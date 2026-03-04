BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

VICTORIA, Seychely, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Globální kryptoměnová burza BYDFi oznámila, že byla na veletrhu Crypto Expo Europe 2026, jehož se BYDFi účastnila jako sponzor, vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami. Jedná se o čtvrté významné ocenění, které BYDFi v uplynulém roce získala. Crypto Expo Europe (CEE), která se konala 1. a 2. března v Bukurešti v Rumunsku, je největší konferencí o kryptoměnách, blockchainu a Web3 ve východní Evropě, na které se po dva dny scházejí instituce, podniky, regulační orgány a vývojáři k dialogu o tomto odvětví.

Slavnostní předávání cen CEE je založeno na živém a transparentním hlasovacím mechanismu, přičemž vítězové jsou oznámeni přímo na místě v rámci oficiálního programu. Kategorie Nejlepší platforma typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami oceňuje platformy, které poskytují komplexní obchodní zkušenosti v rámci základních pracovních postupů uživatelů a kombinují široký přístup na trh s kompletností produktů a každodenní použitelností.

Platforma vše v jednom, zabudovaná do produktové řady

Ocenění Nejlepší platforma vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami odráží zaměření BYDFi na budování kompletní obchodní řady založené na duálním přístupu CEX + DEX (centralizovaná burza a decentralizovaná burza), který podporuje různé pracovní postupy v rámci jedné propojené zkušenosti.

Na centralizované straně BYDFi podporuje spotové obchodování s více než 1 000 páry a perpetuální kontrakty na více než 500 trzích, s možností pákového efektu až dvěstěkrát a kontrolou provádění a rizik navrženou pro aktivní účast na derivátech. BYDFi také nabízí kopírování obchodů a automatizované obchodní boty, které uživatelům pomáhají aplikovat strukturované přístupy v různých tržních podmínkách.

Na straně onchain je MoonX integrován do BYDFi jako obchodní nástroj přímo na blockchainu, který podporuje Solana, BNB Chain a Base a poskytuje přístup k více než 500 000 obchodních párů přímo v blockchainu. MoonX nabízí rychlé vyhledávání tokenů, chytré sledování peněz a přístup k tokenizovaným akciím xStocks, což pomáhá uživatelům orientovat se na rychle se měnících trzích s jasnějšími signály a zefektivněným prováděním.

Ohlédnutí za nedávnými oceněními BYDFi

Kromě ocenění Crypto Expo Europe získala společnost BYDFi v uplynulém roce také další uznání v oboru:

Milník v uznání odvětví

V uplynulém roce dosáhla BYDFi jasného pokroku v hloubce produktů, pokrytí trhu a globální viditelnosti značky, čímž si získala uznání jak od komunity, tak od odvětví. Tato ocenění odrážejí pokračující pokrok BYDFi směrem k dokonalejšímu, konzistentnějšímu a uživatelsky orientovanému obchodnímu prostředí.

Ohledně ocenění Crypto Expo Europe řekl Michael Hung, spoluzakladatel a generální ředitel BYDFi:

Vše v jednom je směr, kterým se věci ubírají. Toto ocenění potvrzuje, že BYDFi míří správným směrem. BYDFi, postavená na spolehlivosti, bude i nadále zvyšovat standardy v oblasti spotových obchodů, derivátů a onchain pracovních postupů, přičemž se bude i nadále zaměřovat na kvalitu provádění, použitelnost a ochranu uživatelů v rámci rozšiřování platformy.

O BYDFi

Společnost BYDFi byla založena v roce 2020 a v současné době poskytuje služby více než 1 milionu uživatelů ve více než 190 zemích a regionech. BYDFi je exkluzivním oficiálním partnerem Newcastle United v oblasti kryptoměn. Společnost BYDFi, kterou časopis Forbes označil za nejlepší kryptoměnovou burzu v Kanadě za rok 2026, nabízí intuitivní obchodování s nízkými poplatky v rámci spotových a perpetuálních kontraktů, kopírování obchodůautomatizovaných obchodních botů a onchainový nástroj MoonX, který umožňuje novým i zkušeným obchodníkům sebevědomě se orientovat v digitálních aktivech. Společnost BYDFi také zřídila ochranný fond ve výši 800 BTC, aby dále posílila ochranu aktiv uživatelů.

BYDFi se věnuje poskytování špičkových služeb v oblasti obchodování s kryptoměnami pro každého uživatele.

BUIDL Your Dream Finance.

