BYDFi a été nommée meilleure plateforme de trading de crypto-monnaies tout-en-un à Crypto Expo Europe, prolongeant ainsi la dynamique des récompenses

PARIS, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- La bourse mondiale de crypto-monnaies BYDFi a annoncé qu'elle avait été nommée Meilleure plateforme de trading de crypto-monnaies tout-en-un au cours de Crypto Expo Europe 2026. BYDFi participait en tant que sponsor et a reçu ainsi la quatrième reconnaissance majeure de l'industrie au cours de l'année écoulée. Organisée du 1er au 2 mars à Bucarest, en Roumanie, Crypto Expo Europe se positionne comme la plus grande conférence d'Europe de l'Est sur la crypto, la chaîne de blocs et le Web3, réunissant des institutions, des entreprises, des régulateurs et des constructeurs pour deux jours de dialogue consacré au secteur.

Le gala des prix CEE s'articule autour d'un mécanisme de vote en direct et transparent dans le cadre de la cérémonie, les lauréats étant annoncés sur place dans le programme officiel. La catégorie « Meilleure plateforme de trading de crypto-monnaies tout-en-un » récompense les plateformes offrant une expérience de trading de bout en bout à travers les principaux flux de travail des utilisateurs, en combinant l'étendue de l'accès au marché à l'exhaustivité des produits et la facilité d'utilisation au jour le jour.

Tout-en-un, intégré dans le portefeuille de produits

Le prix de la meilleure plateforme de trading de crypto-monnaies tout-en-un reflète l'accent mis par BYDFi sur la construction d'un stack de trading complet autour d'une approche à double moteur CEX + DEX, prenant en charge différents flux de travail au sein d'une expérience connectée.

Du côté centralisé, BYDFi prend en charge les opérations au comptant sur plus de 1 000 paires et les contrats perpétuels sur plus de 500 marchés, avec un effet de levier pouvant être multiplié jusqu'à 200 fois et des contrôles d'exécution et de risque conçus pour une participation active aux produits dérivés. BYDFi propose également le Copy Trading et des robots de trading automatisés qui aident les utilisateurs à appliquer des approches structurées dans différentes conditions de marché.

Du côté de l'onchain, MoonX est intégré à BYDFi en tant que moteur d'échange onchain qui prend en charge Solana, BNB Chain et Base, donnant accès à plus de 500 000 paires d'échange onchain. MoonX offre une découverte rapide des jetons, le suivi du smart money et un accès aux titres tokénisés xStocks, pour aider les utilisateurs à naviguer sur des marchés en évolution rapide avec des signaux plus clairs et une exécution rationalisée.

Retour sur les récentes récompenses décernées à BYDFi

Outre la reconnaissance de Crypto Expo Europe, BYDFi a également reçu d'autres reconnaissances du secteur au cours de l'année écoulée :

TrustFinance Awards 2025, Trusted Exchange Award, récompensant l'excellence et la contribution à l'industrie financière par l'innovation, l'intégrité et la confiance





FinanceFeeds Awards 2025, Outstanding Crypto Trading Platform, reflétant la croissance continue et la présence de BYDFi sur le marché mondial des contrats perpétuels





BeInCrypto, Meilleure bourse centralisée (CEX), choix de la communauté, une catégorie de vote de la communauté reflétant une large attention de la part des utilisateurs dans le segment de marché

Une année charnière pour la reconnaissance de l'industrie

Au cours de l'année écoulée, BYDFi a réalisé des progrès décisifs en termes de profondeur des produits, de couverture du marché et de visibilité de la marque à l'échelle mondiale, suscitant ainsi la reconnaissance de la communauté et de l'industrie. Ces récompenses reflètent les progrès continus de BYDFi vers un environnement commercial plus complet, plus cohérent et plus convivial.

Michael Hung, cofondateur et PDG de BYDFi, a déclaré à propos de l'honneur qui lui a été fait à Crypto Expo Europe : « Le tout-en-un est la voie à suivre. Ce prix confirme que BYDFi est sur la bonne voie. Construit pour la fiabilité, BYDFi continuera à améliorer les normes pour les flux de travail au comptant, dérivés et onchain, en mettant l'accent sur la qualité d'exécution, la convivialité et la protection des utilisateurs au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme. »

À propos de BYDFi

Fondée en 2020, BYDFi compte aujourd'hui plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 190 pays et régions. BYDFi est le partenaire officiel exclusif de Newcastle United pour l'échange de cryptomonnaies. Reconnu par Forbes comme l'un des Meilleures bourses de crypto au Canada pour 2026, BYDFi offre un trading intuitif et à bas prix sur Spot et Perpetual Contracts, ainsi que Copy Trading, Automated Trading Bots et l'outil onchain MoonX, permettant aux traders nouveaux et expérimentés de naviguer dans les actifs numériques en toute confiance. BYDFi a également créé un fonds de protection 800 BTC pour renforcer la protection des actifs des utilisateurs.

BYDFi est déterminé à offrir à chaque utilisateur une expérience de trading de crypto-monnaies de classe mondiale.

BUIDL Your Dream Finance.

