Bybit EU coopère avec PayPal pour simplifier le financement des crypto-monnaies

VIENNE, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, la branche européenne de Bybit et un fournisseur de services de crypto-actifs sous licence MiCA basé à Vienne, a annoncé aujourd'hui l'intégration de PayPal en tant que nouvelle méthode de financement et de retrait en monnaie fiduciaire sur les marchés de l'EEE où la plateforme est active. Cette coopération réunit l'une des marques de paiement mondiales les plus reconnues et l'une des plateformes crypto les plus connues de l'UE, offrant aux utilisateurs un moyen sûr et familier de passer des actifs fiduciaires aux actifs numériques.

Pour des millions d'Européens, PayPal est synonyme de paiements en ligne sécurisés. En intégrant PayPal directement dans ses flux de financement et de retrait, Bybit EU supprime un obstacle majeur pour les nouveaux utilisateurs : l'incertitude quant à la manière de débuter. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux cryptomonnaies avec le même moyen de paiement que celui qu'ils utilisent déjà pour leurs achats quotidiens.

Bybit EU exerce ses activités dans le cadre réglementaire MiCA de l'UE, ce qui garantit une protection claire des consommateurs, des opérations transparentes et le respect des normes européennes. L'ajout de PayPal est donc plus qu'une simple amélioration de confort. Il représente un engagement à construire un écosystème de finance numérique sûr et fiable en Europe.

« L'intégration de PayPal est une étape importante dans notre mission consistant à offrir un accès sécurisé, conforme et intuitif aux actifs numériques », a déclaré Mazurka Zeng, Co-CEO de Bybit EU. « Cette collaboration permet d'aligner des paiements fiables sur un environnement commercial réglementé et donne aux utilisateurs une plus grande confiance lorsqu'ils entrent dans l'espace crypto.»

« Alors que de plus en plus de consommateurs se lancent dans les crypto-monnaies, des expériences de paiement fiables sont essentielles pour favoriser une utilisation des actifs numériques par un plus grand nombre », a déclaré Samba Natarajan, Senior Vice President et General Manager, Europe chez PayPal. « En offrant une option de paiement et de retrait en monnaie fiduciaire pour permettre les transactions en crypto-monnaies sur Bybit EU, nous donnons à nos utilisateurs un accès transparent à l'écosystème croissant des actifs numériques avec la même sécurité et la même confiance qu'ils connaissent à PayPal. »

Grâce à PayPal, les utilisateurs peuvent approvisionner leurs comptes Bybit EU ou retirer des crypto-monnaies sans avoir à ouvrir de nouveaux comptes ou à attendre des virements bancaires. Cette intégration constitue un point d'entrée simplifié pour tous ceux qui recherchent un moyen rapide, fluide et fiable de se lancer dans les crypto-monnaies dans un cadre réglementé.

Pour accompagner le lancement, Bybit EU et PayPal lanceront une campagne de récompense co-brandée, dans le cadre de laquelle les utilisateurs pourront gagner jusqu'à 30 euros de BTC de récompense lorsqu'ils rechargeront leur compte avec PayPal. En outre, les utilisateurs qui téléchargent la dernière version de l'application ou mettent leur application à jour se verront également offrir les frais Bybit sur les dépôts en monnaie fiduciaire effectués via PayPal pendant une période limitée.

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À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en Autriche. Bybit EU sert des clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE) — à l'exception de Malte — via la plateforme bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisé à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Relations avec les médias : [email protected]

www.bybit.eu

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

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