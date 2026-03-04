BYDFi nadväzuje na sériu úspechov a získava na Crypto Expo Europe ocenenie pre najlepšiu univerzálnu platformu na obchodovanie s kryptomenami

VICTORIA, Seychely, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – Globálna kryptoburza BYDFi oznámila, že na podujatí Crypto Expo Europe 2026 získala titul Best All-in-One Crypto Trading Platform. BYDFi sa na veľtrhu zároveň zúčastňuje ako sponzor. Ide už o štvrté významné uznanie pre BYDFi v odvetví za posledný rok. Crypto Expo Europe, ktoré sa konalo 1. až 2. marca v rumunskej Bukurešti, sa profiluje ako najväčšia konferencia v oblasti kryptomien, blockchainu a Web3 vo východnej Európe. Počas dvoch dní spája inštitúcie, firmy, regulátorov aj tvorcov riešení na spoločných diskusiách o vývoji v odvetví.

Slávnostné odovzdávanie cien CEE Awards Gala je postavené na živom a transparentnom hlasovaní priamo v rámci ceremoniálu, pričom víťazi sú vyhlásení na mieste v oficiálnom programe. Kategória Best All-in-One Crypto Trading Platform oceňuje platformy, ktoré poskytujú komplexný obchodný zážitok naprieč kľúčovými používateľskými scenármi a spájajú široký prístup na trhy s kompletnosťou produktu a praktickou každodennou použiteľnosťou.

Všetko v jednom, v rámci produktového balíka

Ocenenie Best All-in-One Crypto Trading Platform odráža zameranie BYDFi na budovanie kompletného obchodného balíka okolo duálneho prístupu CEX + DEX, ktorý podporuje rôzne scenáre v jedinom prepojenom prostredí.

Na centralizovanej strane BYDFi podporuje spotové obchodovanie s viac než 1000 pármi a trvalé kontrakty na viac než 500 trhoch, s pákou až do 200×. Exekúcia aj kontrola rizika sú navrhnuté pre aktívne obchodovanie s derivátmi. BYDFi ponúka aj copy trading a automatizované trading boty, ktoré používateľom pomáhajú uplatňovať štruktúrovaný prístup v rôznych trhových podmienkach.

Na strane onchainu je do BYDFi integrovaný MoonX ako onchain obchodný engine, ktorý podporuje Solana, BNB Chain a Base a poskytuje prístup k viac ako 500 000 onchain obchodným párom. MoonX ponúka rýchle vyhľadávanie tokenov, inteligentné sledovanie peňazí a prístup k tokenizovaným akciám xStocks. Používatelia sa tak môžu orientovať na rýchlo sa meniacich trhoch s jasnejšími signálmi a efektívnejším vykonávaním obchodov.

Prehľad nedávnych ocenení BYDFi

Okrem uznania na Crypto Expo Europe získal BYDFi za posledný rok aj ďalšie ocenenia:

Rok, ktorý priniesol výrazné uznanie v odvetví

Počas uplynulého roka si platforma BYDFi zreteľne posilnila produktovú hĺbku, pokrytie trhov aj globálnu viditeľnosť značky a získala uznanie zo strany komunity aj celého odvetvia. Tieto ocenenia podľa spoločnosti BYDFi potvrdzujú jej pokračujúci posun smerom ku komplexnejšiemu, konzistentnému a používateľsky orientovanému obchodnému prostrediu.

V súvislosti s ocenením na Crypto Expo Europe uviedol Michael Hung, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti BYDFi: 

Celé odvetvie sa uberá smerom "všetko v jednom". Toto ocenenie potvrdzuje, že BYDFi ide správnym smerom. Keďže platformu BYDFi staviame na spoľahlivosti, budeme naďalej zvyšovať štandardy naprieč spotom, derivátmi aj onchain scenármi – a aj pri rozširovaní sa zameriame na kvalitu exekúcie, použiteľnosť a ochranu používateľov.

O platforme BYDFi

BYDFi vznikla v roku 2020 a dnes obsluhuje viac než 1 milión používateľov vo viac než 190 krajinách a regiónoch. BYDFi je exkluzívnym oficiálnym partnerom kryptoburzy pre klub Newcastle United. BYDFi, ktorá dostala od časopisu Forbes ocenenie ako jedna z najlepších krypto búrz v Kanade za rok 2026, ponúka intuitívne obchodovanie s nízkymi poplatkami prostredníctvom spotových a trvalých kontraktov, plus copy trading, automatizovaných trading botov a onchain nástroj MoonX, čo umožňuje novým aj skúseným obchodníkom s istotou sa orientovať v digitálnych aktívach. Spoločnosť BYDFi tiež zriadila Ochranný fond vo výške 800 BTC na ďalšie posilnenie ochrany majetku používateľov.

BYDFi sa zameriava na to, aby každému používateľovi prinášala prvotriedny zážitok z obchodovania s kryptomenami.

BUIDL Your Dream Finance.

