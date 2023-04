C-Path Europe: globalna wizja sukcesu

AMSTERDAM and TUCSON, Arizona, 26 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Critical Path Institute (C-Path), organizacja generująca zatwierdzone przez organy regulacyjne rozwiązania i metodologie w celu przyspieszenia procesów rozwoju leków, przedstawiła dziś roczny przegląd działań realizowanych w Europie, mających na celu rozwój globalnych nauk regulacyjnych.

C-Path’s global efforts are focused on identifying, leveraging and developing complementary C-Path U.S. and EU activities and partnerships based on its core competencies to facilitate global collaboration ​in areas of unmet medical need.

„Jesteśmy zadowoleni z postępów i nieustannego rozwoju naszych globalnych wysiłków w przestrzeni regulacyjnej i analityki danych ‒ powiedział dyrektor zarządzający C-Path Europe, Cécile Ollivier. - Ponieważ nasza praca opiera się na sukcesach osiągniętych w toku 15-letniej działalności C-Path w Europie, z niecierpliwością czekamy na wzmocnienie partnerstwa w kluczowych obszarach o najwyższym potencjale w zakresie przyspieszenia globalnego rozwoju leków odpowiadających na niezaspokojone dotąd potrzeby i niosących korzyści dla zdrowia publicznego".

W 2022 roku Europejska Agencja Leków (EMA) wydała dwie opinie kwalifikacyjne ‒ jedną w odniesieniu do biomarkerów opracowanych przez Konsorcjum Cukrzycy Typu 1 na potrzeby badań klinicznych dotyczących zapobiegania temu schorzeniu oraz drugą dla systemu oceny iBox Konsorcjum Transplantologicznego stanowiącego drugorzędowy punkt końcowy oceny skuteczności w badaniach klinicznych ukierunkowanych na opracowywanie nowych leków immunosupresyjnych dla pacjentów po przeszczepie nerki.

EMA wydała ponadto dwie deklaracje wsparcia dla Platformy symulacji badań klinicznych nad chorobą Parkinsona opartej na modelu opracowanym przez Konsorcjum Critical Path oraz dla Platformy symulacji badań klinicznych nad dystrofią mięśniową Duchenne'a opartej na modelu opracowanym przez Konsorcjum Regulatory Science.

Wymienione powyżej opinie kwalifikacyjne i deklaracje wparcia przyczyniają się do nieustannej transformacji paradygmatów projektowania badań i rozwoju leków oraz zwiększają całkowitą liczbę opinii kwalifikacyjnych EMA do dziewięciu przy analogicznej liczbie deklaracji wsparcia.

„To niezwykle ekscytujące móc towarzyszyć C-Path w jej europejskiej ścieżce rozwoju ‒ powiedział dr Tomas Salmonson, członek zarządu C-Path i były przewodniczący Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA). - Cécile i zespoły C-Path wykonali ciężką pracę w ciągu ostatniego roku, dzięki czemu C-Path może przyczyniać się do postępu w realizacji strategii EMA z zakresu nauk regulacyjnych".

Organizacja C-Path zawsze była zaangażowana w zapewnianie rozległych możliwości szybkiej poprawy i globalnych korzyści dla zdrowia publicznego. Wysiłki podejmowane przez C-Path w celu katalizowania i przyspieszania procesu rozwoju leków na gruźlicę sięgają 2010 roku i są obecnie skoncentrowane na dwóch programach w ramach Akceleratora AMR (antybiotykooporności) Inicjatywy Leków Innowacyjnych, a mianowicie na programach: European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) oraz Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB).

Ponadto w ramach Międzynarodowego Konsorcjum Neonatologicznego utworzonego przez C-Path w celu określenia przewidywalnej ścieżki regulacyjnej dla oceny bezpieczeństwa i skuteczności terapii dla noworodków, C-Path otrzymała w pełni zanonimizowane dane z elektronicznego rekordu pacjenta (EPR) z brytyjskiej Narodowej Bazy Danych Badań Neonatalnych (NNRD). Jest to największy jak dotąd transfer danych z NNRD i pierwszy raz, kiedy C-Path otrzymała brytyjskie dane EPR. Przyczynią się one do skutecznej realizacji projektu pilotażowego ukierunkowanego na noworodki, finansowanego z grantu amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, mającego na celu lepsze zrozumienie i znalezienie metod leczenia dysplazji oskrzelowo-płucnej, będącej przewlekłą chorobą płuc, która często dotyka wcześniaków.

Podsumowując, rocznych przegląd działań firmy C-Path podkreśla jej nieustanne zaangażowanie w rozwój nauk regulacyjnych i ukazuje wysiłki mające na celu optymalizację procesu rozwoju leków poprzez zastosowanie praktycznych narzędzi i rozwiązań. C-Path oczekuje na kontynuację współpracy i globalnych wysiłków w celu wypełnienia swojej misji, jaką jest przyspieszenie procesu budowania zdrowszego świata.

Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) jest niezależną i działającą na zasadach non-profit organizacją założoną w 2005 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne. Jego misją jest katalizowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w medycynie i naukach regulacyjnych, co przyspiesza proces tworzenia zdrowszego świata. C-Path jest międzynarodowym liderem w nawiązywaniu współpracy, tworzącym szereg międzynarodowych konsorcjów, w skład których wchodzi obecnie ponad 1600 naukowców z agencji rządowych i regulacyjnych, środowisk akademickich, organizacji pacjentów, fundacji zajmujących się chorobami oraz setki firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Amerykańska centrala C-Path znajduje się w Tucson w stanie Arizona, zaś siedziba C-Path Europe mieści się w Amsterdamie w Holandii. C-Path Ltd. prowadzi działalność w Dublinie, w Irlandii, zatrudniając dodatkowo pracowników w wielu innych miejscach. Więcej informacji można znaleźć na stronie c-path.org.

