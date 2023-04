C-Path Europe : une vision globale de la réussite

AMSTERDAM et TUCSON, Arizona, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- En tant qu'organisation qui génère des solutions et des méthodologies approuvées par les autorités réglementaires pour accélérer le développement de médicaments, Critical Path Institute (C-Path) a partagé aujourd'hui un bilan annuel de ses activités axées sur l'Europe pour faire progresser la science réglementaire mondiale.

C-Path’s global efforts are focused on identifying, leveraging and developing complementary C-Path U.S. and EU activities and partnerships based on its core competencies to facilitate global collaboration ​in areas of unmet medical need.

« Nous sommes heureux des progrès et du développement continu de nos efforts mondiaux dans les domaines de la réglementation et de la science des données », a déclaré la directrice générale de C-Path Europe, Cécile Ollivier, M.S. « Alors que notre travail s'appuie sur les succès de la présence de C-Path en Europe depuis 15 ans, nous sommes impatients de renforcer les partenariats dans des domaines clés ayant le plus grand potentiel pour accélérer le développement mondial de médicaments dans des domaines où les besoins ne sont pas satisfaits et les avantages en matière de santé publique. »

En 2022, l'EMA a émis deux avis de qualification, l'un pour les biomarqueurs d'enrichissement du Type 1 Diabetes Consortium pour les essais cliniques de prévention du T1D et l'autre pour le Transplant Therapeutics Consortium iBox Scoring System en tant que critère d'efficacité secondaire dans les essais cliniques portant sur de nouveaux médicaments immunosuppresseurs chez les patients ayant subi une transplantation rénale.

En outre, l'EMA a délivré deux lettres de soutien à la plateforme de simulation d' essais cliniques basée sur des modèles pour la maladie de Parkinson (Critical Path for Parkinson's Consortium) et à la plateforme de simulation d'essais cliniques basée sur des modèles pour la dystrophie musculaire de Duchenne (Duchenne Regulatory Science Consortium). .

Ces avis de qualification et ces lettres de soutien stimulent la transformation continue des paradigmes de conception des essais et de développement des médicaments et portent à neuf le nombre total d'avis de qualification de l'EMA et à autant le nombre de lettres de soutien.

« C'est passionnant de participer à la croissance de C-Path en Europe », a déclaré Tomas Salmonson, membre du conseil d'administration de C-Path et ancien président du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA). « Cécile et les équipes de C-Path ont travaillé d'arrache-pied au cours de l'année écoulée pour s'assurer que C-Path contribue à faire progresser la stratégie de l'EMA en matière de sciences réglementaires. »

C-Path s'est toujours engagé à offrir les meilleures opportunités d'amélioration rapide et de bénéfices pour la santé publique mondiale. Les efforts déployés par C-Path pour catalyser et accélérer le développement de médicaments antituberculeux remontent à 2010 et se concentrent actuellement sur le soutien de deux programmes dans le cadre de l'Accélérateur AMR de l'Initiative pour les médicaments innovants : l' Accélérateur de régime européen pour la tuberculose (ERA4TB) et l' Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB) .

De plus, dans le cadre de l' Consortium néonatal international , une collaboration mondiale de C-Path formée pour forger une voie réglementaire prévisible pour l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des thérapies pour les nouveau-nés, C-Path a reçu des données entièrement anonymisées du dossier électronique du patient (DEP) de la base de National Neonatal Research Database (NNRD) du Royaume-Uni. Il s'agit du plus important transfert de données de la NNRD à ce jour et c'est la première fois que C-Path reçoit des données de DEP britanniques. Ces données contribueront à un projet pilote néonatal financé par une subvention de la Food and Drug Administration américaine afin de mieux comprendre et de trouver des traitements pour la dysplasie broncho-pulmonaire, une maladie pulmonaire chronique qui affecte fréquemment les enfants prématurés.

Dans l'ensemble, le bilan de l'année de C-Path met en évidence son engagement continu à faire progresser la science de la réglementation et ses efforts pour optimiser le processus de développement des médicaments grâce à des outils et des solutions exploitables. C-Path se réjouit de poursuivre ses partenariats et ses efforts à l'échelle mondiale pour remplir sa mission, qui est d'accélérer l'avènement d'un monde plus sain.

À propos du Critical Path Institute

Le Critical Path Institute (C-Path) est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 2005 sous la forme d'un partenariat public-privé. C-Path a pour mission de catalyser le développement de nouvelles approches qui font progresser l'innovation médicale et la science réglementaire, accélérant ainsi la voie vers un monde plus sain. Leader international dans la formation de collaborations, C-Path a créé de nombreux consortiums mondiaux qui comprennent actuellement plus de 1 600 scientifiques issus d'agences gouvernementales et réglementaires, d'établissements universitaires, d'organisations de patients, de fondations pour la lutte contre les maladies et de centaines d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. C-Path US a son siège à Tucson, en Arizona, C-Path en Europe a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas et C-Path Ltd. opère à partir de Dublin, en Irlande, avec du personnel supplémentaire dans de nombreux autres endroits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur c-path.org .

