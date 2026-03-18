Bybit EU сотрудничает с PayPal для упрощения криптофинансирования

ВЕНА, 18 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Bybit EU, европейское подразделение Bybit и лицензированный MiCAR поставщик услуг в сфере криптоактивов со штаб-квартирой в Вене, сегодня объявил об интеграции PayPal в качестве нового фиатного метода финансирования и вывода средств на рынках ЕЭЗ, где работает платформа. Сотрудничество объединяет один из самых узнаваемых мировых платежных брендов и одну из самых известных криптоплатформ ЕС, предлагая пользователям безопасный и привычный способ перемещения между фиатными и цифровыми активами.

Для миллионов европейцев PayPal является синонимом безопасных онлайн-платежей. Интегрируя PayPal непосредственно в свои потоки финансирования и вывода средств, Bybit EU устраняет ключевой барьер для новичков: неопределенность относительно того, как начать. Теперь пользователи могут получить доступ к криптовалюте с помощью того же способа оплаты, который они уже используют для повседневных покупок.

Bybit EU работает в соответствии с нормативной базой ЕС MiCA, обеспечивая четкую защиту потребителей, прозрачную деятельность и соответствие европейским стандартам. Таким образом, добавление PayPal — это больше, чем просто удобное обновление. Оно представляет собой приверженность построению безопасной и надежной экосистемы цифровых финансов в Европе.

«Интеграция PayPal является важной вехой в нашей миссии по обеспечению безопасного, совместимого и интуитивно понятного доступа к цифровым активам, — сказала Mazurka Zeng, Co-CEO of Bybit EU. — Это сотрудничество выравнивает надежные платежи с регулируемой торговой средой и дает пользователям еще большую уверенность при входе в криптопространство».

«Поскольку все больше потребителей взаимодействуют с криптовалютой, надежный платежный опыт является ключом к более широкому использованию цифровых активов, — сказал Samba Natarajan, Senior Vice President and General Manager, Europe at PayPal. — Предоставляя возможность фиатных платежей и вывода средств для обеспечения криптотранзакций на Bybit EU, мы предоставляем нашим пользователям беспрепятственный доступ к растущей экосистеме цифровых активов с той же безопасностью и уверенностью, с которой они знакомы с PayPal».

С помощью PayPal пользователи могут пополнять свои счета Bybit в ЕС или выводить криптовыручку, не открывая новые счета и не дожидаясь банковских переводов. Интеграция обеспечивает упрощенную точку входа для тех, кто ищет быстрый, плавный и надежный способ начать работу с криптовалютой в рамках регулируемой структуры.

Чтобы поддержать запуск, Bybit EU и PayPal активируют совместную кампанию по вознаграждению, в рамках которой пользователи смогут заработать до €30 BTC в качестве бонусов при пополнении с PayPal. Кроме того, пользователи, которые загружают или обновляют до последней версии приложения, также получат нулевую комиссию Bybit за депозиты в фиатных деньгах через PayPal в течение ограниченного времени.

О компании Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Компания Bybit EU обслуживает клиентов по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) — за исключением Мальты — через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предлагать следующие услуги:

хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;

обмен криптоактивов на денежные средства;

обмен криптоактивов на другие криптоактивы;

размещение криптоактивов; а также

услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.

