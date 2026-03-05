BYDFi z kolejną nagrodą, zdobywa tytuł najlepszej kompleksowej platformy do handlu kryptowalutami podczas Crypto Expo Europe

VICTORIA, Seszele, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Globalna giełda kryptowalut BYDFi ogłosiła, że została uznana za najlepszą kompleksową platformę handlu kryptowalutami podczas Crypto Expo Europe, w której BYDFi występowała w roli sponsora. Jest to czwarte znaczące wyróżnienie branżowe, jakie BYDFi otrzymała w ciągu ostatniego roku. Crypto Expo Europe, które odbyło się w dniach 1-2 marca w Bukareszcie w Rumunii, to największa konferencja poświęcona kryptowalutom, technologii blockchain i Web3 w Europie Wschodniej, podczas której instytucje, przedsiębiorstwa, organy regulacyjne i twórcy spotykają się podczas dwudniowego dialogu branżowego.

Gala CEE Awards opiera się na mechanizmie głosowania na żywo, który jest częścią ceremonii, a zwycięzcy są ogłaszani na miejscu w oficjalnym programie. Kategoria „Najlepsza kompleksowa platforma do handlu kryptowalutami" wyróżnia platformy, które zapewniają kompleksowe doświadczenie handlowe w zakresie podstawowych procesów użytkowników, łącząc szeroki dostęp do rynku z kompletnością produktów i codzienną użytecznością.

Wszystko w jednym, wbudowane w pakiet produktów

Nagroda dla najlepszej kompleksowej platformy do handlu kryptowalutami odzwierciedla dążenie BYDFi do stworzenia kompletnego pakietu handlowego opartego na podejściu CEX + DEX dual-engine, obsługującego różne przepływy pracy w ramach jednego połączonego doświadczenia.

W zakresie usług scentralizowanych BYDFi obsługuje transakcje spotowe dla ponad 1000 par walutowych oraz kontrakty wieczne na ponad 500 rynkach, oferując opcje dźwigni finansowej do 200x oraz mechanizmy kontroli realizacji i ryzyka zaprojektowane z myślą o aktywnym uczestnictwie w rynku instrumentów pochodnych. BYDFi oferuje również funkcję kopiowania transakcji oraz automatyczne boty handlowe, które pomagają użytkownikom stosować ustrukturyzowane podejście w różnych warunkach rynkowych.

W zakresie łańcucha bloków, MoonX jest zintegrowany z BYDFi jako silnik transakcyjny obsługujący Solana, BNB Chain i Base, zapewniając dostęp do ponad 500 000 par transakcyjnych w łańcuchu bloków. MoonX oferuje szybkie wyszukiwanie tokenów, inteligentne śledzenie pieniędzy oraz dostęp do tokenizowanych akcji xStocks, pomagając użytkownikom poruszać się po szybko zmieniających się rynkach dzięki wyraźniejszym sygnałom i usprawnionemu wykonywaniu transakcji.

Ostatnie nagrody BYDFi

Oprócz wyróżnienia Crypto Expo Europe, BYDFi otrzymało w ciągu ostatniego roku również inne nagrody branżowe:

Przełomowy rok uznania branżowego

W ciągu ostatniego roku firma BYDFi osiągnęła wyraźny postęp w zakresie głębi produktów, zasięgu rynkowego i globalnej rozpoznawalności marki, zyskując uznanie zarówno społeczności, jak i branży. Nagrody te odzwierciedlają ciągły postęp BYDFi w kierunku bardziej kompletnego, spójnego i zorientowanego na użytkownika środowiska handlowego.

Odnosząc się do wyróżnienia Crypto Expo Europe, Michael Hung, współzałożyciel i dyrektor generalny BYDFi, powiedział:

„Wszystko w jednym to kierunek, w którym zmierzamy. Ta nagroda potwierdza, że BYDFi podąża właściwą drogą. Stworzona z myślą o niezawodności, BYDFi będzie nadal podnosić standardy w zakresie transakcji spot, instrumentów pochodnych i przepływów pracy w łańcuchu bloków, koncentrując się na jakości wykonania, użyteczności i ochronie użytkowników w miarę rozwoju platformy.

BYDFi

Założona w 2020 roku giełda BYDFi obsługuje obecnie ponad milion użytkowników w ponad 190 krajach i regionach. BYDFi jest wyłącznym oficjalnym partnerem Newcastle United w zakresie wymiany kryptowalut. Uznana przez magazyn Forbes za jedną z najlepszych giełd kryptowalutowych w Kanadzie w 2026 roku, BYDFi oferuje intuicyjny handel z niskimi opłatami w ramach transakcji spot  i kontraktów wieczystych, a także kopiowanie transakcji, automatyczne boty handlowe oraz narzędzie onchain MoonX, umożliwiające zarówno nowym, jak i doświadczonym inwestorom pewne poruszanie się po świecie aktywów cyfrowych. BYDFi utworzyła również fundusz ochronny o wartości 800 BTC, aby jeszcze bardziej wzmocnić zabezpieczenia aktywów użytkowników.

BYDFi dąży do zapewnienia każdemu użytkownikowi doświadczenia handlowego na światowym poziomie.

BUIDL Your Dream Finance.

