u společnosti PayPal."
Díky službě PayPal mohou uživatelé vkládat prostředky na své účty Bybit EU nebo vybírat výnosy z kryptoměn, aniž by museli zakládat nové účty nebo čekat na bankovní převody. Integrace tak nabízí zjednodušenou vstupní bránu pro všechny, kdo hledají rychlý, plynulý a spolehlivý způsob, jak začít s kryptoměnami v rámci regulovaného prostředí.
U příležitosti spuštění služby zahájí Bybit EU a PayPal společnou kampaň odměn, v rámci níž budou uživatelé moci při vkladu přes PayPal získat bonusy v BTC v hodnotě až 30 eur. Kromě toho uživatelé, kteří si stáhnou nebo aktualizují aplikaci na nejnovější verzi, budou po omezenou dobu využívat nulové poplatky Bybitu za vklady ve fiat měnách přes PayPal.
O společnosti Bybit EU
Společnost Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb v oblasti kryptoaktiv (CASP) s povolením podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR) v Rakousku. Bybit EU poskytuje své služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP), s výjimkou Malty, prostřednictvím platformy bybit.eu.
Společnost Bybit EU GmbH je oprávněna poskytovat následující služby:
- úschova a správa kryptoaktiv jménem klientů;
- výměna kryptoaktiv za peněžní prostředky;
- výměna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;
- umísťování kryptoaktiv; a
- služby převodu kryptoaktiv jménem klientů.
Společnost Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.
Kontakt pro média: [email protected]
www.bybit.eu
Upozornění: Tato tisková zpráva slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku ke koupi či prodeji digitálních aktiv. Uvedené produkty a služby podléhají příslušným zákonům a předpisům v daných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.
