Spolupráca Bybit EU a PayPal na zjednodušení financovania kryptomien
Mar 18, 2026, 15:09 ET
VIEDEŇ, 18. marec 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, európska pobočka spoločnosti Bybit a poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív s licenciou MiCAR so sídlom vo Viedni, dnes oznámila integráciu služby PayPal ako novej metódy financovania a výberu mien fiat na trhoch EHP, kde platforma pôsobí. Táto spolupráca spája jednu z najuznávanejších globálnych platobných značiek s jednou z najznámejších krypto platforiem v EÚ a ponúka používateľom bezpečný a dobre známy spôsob prechodu medzi fiat a digitálnymi aktívami.
Pre milióny Európanov znamená PayPal synonymum bezpečných online platieb. Priamou integráciou služby PayPal do svojich procesov financovania a výberov odstraňuje Bybit EU kľúčovú bariéru pre nováčikov: neistotu ohľadom toho, ako začať. Používatelia teraz získali prístup ku kryptomenám pomocou rovnakej platobnej metódy, akú bežne používajú na každodenné nákupy.
Bybit EU pôsobí v rámci regulačného rámca EÚ MiCA, ktorý zaisťuje jasnú ochranu spotrebiteľov, transparentné operácie a súlad s európskymi normami. Pridanie služby PayPal preto nepredstavuje len vylepšenie pohodlia. Predstavuje záväzok k vybudovaniu bezpečného a dôveryhodného ekosystému digitálnych financií v Európe.
„Integrácia služby PayPal je dôležitým míľnikom v našom poslaní ponúkať bezpečný, kompatibilný a intuitívny prístup k digitálnym aktívam," povedala Mazurka Zeng, Co-CEO Bybit EU. „Táto spolupráca spája dôveryhodné platby s regulovaným obchodným prostredím a dáva používateľom ešte väčšiu istotu pri vstupe do krypto priestoru."
„Keďže kryptomeny využíva stále viac spotrebiteľov, dôveryhodné platobné skúsenosti sú kľúčom k širšiemu využívaniu digitálnych aktív," povedal Samba Natarajan, Senior Vice President a General Manager, Europe v PayPal. „Poskytnutím možnosti platieb a výberov fiat meny, ktorá umožňuje kryptotransakcie na Bybit EU, poskytujeme našim používateľom bezproblémový prístup k rastúcemu ekosystému digitálnych aktív s rovnakou bezpečnosťou a istotou, akú poznajú v PayPal."
Vďaka službe PayPal môžu používatelia financovať svoje účty Bybit EU alebo vyberať kryptomenové výnosy bez toho, aby si otvárali nové účty či čakali na bankové prevody. Integrácia poskytuje zjednodušený vstupný bod pre každého, kto hľadá rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako začať s kryptomenami v rámci regulovaného rámca.
Súčasťou uvedenia na trh bude aj spoločná vernostná kampaň Bybit EU a PayPal, v rámci ktorej budú môcť používatelia pri dobití účtu PayPal získať bonusy v BTC v hodnote až 30 eur. Okrem toho budú mať používatelia, ktorí si aplikáciu stiahnu alebo aktualizujú na najnovšiu verziu, po obmedzenú dobu nárok na nulové poplatky Bybit za vklady do fiat mien cez PayPal.
O spoločnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
