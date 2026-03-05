BYDFi признана лучшей универсальной криптотрейдинговой платформой на Crypto Expo Europe, пополнив коллекцию своих отраслевых наград

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Глобальная криптовалютная биржа BYDFi объявила, что она была признана лучшей универсальной криптотрейдинговой платформой (Best All-in-One Crypto Trading Platform) на выставке Crypto Expo Europe 2026, в которой BYDFi приняла участие в качестве спонсора. Это уже четвертая крупная отраслевая награда BYDFi за последний год. Выставка Crypto Expo Europe, которая прошла 1-2 марта в Бухаресте (Румыния), считается крупнейшим в Восточной Европе форумом по криптовалютам, блокчейну и Web3, собирающим представителей организаций, компаний, надзорных органов и разработчиков для двухдневного обсуждения вопросов развития отрасли.

Церемония награждения CEE Awards Gala проходит в формате открытого и прозрачного голосования в режиме реального времени, результаты которого объявляются непосредственно на площадке мероприятия в рамках его официальной программы. В номинации «Лучшая универсальная криптотрейдинговая платформа» (Best All-in-One Crypto Trading Platform) награждаются платформы, которые обеспечивают комплексные условия для ведения торговли на всех этапах пользовательского взаимодействия, включая доступ к рынку, полноту функционала и удобство повседневного использования.

Универсальная платформа, интегрированная в продуктовый стек

Награда Best All-in-One Crypto Trading Platform отражает стратегию BYDFi, направленную на создание комплексной торговой инфраструктуры на основе двухдвижковой архитектуры CEX + DEX, позволяющей поддерживать различные торговые сценарии в рамках единого интегрированного интерфейса.

Как централизованная биржа, платформа BYDFi поддерживает спотовую торговлю более чем по 1000 торговым парам, а также бессрочные контракты на более чем 500 рынках, предлагая опционы с кредитным плечом до х200 и механизмы исполнения ордеров и управления рисками, обеспечивающие активную торговлю деривативами. Кроме того, BYDFi предлагает функции копитрейдинга и автоматизированные торговые боты, которые помогают пользователям применять структурированные торговые стратегии в различных рыночных условиях.

Как ончейн-инфраструктура, платформа MoonX интегрирована в BYDFi как движок для ончейн-торговли, поддерживающий сети Solana, BNB Chain и Base и предоставляя доступ более чем к 500.000 торговых пар для ончейн-транзакций. MoonX обеспечивает быстрый поиск токенов, отслеживание «умных» инвестиций и доступ к токенизированным акциям xStocks, помогая пользователям ориентироваться на быстро меняющихся рынках благодаря четким сигналам и упрощенному механизму исполнения сделок.

Награды BYDFi за последний год

Помимо признания на Crypto Expo Europe, в течение последнего года BYDFi получила и другие отраслевые награды:

Год значимых отраслевых достижений

За последний год BYDFi добилась заметного прогресса по глубине продуктовой линейки, охвату рынков и глобальной узнаваемости бренда, получив признание как со стороны сообщества пользователей, так и со стороны отрасли. Эти награды подтверждают поступательное движение BYDFi по пути создания более полноценной, стабильной и ориентированной на пользователя торговой среды.

Комментируя награду Crypto Expo Europe, Майкл Ханг (Michael Hung), соучредитель и генеральный директор BYDFi, отметил: «Все-в-одном» — именно к этому движется отрасль. Эта награда подтверждает, что BYDFi развивается в правильном направлении. Платформа BYDFi, построенная с упором на надежность, продолжит повышать стандарты в области спотовой торговли, операций с деривативами и ончейн-транзакций, уделяя особое внимание качеству исполнения сделок, удобству использования и защите пользователей по мере масштабирования платформы.

О компании BYDFi

Основанная в 2020 году, платформа BYDFi сегодня обслуживает более 1 миллиона пользователей в более чем 190 странах и регионах мира. BYDFi является эксклюзивным официальным криптовалютным партнером футбольного клуба Newcastle United. Признанная Forbes одной из лучших криптобирж в Канаде в 2026 году, BYDFi предлагает интуитивно понятную торговлю с низкими комиссиями по спотовым и бессрочным контрактам, а также копитрейдинг, автоматизированные торговые боты и ончейн-инструмент MoonX, позволяя как начинающим, так и опытным трейдерам уверенно работать с цифровыми активами. BYDFi также создала Фонд защиты пользователей объемом 800 BTC, предназначенный для дополнительной защиты пользовательских активов.

BYDFi стремится предоставить каждому пользователю криптовалютную торговую платформу мирового уровня.

BUIDL — финансы вашей мечты.

