C-Path Europe: Globálna vízia úspechu

AMSTERDAM a TUCSON, Arizona, 26. apríla 2023 /PRNewswire/ --Critical Path Institute (C-Path) , organizácia, ktorá vytvára riešenia a metodiky podporované regulačnými orgánmi na urýchlenie vývoja liekov, dnes zverejnila každoročný prehľad svojich aktivít zameraných na Európu s cieľom rozvíjať globálnu regulačnú vedu.

C-Path’s global efforts are focused on identifying, leveraging and developing complementary C-Path U.S. and EU activities and partnerships based on its core competencies to facilitate global collaboration ​in areas of unmet medical need.

„Teší nás pokrok a pokračujúci rozvoj nášho globálneho úsilia v oblasti regulácie a vedy o údajoch," povedala výkonná riaditeľka C-Path Europe, Cécile Ollivier, M.S. „Keďže naša práca stavia na úspechoch 15-ročného pôsobenia organizácie C-Path v Európe, tešíme sa na posilnenie partnerstiev v kľúčových oblastiach s najväčším potenciálom na urýchlenie globálneho vývoja liekov v oblastiach s vysokou mierou neuspokojených potrieb a prínosov pre verejné zdravie."

V roku 2022 vydala EMA dve kvalifikačné stanoviská, jedno pre obohacujúce biomarkery od konzorcia Type 1 Diabetes Consortium pre klinické skúšania v oblasti prevencie T1D a jedno pre Systém hodnotenia iBox od Transplant Therapeutics Consortium , ako sekundárny koncový bod účinnosti v klinických skúšaniach skúmajúcich nové imunosupresívne lieky u pacientov po transplantácii obličky.

Okrem toho agentúra EMA vydala dva podporné listy pre Critical Path pre platformu modelovej simulácie klinického skúšania so zameraním na Parkinsonovu chorobu od konzorcia Parkinson's Consortium a pre platformu modelovej simulácie klinického skúšania so zameraním na Duchennovu muskulárnu dystrofiu od konzorcia Duchenne Regulatory Science Consortium.

Tieto kvalifikačné stanoviská a podporné listy podporujú neustálu transformáciu návrhu skúšania a paradigiem vývoja liekov a zvyšujú celkový počet kvalifikačných stanovísk C-Path od EMA na deväť a rovnaký počet podporných listov.

„Bolo vzrušujúce byť súčasťou rastu C-Path v Európe," povedal člen predstavenstva C-Path Tomas Salmonson, Ph.D., M.S., a bývalý predseda výboru Európskej liekovej agentúry (EMA) pre zdravotnícke pomôcky na humánne použitie. „Cécile a tímy v C-Path odviedli za posledný rok tvrdú prácu s cieľom zabezpečiť, aby C-Path prispievala k pokroku v stratégii regulačnej vedy EMA."

C-Path bola vždy odhodlaná poskytovať najväčšie príležitosti na rýchle zlepšenie a globálne prínosy pre verejné zdravie. Úsilie vedené organizáciou C-Path na katalyzovanie a urýchlenie vývoja liekov na tuberkulózu sa datuje od roku 2010 a v súčasnosti sa sústreďuje na podporu dvoch programov v rámci AMR Accelerator od Innovative Medicines Initiative: European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) a Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB).

Okrem toho, globálna spolupráca C-Path, ako súčasť jej medzinárodného konzorcia pre novorodencov International Neonatal Consortium, bola vytvorená s cieľom vytvoriť predvídateľnú regulačnú cestu na hodnotenie bezpečnosti a účinnosti terapií pre novorodencov a C-Path získala plne anonymizované údaje z elektronických zdravotných záznamov (EPR) z Národnej databázy výskumu novorodencov v Spojenom kráľovstve (NNRD). Je to doteraz najväčší prenos údajov NNRD a prvýkrát, čo C-Path získala údaje z EPR v Spojenom kráľovstve. To prispeje k pilotnému projektu pre novorodencov financovanému z grantu amerického Úradu pre potraviny a lieky s cieľom lepšie pochopiť a nájsť liečbu bronchopulmonálnej dysplázie, chronického ochorenia pľúc, ktoré často postihuje predčasne narodené deti.

Celkovo sa vo výročnom prehľade organizácie C-Path zdôrazňuje jej neustály záväzok napredovať v oblasti regulačnej vedy a jej snahy o optimalizáciu procesu vývoja liekov prostredníctvom použiteľných nástrojov a riešení. C-Path sa teší na pokračujúce partnerstvá a globálne úsilie o naplnenie svojho poslania urýchliť cestu k zdravšiemu svetu.

O Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) je nezávislá nezisková organizácia založená v roku 2005 ako verejno-súkromné partnerstvo. Poslaním organizácie C-Path je urýchliť vývoj nových prístupov, ktoré podporujú medicínske inovácie a regulačnú vedu, čím sa urýchľuje cesta k zdravšiemu svetu. C-Path, medzinárodný líder vo vytváraní spolupráce, vytvorila početné globálne konzorciá, ktoré v súčasnosti zahŕňajú viac ako 1 600 vedcov z vládnych a regulačných agentúr, akademickej obce, pacientskych organizácií, nadácií venujúcich sa chorobám a stovky farmaceutických a biotechnologických spoločností. C-Path USA má sídlo v Tucsone v Arizone, C-Path v Európe má sídlo v Amsterdame v Holandsku a C-Path Ltd. pôsobí v Dubline v Írsku s ďalšími zamestnancami na mnohých iných lokalitách. Viac informácií nájdete na lokalite c-path.org.

